Кибергонка от БК BetBoom: фрибеты до 200 000 рублей за ставки на киберспорт

Участие активируется после соблюдения необходимых условий:

1. Зарегистрироваться в BetBoom (для новых пользователей).

2. Авторизоваться на сайте или в приложении и активировать участие в акции «Кибергонка».

3. Совершать ставки (ординары и экспрессы) на киберспортивные события с коэффициентом от 1.30 с основного счета.

Следить за своим прогрессом и позицией можно в турнирной таблице, обновляющейся в режиме реального времени. Баллы начисляются следующим образом:

Экспресс 500 рублей — 1 балл.

Ординар 1000 рублей — 1 балл.

Призовой фонд акции составляет 4 500 000 рублей. Победителями станут 1500 участников, набравших максимальное количество баллов за период проведения мероприятия. Награды будут распределены в виде фрибетов согласно занятым местам.