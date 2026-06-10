Гонка за Кубком от БК Мелбет: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на ЧМ-2026

Партнерский проект
Контора Melbet приглашает клиентов принять участие в акции «Гонка за Кубком», посвященной ЧМ по футболу 2026 года. В рамках турнира разыгрываются фрибеты до 150 000 рублей. Итоговый результат зависит от активности и накопленных баллов. Для получения приза необходимо подключиться к промо и занять как можно более высокое место в турнирной таблице.
Приз будет зачислен исключительно при полном соблюдении требований. Нужно:
1. Открыть игровой счет в БК «Мелбет».
2. Делать ординары и экспрессы на футбольные матчи.
3. Соблюдать минимальную сумму ставки — 500 рублей.
4. Выбирать события с кэфом от 1.30.
5. Накапливать баллы и бороться за фрибеты.
Место в рейтинге зависит от числа набранных очков. За каждую рассчитанную ставку начисляются баллы по формуле: размер пари ÷ 500. При игре экспрессами результат умножается на 2.
Организатор формирует сразу 2 независимых рейтинга, в каждом из которых предусмотрены собственные призовые места.
При равенстве очков фрибет делится в равных долях между всеми претендентами.
После получения награды участник может направить фрибет на любую подходящую одиночную ставку или экспресс. Главное, чтобы коэффициент находился в диапазоне от 1.10 до 3.50, а сам бонус был использован в течение 7 дней после зачисления.
Для удобства читателей все ключевые параметры акции сведены в единую таблицу.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальная ставка для получения
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок действия акции
20.07.2026 (11:59 МСК)
Начисление наград происходит быстро. Ежедневные фрибеты поступают в течение 1 дня, еженедельные — на протяжении 48 часов после определения победителей.
Плюсы
Минусы
|➕ Начисление баллов проходит по понятной схеме
|➖ Жесткая конкуренция за высокие места
|➕ Ежедневные и еженедельные зачеты позволяют бороться за фрибеты на протяжении всего чемпионата
«Гонка за Кубком» выделяется огромным призовым фондом и широким пулом победителей. Участники получают возможность претендовать на фрибеты на протяжении всего чемпионата мира по футболу.