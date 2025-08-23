Гонка 24/7 от БК BetBoom: фрибеты до 150 000 рублей за быстрые ставки

Партнерский проект
BetBoom запускает масштабную акцию для поклонников круглосуточного спорта. Делая ставки в специальном разделе «Спорт 24/7», участники зарабатывают очки и претендуют на солидные фрибеты. Призовой фонд предложения — 3 000 000 рублей, которые будут распределены между самыми вовлеченными игроками. Размер бонусов — от 1000 до 150 000 рублей.
Бонус станет доступен после выполнения указанных условий:
1. Создайте аккаунт в BetBoom или войдите в личный кабинет, если уже зарегистрированы.
2. Откройте промостраницу «Гонка 24/7» и подтвердите свое участие.
3. Делайте одиночные ставки в разделе «Спорт 24/7» без ограничений по коэффициенту.
4. Получайте баллы за каждое пари и продвигайтесь в рейтинге.
Участие в акции открыто для всех клиентов букмекерской компании BetBoom. Учитываются только ставки, сделанные с основного денежного счета. Баллы начисляются в режиме реального времени.
Дисциплины
Сумма пари
Количество баллов
Линия 1, Линия 2, Бой 1, Бой 2
200 ₽
1
Система 80, Система 80+
300 ₽
1
Нарды Club, Нарды, Нарды 36, Сапер, Повышай, Форсаж, Экспресс 38, Крэш-бокс, Система 1000, Дартс Б|М, Буллиты NHL21, Теннис, Фехтование
600 ₽
1
Экспресс 37, Экспресс 37 Вертик, Экспресс 37 Гориз
1000 ₽
1
Призы получат 1000 участников, занявших верхние позиции в таблице.
Место
Фрибет
1
150 000 ₽
2
120 000 ₽
3
100 000 ₽
4-5
65 000 ₽
6-10
40 000 ₽
11-25
20 000 ₽
26-50
10 000 ₽
51-100
5000 ₽
101-500
2500 ₽
501-1000
1000 ₽
Фрибет подходит для одиночных ставок и экспрессов. Разрешено заключать пари на любые события из мира спорта и киберспорта, если итоговый общий кэф находится в диапазоне от 1.30 до 3.50. Бонус действует в течение 7 дней с момента активации.
Выплата станет возможной только при строгом следовании установленным правилам:
Статус перевода можно проверить в разделе «История платежей» в личном кабинете.
Чтобы избежать неприятных ситуаций, ознакомьтесь с правилами заранее.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
200 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.08.2025 (15:00 МСК)
В разделе «Спорт 24/7» выбор игр настолько велик, что глаза разбегаются. Лично я попробовал свои силы в таких дисциплинах, как крэш-бокс и фехтование. Классические варианты вроде нард и буллитов уже не удивляют.
Каждый найдет здесь что-то по своему вкусу. От заключения пари до его расчета проходит максимум несколько минут. В таких условиях очень важно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям, иначе можно быстро потерять контроль над игрой.
Таблица лидеров акции «Гонка 24/7» обновляется в режиме реального времени, что позволяет всегда быть в курсе своего положения и планировать следующий ход, чтобы обойти конкурентов. Фрибеты не даются просто так, их придется заслужить упорной борьбой и внимательной стратегией.
При участии в акции важно помнить, что для разных категорий игр действует своя система начисления баллов. Некоторые клиенты ошибочно полагают, что правила универсальны для всех дисциплин, но это не так. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, рекомендуется внимательно изучить положения акции и особенности подсчета очков перед началом гонки.
Также стоит учитывать, что неполное прохождение верификации может стать препятствием для получения бонуса. В случае технических проблем на сайте или затруднений с активацией бонуса не стесняйтесь обращаться в службу поддержки. Специалисты помогут быстро решить любые вопросы.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участвовать в акции могут новые пользователи и постоянные клиенты компании
|➖ В зачет идут исключительно пари из раздела Спорт 24/7
|➕ Результат ставки не влияет на начисление баллов
Узнайте о свежих бонусах и акциях в популярных букмекерских компаниях.
Если вы любите азарт, скорость и готовы бросить вызов себе и другим, «Гонка 24/7» от BetBoom — хороший повод проверить свои силы. Не ждите легких побед, здесь нужно действовать продуманно, держать эмоции под контролем и ловить момент. Призы бетторам достаются не случайно, их получат лишь те, кто готов погрузиться в игру по полной программе.