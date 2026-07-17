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Все бонусы Мелбет на Июль 2026

Обновлено:
В БК Мелбет бонусы — это подарки новым и действующим игрокам в виде фрибетов до 150 000 рублей, увеличенных коэффициентов и денег на основной счет без отыгрыша. Далее мы назовем все актуальные акции БК, расскажем, как в них участвовать, что можно получить, рассмотрим другие вопросы.
ТОП фрибетов от БК Мелбет на сегодня
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    Условия Приветственная акция с фрибетом за первый депозит

  • Мелбет20000 ₽--1.5
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    Условия Получи бонус за проигрыши в месяц рождения

  • Мелбет50000--1.1
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    Условия Акция «Еженедельный турнир»: набирай баллы и получи фрибет

Фрибеты Мелбет 11
Все бонусы (11)
Новым игрокам (1)
Действующим игрокам (9)
Смотреть обзор бонуса Фрибет за регистрацию в Мелбет: до 30 000 рублей новым игрокамhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_freebet_5e49eb0d12.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgДо 30 000 рублей
Фрибет за регистрацию в Мелбет: до 30 000 рублей новым игрокам
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bonus timer14 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.1
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Гонка за Кубком от БК Мелбет: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на ЧМ-2026https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_freebet_5e49eb0d12.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 150 000 ₽
Гонка за Кубком от БК Мелбет: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на ЧМ-2026
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bonus timer3 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.1
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Удвоение выигрышных ставок от БК Мелбет: 100% к победным пари на футболhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_freebet_5e49eb0d12.jpgФрибеты за депозит
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Удвоение выигрышных ставок от БК Мелбет: 100% к победным пари на футбол
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bonus timer2 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит25 ₽
Смотреть обзор бонуса Страховка от скуки на ЧМ-2026 от БК Мелбет: фрибет до 10 000 рублей при ничьей 0:0https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_freebet_5e49eb0d12.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 10 000 ₽
Страховка от скуки на ЧМ-2026 от БК Мелбет: фрибет до 10 000 рублей при ничьей 0:0
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bonus timer2 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.1
  • мин. депозит300 ₽
Смотреть обзор бонуса VIP-День Рождения от БК Мелбет: фрибеты до 100 000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 100 000 ₽
VIP-День Рождения от БК Мелбет: фрибеты до 100 000 рублей
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bonus timer14 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.1
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса VIP-кешбэк от БК Мелбет: до 20% реальными деньгамиhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_cash_6d6a386361.jpgАкции
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VIP-кешбэк от БК Мелбет: до 20% реальными деньгами
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bonus timer13 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.1
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Еженедельный турнир от Мелбет: фрибеты до 50 000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_akcii_659859a37f.jpgАкции
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bonus timer164 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
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  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Новый кешбэк для своих от БК Мелбет: ежемесячные фрибеты до 40 000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_cash_6d6a386361.jpgАкции
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Новый кешбэк для своих от БК Мелбет: ежемесячные фрибеты до 40 000 рублей
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bonus timer14 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.1
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Гранд экспресс от Мелбетhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_express_0d2d3a7465.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgБонусный коэффициент
Бонус Гранд экспресс от Мелбет
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  • срок отыгрыша-
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bonus timer167 дней 15 часов
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Кибербонус от БК Мелбет: промокод до 10 000 рублей за регистрацию и депозит
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bonus timer167 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
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  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
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Что такое бонусы Мелбет?

В БК Мелбет бонусы предусмотрены для новичков и постоянных пользователей. На Июль 2026 года оператор предлагает 4 основных формата:

  1. ⚽ Фрибеты. Игрок получает деньги для ставки и заключает пари по условиям БК. При удачном прогнозе беттор заберет чистый выигрыш — за вычетом номинала бонусных средств. При возврате или проигрыше фрибеты исчезнут, но без ущерба для основного счета.
  2. 📈 Увеличенный коэффициент. Букмекерская контора повышает кэф экспрессов.
  3. 🤑 Деньги. БК выдает реальные средства на денежный баланс пользователя. Они не требуют дальнейшего отыгрыша и сразу доступны для вывода или ставки.
  4. 🎁 Бонусные баллы. Их нужно отыграть с установленным вейджером. После выполнения этого требования баллы конвертируются в реальные деньги и становятся доступны для снятия.

Иногда БК также разыгрывает мерч. Участники конкурсов могут получить футболки или джерси любимой команды, футбольные мячи и иные сувениры.

Бонусы Мелбет на Июль 2026

Сегодня букмекерская контора предлагает игрокам 11 акций. Мы проверили все варианты.

