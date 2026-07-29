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ГлавнаяБонусыКибергонка от БК BetBoom: фрибеты до 200 000 рублей за ставки на киберспорт
БК BetBoomФрибеты за депозит
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Кибергонка от БК BetBoom: фрибеты до 200 000 рублей за ставки на киберспорт

Обновлено:
до 200 000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Примите вызов и заберите свой фрибет!
  • Как получить фрибет BetBoom до 200 000 рублей по акции Кибергонка
  • Как отыграть бонус БетБум до 200 000 рублей за участие в акции Кибергонка
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 200 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер BetBoom запускает новую вовлеченность для бетторов — акцию «Кибергонка». Чем активнее вы ставите на киберматчи, тем выше ваш рейтинг и шанс оказаться в числе 1500 счастливчиков, которые разделят между собой 4 500 000 рублей в виде фрибетов.

Как получить фрибет BetBoom до 200 000 рублей по акции Кибергонка

Участие активируется после соблюдения необходимых условий:

1.  Зарегистрироваться в BetBoom (для новых пользователей).

2. Авторизоваться на сайте или в приложении и активировать участие в акции «Кибергонка».

3. Совершать ставки (ординары и экспрессы) на киберспортивные события с коэффициентом от 1.30 с основного счета.

Следить за своим прогрессом и позицией можно в турнирной таблице, обновляющейся в режиме реального времени. Баллы начисляются следующим образом:

  • Экспресс 500 рублей — 1 балл.
  • Ординар 1000 рублей — 1 балл.

Призовой фонд акции составляет 4 500 000 рублей. Победителями станут 1500 участников, набравших максимальное количество баллов за период проведения мероприятия. Награды будут распределены в виде фрибетов согласно занятым местам.

Место

Фрибет

1

200 000 ₽

2

160 000 ₽

3

120 000 ₽

4

100 000 ₽

5

80 000 ₽

6-7

50 000 ₽

8-20

30 000 ₽

21-30

20 000 ₽

31-100

5000 ₽

101-1500

2000 ₽

Как отыграть бонус БетБум до 200 000 рублей за участие в акции Кибергонка

Фрибет можно разместить одиночной или экспресс-ставкой. Пари принимаются на любые спортивные или киберспортивные события при условии, что общий коэффициент варьируется от 1.30 до 3.50. Срок действия фрибета — 7 дней с момента его активации.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 200 000 рублей от BetBoom

Ключевые моменты акции наглядно показаны в таблице.

Максимальный размер бонуса

200 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

04.08.2026 (14:59 МСК)

Без подтверждения личности фрибеты не начислятся, даже если выполнены все остальные условия.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ В акции участвуют ставки любого размера➖ В зачет идут только события из киберспортивной линии
➕ Реальная возможность пробиться в топ рейтинга 

Заключение

Условия акции можно назвать достаточно лояльными — нет чрезмерных требований по ставкам или сложных ограничений. Благодаря этому включиться в гонку сможет любой желающий. Минимальные фрибеты здесь реальны для каждого игрока, кто проявит немного активности. У самых вовлеченных бетторов появляется шанс побороться и за более весомые призы.

Валентин Васильев

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