Кибергонка от БК BetBoom: фрибеты до 200 000 рублей за ставки на киберспорт
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Букмекер BetBoom запускает новую вовлеченность для бетторов — акцию «Кибергонка». Чем активнее вы ставите на киберматчи, тем выше ваш рейтинг и шанс оказаться в числе 1500 счастливчиков, которые разделят между собой 4 500 000 рублей в виде фрибетов.
Как получить фрибет BetBoom до 200 000 рублей по акции Кибергонка
Участие активируется после соблюдения необходимых условий:
1. Зарегистрироваться в BetBoom (для новых пользователей).
2. Авторизоваться на сайте или в приложении и активировать участие в акции «Кибергонка».
3. Совершать ставки (ординары и экспрессы) на киберспортивные события с коэффициентом от 1.30 с основного счета.
Следить за своим прогрессом и позицией можно в турнирной таблице, обновляющейся в режиме реального времени. Баллы начисляются следующим образом:
- Экспресс 500 рублей — 1 балл.
- Ординар 1000 рублей — 1 балл.
Призовой фонд акции составляет 4 500 000 рублей. Победителями станут 1500 участников, набравших максимальное количество баллов за период проведения мероприятия. Награды будут распределены в виде фрибетов согласно занятым местам.
Место
Фрибет
1
200 000 ₽
2
160 000 ₽
3
120 000 ₽
4
100 000 ₽
5
80 000 ₽
6-7
50 000 ₽
8-20
30 000 ₽
21-30
20 000 ₽
31-100
5000 ₽
101-1500
2000 ₽
Как отыграть бонус БетБум до 200 000 рублей за участие в акции Кибергонка
Фрибет можно разместить одиночной или экспресс-ставкой. Пари принимаются на любые спортивные или киберспортивные события при условии, что общий коэффициент варьируется от 1.30 до 3.50. Срок действия фрибета — 7 дней с момента его активации.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 200 000 рублей от BetBoom
Ключевые моменты акции наглядно показаны в таблице.
Максимальный размер бонуса
200 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
04.08.2026 (14:59 МСК)
Без подтверждения личности фрибеты не начислятся, даже если выполнены все остальные условия.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ В акции участвуют ставки любого размера
|➖ В зачет идут только события из киберспортивной линии
|➕ Реальная возможность пробиться в топ рейтинга
Заключение
Условия акции можно назвать достаточно лояльными — нет чрезмерных требований по ставкам или сложных ограничений. Благодаря этому включиться в гонку сможет любой желающий. Минимальные фрибеты здесь реальны для каждого игрока, кто проявит немного активности. У самых вовлеченных бетторов появляется шанс побороться и за более весомые призы.