23 августа 9:15ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты за депозит

Гонка 24/7 от БК BetBoom: фрибеты до 150 000 рублей за быстрые ставки

150000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
200 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Включайтесь в гонку!!!

BetBoom запускает масштабную акцию для поклонников круглосуточного спорта. Делая ставки в специальном разделе «Спорт 24/7», участники зарабатывают очки и претендуют на солидные фрибеты. Призовой фонд предложения — 3 000 000 рублей, которые будут распределены между самыми вовлеченными игроками. Размер бонусов — от 1000 до 150 000 рублей.

Как получить бонус BetBoom до 150 000 рублей по акции Гонка 24/7

Свернуть

Бонус станет доступен после выполнения указанных условий:

1. Создайте аккаунт в BetBoom или войдите в личный кабинет, если уже зарегистрированы.

image not found

2. Откройте промостраницу «Гонка 24/7» и подтвердите свое участие.

3. Делайте одиночные ставки в разделе «Спорт 24/7» без ограничений по коэффициенту.

4. Получайте баллы за каждое пари и продвигайтесь в рейтинге.

Участие в акции открыто для всех клиентов букмекерской компании BetBoom. Учитываются только ставки, сделанные с основного денежного счета. Баллы начисляются в режиме реального времени.

Дисциплины

Сумма пари

Количество баллов

Линия 1, Линия 2, Бой 1, Бой 2

200 ₽

1

Система 80, Система 80+

300 ₽

1

Нарды Club, Нарды, Нарды 36, Сапер, Повышай, Форсаж, Экспресс 38, Крэш-бокс, Система 1000, Дартс Б|М, Буллиты NHL21, Теннис, Фехтование

600 ₽

1

Экспресс 37, Экспресс 37 Вертик, Экспресс 37 Гориз

1000 ₽

1

Призы получат 1000 участников, занявших верхние позиции в таблице.

Место

Фрибет

1

150 000 ₽

2

120 000 ₽

3

100 000 ₽

4-5

65 000 ₽

6-10

40 000 ₽

11-25

20 000 ₽

26-50

10 000 ₽

51-100

5000 ₽

101-500

2500 ₽

501-1000

1000 ₽

Как отыграть бонус БетБум за участие в акции Гонка 24/7

Свернуть

Фрибет подходит для одиночных ставок и экспрессов. Разрешено заключать пари на любые события из мира спорта и киберспорта, если итоговый общий кэф находится в диапазоне от 1.30 до 3.50. Бонус действует в течение 7 дней с момента активации.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в BetBoom

Свернуть

Выплата станет возможной только при строгом следовании установленным правилам:

  1. Авторизуйтесь на платформе BetBoom. Кнопка входа находится в правом верхнем углу, нужно ввести привязанный номер телефона и пароль.
  2. После входа нажмите на иконку профиля. В открывшемся меню выберите раздел «Работа со счетом».
  3. Перейдите во вкладку «Выплата» и из предложенных вариантов выберите подходящий вам, введите сумму и нажмите кнопку подтверждения.
  4. На телефон поступит SMS с кодом. Введите его в соответствующее поле.

Статус перевода можно проверить в разделе «История платежей» в личном кабинете.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от BetBoom

Свернуть

Чтобы избежать неприятных ситуаций, ознакомьтесь с правилами заранее.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

200 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.08.2025 (15:00 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса от BetBoom

Свернуть

В разделе «Спорт 24/7» выбор игр настолько велик, что глаза разбегаются. Лично я попробовал свои силы в таких дисциплинах, как крэш-бокс и фехтование. Классические варианты вроде нард и буллитов уже не удивляют.

Каждый найдет здесь что-то по своему вкусу. От заключения пари до его расчета проходит максимум несколько минут. В таких условиях очень важно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям, иначе можно быстро потерять контроль над игрой.

Таблица лидеров акции «Гонка 24/7» обновляется в режиме реального времени, что позволяет всегда быть в курсе своего положения и планировать следующий ход, чтобы обойти конкурентов. Фрибеты не даются просто так, их придется заслужить упорной борьбой и внимательной стратегией.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК BetBoom

Свернуть

При участии в акции важно помнить, что для разных категорий игр действует своя система начисления баллов. Некоторые клиенты ошибочно полагают, что правила универсальны для всех дисциплин, но это не так. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, рекомендуется внимательно изучить положения акции и особенности подсчета очков перед началом гонки.

Также стоит учитывать, что неполное прохождение верификации может стать препятствием для получения бонуса. В случае технических проблем на сайте или затруднений с активацией бонуса не стесняйтесь обращаться в службу поддержки. Специалисты помогут быстро решить любые вопросы.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Участвовать в акции могут новые пользователи и постоянные клиенты компании➖ В зачет идут исключительно пари из раздела Спорт 24/7
➕ Результат ставки не влияет на начисление баллов 

Сравнение бонуса Гонка 24/7 от BetBoom с бонусами других БК

Свернуть

Узнайте о свежих бонусах и акциях в популярных букмекерских компаниях.

Условия

PARI

Олимп

Фонбет

Название

Бонусы на Игры 24/7

Нардический БУМ

Фрибеты за ставки на Игры 24/7

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

1000 ₽

100 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.50

1.50

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

14 дней

7 дней

Минимальный депозит

1000 ₽

1000 ₽

100 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Если вы любите азарт, скорость и готовы бросить вызов себе и другим, «Гонка 24/7» от BetBoom — хороший повод проверить свои силы. Не ждите легких побед, здесь нужно действовать продуманно, держать эмоции под контролем и ловить момент. Призы бетторам достаются не случайно, их получат лишь те, кто готов погрузиться в игру по полной программе.

Валентин Васильев

