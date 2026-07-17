Все бонусы Мелбет на Июль 2026

Для новичков Мелбет приготовил 2 приветственных бонуса. Их нельзя суммировать друг с другом, игроку нужно выбрать подходящий вариант до регистрации в БК. Для удобства читателей мы подготовили сравнительную таблицу.

Вид Приветственный Приветственный Бонус-код Мелбет — VED30 Размер 25 000 ₽ 30 000 ₽ Первый депозит 1000 ₽ 1000 ₽ Вейджер х5 х5 Коэффициенты отыгрыша 1.10-3.50 1.10-3.50 Активация ✔️ Получить ✔️ Получить

Выбирать приветственный бонус Мелбет стоит с учетом текущих финансовых возможностей. При первом депозите до 25 000 рублей можно участвовать в любой акции. С ростом стартовых вложений стоит присмотреться к эксклюзиву «Ведомостей».