Банк прогнозов от БК PARI: фрибеты до 10 000 000 рублей

Партнерский проект
Букмекерская контора PARI предложила игрокам нестандартный формат состязания — «Банк прогнозов». Здесь в выигрыше остается не тот, кто угадывает чаще, а тот, кто удерживает один и тот же результат на протяжении нескольких дней подряд. Серия из ошибок ценится наравне с серией удач. Главный приз достигает 10 000 000 рублей.
Чтобы побороться за награды, выполните следующие шаги:
1. Откройте счет в PARI.
2. Зайдите на страницу акции и выберите 1 из вариантов исхода для «Матча дня».
3. Оформите ставку на любое спортивное событие на сумму не менее 777 рублей.
Оставлять прогноз и совершать пари необходимо до начала события. После того как «Матч дня» завершится, итог (верный или неверный) фиксируется в вашей текущей серии.
Общий призовой фонд акции — 100 000 000 рублей. Награды начисляются по 2 направлениям: за длину накопленной серии и за позицию в ежемесячном топе.
Длина серии
Фрибет
5
1000 ₽
8
5000 ₽
12
15 000 ₽
15
100 000 ₽
20
Суперфрибет 10 000 000 ₽
Награды за место в ежемесячном рейтинге.
Место
Фрибет
1
10 000 ₽
2-3
5000 ₽
4-10
3000 ₽
11-50
2000 ₽
Главный приз в 10 000 000 рублей выплачивается частями — максимум 1 000 000 рублей в неделю. Кроме того, если кто-то из игроков доберется до серии в 20 шагов, организаторы вправе завершить промоакцию раньше срока.
Полученный фрибет ставится целиком в виде ординара либо экспресса. Для суперфрибета (приза за серию из 20 предсказаний) срок использования каждой выплаченной части — 6 дней. Стандартные бонусы нужно отыгрывать за 3 дня на любых коэффициентах.
Ниже размещена информация по промо в формате таблицы.
Максимальный размер бонуса
10 000 000 ₽
Минимальный депозит
777 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
3 или 6 дней
Срок окончания акции
31.08.2026 (23:59 МСК)
Пропущенный день без участия серию не разрушит. Если же условия (прогноз плюс ставка) не выполнены 2 дня подряд — весь накопленный прогресс аннулируется.
Плюсы
Минусы
|➕ Засчитываются как верные, так и ошибочные прогнозы
|➖ Для зачета обязательна ставка от 777 ₽
|➕ День пропуска не обнуляет серию
Нестандартный взгляд на конкурс прогнозов. На этот раз важна не точность, а умение держать одну линию исходов на протяжении многих дней подряд. Даже серия промахов способна принести пользователю крупный фрибет.