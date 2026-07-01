Банк прогнозов от БК PARI: фрибеты до 10 000 000 рублей

Чтобы побороться за награды, выполните следующие шаги:

1. Откройте счет в PARI.

2. Зайдите на страницу акции и выберите 1 из вариантов исхода для «Матча дня».

3. Оформите ставку на любое спортивное событие на сумму не менее 777 рублей.

Оставлять прогноз и совершать пари необходимо до начала события. После того как «Матч дня» завершится, итог (верный или неверный) фиксируется в вашей текущей серии.

Общий призовой фонд акции — 100 000 000 рублей. Награды начисляются по 2 направлениям: за длину накопленной серии и за позицию в ежемесячном топе.

Длина серии Фрибет 5 1000 ₽ 8 5000 ₽ 12 15 000 ₽ 15 100 000 ₽ 20 Суперфрибет 10 000 000 ₽

Награды за место в ежемесячном рейтинге.

Место Фрибет 1 10 000 ₽ 2-3 5000 ₽ 4-10 3000 ₽ 11-50 2000 ₽

Главный приз в 10 000 000 рублей выплачивается частями — максимум 1 000 000 рублей в неделю. Кроме того, если кто-то из игроков доберется до серии в 20 шагов, организаторы вправе завершить промоакцию раньше срока.