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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыГонка за Кубком от БК Мелбет: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на ЧМ-2026
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Гонка за Кубком от БК Мелбет: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на ЧМ-2026

Обновлено:
до 150 000 ₽
Бонус
38 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет до 150 000 рублей от Мелбет в рамках промоакции Гонка за Кубком
  • Как отыграть фрибет до 150 000 рублей за пари на ЧМ по футболу
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета до 150 000 рублей от БК Мелбет&nbsp;
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Контора Melbet приглашает клиентов принять участие в акции «Гонка за Кубком», посвященной ЧМ по футболу 2026 года. В рамках турнира разыгрываются фрибеты до 150 000 рублей. Итоговый результат зависит от активности и накопленных баллов. Для получения приза необходимо подключиться к промо и занять как можно более высокое место в турнирной таблице.

Как получить фрибет до 150 000 рублей от Мелбет в рамках промоакции Гонка за Кубком

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Приз будет зачислен исключительно при полном соблюдении требований. Нужно:

1. Открыть игровой счет в БК «Мелбет».

2. Делать ординары и экспрессы на футбольные матчи.

3. Соблюдать минимальную сумму ставки — 500 рублей.

4. Выбирать события с кэфом от 1.30.

5. Накапливать баллы и бороться за фрибеты.

Место в рейтинге зависит от числа набранных очков. За каждую рассчитанную ставку начисляются баллы по формуле: размер пари ÷ 500. При игре экспрессами результат умножается на 2.

Организатор формирует сразу 2 независимых рейтинга, в каждом из которых предусмотрены собственные призовые места. 

  • Ежедневный турнир распределяет бонусы среди 150 участников (максимальный номинал фрибета — 100 000 рублей).
  • Еженедельный — среди 1500 игроков, включая максимальную награду в размере 150 000 рублей.

При равенстве очков фрибет делится в равных долях между всеми претендентами.

Как отыграть фрибет до 150 000 рублей за пари на ЧМ по футболу

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После получения награды участник может направить фрибет на любую подходящую одиночную ставку или экспресс. Главное, чтобы коэффициент находился в диапазоне от 1.10 до 3.50, а сам бонус был использован в течение 7 дней после зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета до 150 000 рублей от БК Мелбет 

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Для удобства читателей все ключевые параметры акции сведены в единую таблицу.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальная ставка для получения

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

7 дней

Срок действия акции

20.07.2026 (11:59 МСК)

Начисление наград происходит быстро. Ежедневные фрибеты поступают в течение 1 дня, еженедельные — на протяжении 48 часов после определения победителей.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Начисление баллов проходит по понятной схеме➖ Жесткая конкуренция за высокие места
➕ Ежедневные и еженедельные зачеты позволяют бороться за фрибеты на протяжении всего чемпионата 

Заключение

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«Гонка за Кубком» выделяется огромным призовым фондом и широким пулом победителей. Участники получают возможность претендовать на фрибеты на протяжении всего чемпионата мира по футболу.

Валентин Васильев

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