Бонус

Формат

Условия

Активация

🆕 Приветственный🎁 ФрибетЗарегистрироваться, внести депозит от 1000 рублей и отыграть его 5 раз✔️ Получить
🚀 Приветственный с расширенным лимитом🎁 ФрибетЗарегистрироваться с кодом VED30, пополнить счет от 1000 рублей и выполнить отыгрыш х5✔️ Получить
💎 VIP-день рождения🎁 ФрибетПолучить ВИП-статус до дня рождения✔️ Получить
🏆 Гонка за кубком🎁 ФрибетСтавить на ЧМ-2026✔️ Получить
🛡️ Страховка от скуки🎁 ФрибетСтавить на П1, П2 или точный счет матчей ЧМ✔️ Получить
📅 Еженедельный турнир🎁 ФрибетСтавить от 500 рублей с коэффициентом от 1.30✔️ Получить
🔁 Новый кешбэк🎁 ФрибетЗафиксировать чистый проигрыш за месяц✔️ Получить
💣 Удвоение выигрыша🎁 ДеньгиСтавить на ЧМ-2026✔️ Получить
💯 VIP-кешбэк🎁 ДеньгиПолучить ВИП-статус в программе лояльности✔️ Получить
🚂 Гранд экспресс🎁 Повышенный кэфСобирать экспрессы от 3 событий с кэфом от 1.50 для каждого✔️ Получить
🎂 На день рождения🎁 Бонусные баллыЗафиксировать минимальную сумму проигрыша за месяц до дня рождения✔️ Получить

Мы ежедневно изучаем сайт, приложение и социальные сети букмекера на появление новинок. Здесь вы найдете полную информацию обо всех существующих предложениях букмекерской конторы. 

Бонус за регистрацию в Мелбет

Для новичков Мелбет приготовил 2 приветственных бонуса. Их нельзя суммировать друг с другом, игроку нужно выбрать подходящий вариант до регистрации в БК. Для удобства читателей мы подготовили сравнительную таблицу.

ВидПриветственныйПриветственный
Бонус-код МелбетVED30
Размер25 000 ₽30 000 ₽
Первый депозит1000 ₽1000 ₽
Вейджерх5х5
Коэффициенты отыгрыша1.10-3.501.10-3.50
Активация✔️ Получить✔️ Получить

Выбирать приветственный бонус Мелбет стоит с учетом текущих финансовых возможностей. При первом депозите до 25 000 рублей можно участвовать в любой акции. С ростом стартовых вложений стоит присмотреться к эксклюзиву «Ведомостей».

В случае с приветственными бонусами Мелбет допускает однократное участие. Если вы решили использовать код активации, вводите его в регистрационной анкете БК.

Бонусы Мелбет для действующих игроков

Предложения для действующих игроков не ограничиваются бесплатными ставками. Им доступны выплаты реальными деньгами и бонусными баллами, увеличенные коэффициенты и даже мерч любимой команды.  

Как получить бонусы Мелбет

Претендовать на бонусы Мелбет можно после выполнения условий акции. Сегодня контора предлагает более 10 разных вариантов. Требования везде различаются, но прежде всего необходимо учитывать статус игрока. Мы рассмотрели условия участия для новичков и уже зарегистрированных пользователей.

Как получить бонусы Мелбет новому игроку

При знакомстве с БК вы получаете доступ к приветственной акции. «Мелбет» предлагает бонус до 30 000 рублей по промокоду VED30 для всех новичков. Для участия беттору необходимо:

Шаг 1Сайт БК МелбетЗайти на сайт «Мелбет» и нажать на кнопку «Регистрация».
Шаг 1
Шаг 2Сайт БК МелбетВвести контактные данные, дату рождения, пароль, подтвердить совершеннолетие и согласие с правилами БК. При необходимости активировать промокод VED30.
Шаг 2
Шаг 3Сайт БК МелбетВерифицировать аккаунт и нажать на кошелек.
Шаг 3
Шаг 4Сайт БК МелбетВыбрать вариант депозита и внести от 1000 рублей.
Шаг 4
Шаг 5Сайт БК МелбетПроставить депозит в пятикратном размере на коэффициенты от 1.50.
Шаг 5

В Melbet бонус за регистрацию также можно получить в приложении. Условия на 100% совпадают с официальным сайтом.

Как получить бонусы Мелбет действующему игроку

Если есть аккаунт в БК, то беттору не нужно проходить повторную регистрацию. Достаточно авторизоваться, выбрать подходящую акцию и выполнить текущие условия букмекера. От пользователя требуется:

Шаг 1Сайт БК МелбетЗайти на сайт букмекерской конторы и нажать на «Войти».
Шаг 1
Шаг 2Сайт БК МелбетВвести привязанные контактные данные или ID, потом — пароль от аккаунта.
Шаг 2
Шаг 3Сайт БК МелбетОткрыть главное меню.
Шаг 3
Шаг 4Сайт БК МелбетПерейти на страницу с акциями.
Шаг 4
Шаг 5Сайт БК МелбетВыбрать подходящий вариант из списка.
Шаг 5
Шаг 6Сайт БК МелбетВыполнить регламент оператора.
Шаг 6

Для получения подарка вам нужно исполнить 100% требований БК — контора не учитывает частичный прогресс пользователя. После БК зачислит причитающееся вознаграждение. Обычно его нужно отыграть. Об этом поговорим далее.

