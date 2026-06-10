Гонка за Кубком от БК Мелбет: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на ЧМ-2026

Приз будет зачислен исключительно при полном соблюдении требований. Нужно:

1. Открыть игровой счет в БК «Мелбет».

2. Делать ординары и экспрессы на футбольные матчи.

3. Соблюдать минимальную сумму ставки — 500 рублей.

4. Выбирать события с кэфом от 1.30.

5. Накапливать баллы и бороться за фрибеты.

Место в рейтинге зависит от числа набранных очков. За каждую рассчитанную ставку начисляются баллы по формуле: размер пари ÷ 500. При игре экспрессами результат умножается на 2.

Организатор формирует сразу 2 независимых рейтинга, в каждом из которых предусмотрены собственные призовые места.

Ежедневный турнир распределяет бонусы среди 150 участников (максимальный номинал фрибета — 100 000 рублей).

Еженедельный — среди 1500 игроков, включая максимальную награду в размере 150 000 рублей.

При равенстве очков фрибет делится в равных долях между всеми претендентами.