Как отыграть бонус Мелбет

Большинство активных на сегодня бонусов Мелбет нужно отыгрывать с учетом требований регламента. Рассмотрим условия для основных типов подарков подробнее и обратим внимание на важные нюансы, которые нужно учесть беттору.

Тип 

Как использовать

Нюансы

⚽ ФрибетЗаключить ставку ✔️ БК регламентирует условия пари (кэфы, виды спорта, типы ставок)✔️ Вы получаете чистый выигрыш
📈 Повышенный кэфПрименяется автоматически, если ставка соответствует условиям Мелбет✔️ БК может аннулировать буст (например, если в экспрессе произошел возврат и он более не соответствует регламенту)✔️ Весь выигрыш поступает на денежный счет
💵 ДеньгиСнимать или использовать для игры✔️ Могут облагаться налогом, если при выводе сумма снятия превысит сумму депозита
🎁 Бонусные баллыОтыграть по условиям БК✔️ Мелбет сообщит вейджер и требования по пари

В целом это стандартные требования букмекерских контор России. «Мелбет» не вводит никаких сложных или специфических условий.

Мелбет не дал бонус, что делать?

Если букмекерская контора не начислила бонусные деньги, не спешите жаловаться на оставлять гневные отзывы. Сначала действуйте по указанному ниже чек-листу:

  1. Перечитайте условия акции и убедитесь в выполнении всех требований. Помните, что БК не учитывает частичный прогресс пользователя.
  2. Дождитесь окончания предельного срока зачисления. Часто БК устанавливает дополнительное время, в пределах которого выплачивает бонусные средства. Обычно это не больше 1-2 дней.
  3. Обратитесь в службу поддержки. Вы можете написать в чат, на почту support@melbet.ru, в Telegram или заказать звонок через форму.

Публикация негативного отзыва на РБ — крайняя мера воздействия на букмекера. Проблемы с репутацией способны оттолкнуть потенциальных игроков, поэтому букмекеры стараются решить споры максимально оперативно.

Где искать бонусы Мелбет

Как правило, компания проводит не менее 5-8 акций одновременно. Некоторые действуют годами, другие ограничены по времени и истекают буквально через несколько дней после запуска. Чтобы своевременно узнавать о новинках, рекомендуем отладить процесс мониторинга бонусных предложений. Всего есть 4 основных способа поиска:

  1. 🗞️ На «Ведомостях». Мы ежедневно изучаем сайт, приложение и соцсети БК и сразу размещаем информацию обо всех актуальных предложениях.
  2. 🌐 На сайте БК. Там публикуется большинство актуальных предложений. Для поиска нужно зайти на сайт, открыть главное меню и нажать на «Акции».
  3. 📱 В приложении. Изредка оператор выпускает бонусы для приложения.
  4. 🤝 В социальных сетях. В соцсетях БК часто устраивает конкурсы с рандомным начислением бонусов. Условия участия публикуются только там.

Часто у нас также появляются недоступные на других площадках эксклюзивы. Как правило, по ним предлагаются улучшенные условия: увеличенный размер бонуса или упрощенный отыгрыш. 

Ответственная игра

Для минимизации рисков беттору важно соблюдать ценности ответственной игры. Например, с помощью самоисключения1 можно установить лимиты на общую сумму депозита и время игровой сессии. Для настройки функции нужно перейти в личный кабинет ЦУПИС

FAQ

Какой бонус Мелбет выбрать новичку?

При выборе учитывайте свой баланс и условия бонуса Мелбет. По общедоступной акции вы можете получить до 25 000 рублей, а при использовании нашего эксклюзива — до 30 000. В последнем случае нужно зарегистрироваться с кодом VED30.

Как использовать бонус в Мелбете?

Способ использования зависит от формата текущей акции. Для фрибетов необходимо заключить пари на условиях букмекерской конторы. Нередко БК не требует дополнительных отыгрышей.

Какой рабочий бонус-код Мелбет на сегодня?

На сегодня игрокам доступен единственный рабочий код — VED30. Он подключает вас к приветственной акции с расширенной выплатой — до 30 000 рублей. Условия отыгрыша совпадают со стандартным предложением.

Как поставить бонус в Мелбет?

Бонус Melbet можно поставить только на разрешенные исходы. Выберите подходящее событие из линии, разверните игру, найдите коэффициент и заключите ставку.

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Список используемой литературы

1Ладусер, Р., Шаффер, П., Блащинский, А., и Шаффер, Х.Дж. (2017). Ответственная игра: синтез эмпирических данных. Исследования и теория зависимостей, 25 (3), 225–235. https://doi.org/10.1080/16066359.2016.1245294

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