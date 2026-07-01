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Банк прогнозов от БК PARI: фрибеты до 10 000 000 рублей

Обновлено:
до 10 000 000 ₽
Бонус
60 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
6 д.
Срок отыгрыша
777 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Копите серию — и забирайте награду!

Полное содержание

  • Как получить фрибет PARI до 10 000 000 рублей по промо Банк прогнозов
  • Как отыграть бонус PARI до 10 000 000 рублей за прогнозы на спорт
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 000 рублей от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора PARI предложила игрокам нестандартный формат состязания — «Банк прогнозов». Здесь в выигрыше остается не тот, кто угадывает чаще, а тот, кто удерживает один и тот же результат на протяжении нескольких дней подряд. Серия из ошибок ценится наравне с серией удач. Главный приз достигает 10 000 000 рублей.

Как получить фрибет PARI до 10 000 000 рублей по промо Банк прогнозов

Чтобы побороться за награды, выполните следующие шаги:

1. Откройте счет в PARI.

2. Зайдите на страницу акции и выберите 1 из вариантов исхода для «Матча дня».

3. Оформите ставку на любое спортивное событие на сумму не менее 777 рублей.

Оставлять прогноз и совершать пари необходимо до начала события. После того как «Матч дня» завершится, итог (верный или неверный) фиксируется в вашей текущей серии.

Общий призовой фонд акции — 100 000 000 рублей. Награды начисляются по 2 направлениям: за длину накопленной серии и за позицию в ежемесячном топе.

Длина серии

Фрибет

5

1000 ₽

8

5000 ₽

12

15 000 ₽

15

100 000 ₽

20

Суперфрибет 10 000 000 ₽

Награды за место в ежемесячном рейтинге.

Место

Фрибет

1

10 000 ₽

2-3

5000 ₽

4-10

3000 ₽

11-50

2000 ₽

Главный приз в 10 000 000 рублей выплачивается частями — максимум 1 000 000 рублей в неделю. Кроме того, если кто-то из игроков доберется до серии в 20 шагов, организаторы вправе завершить промоакцию раньше срока.

Как отыграть бонус PARI до 10 000 000 рублей за прогнозы на спорт

Полученный фрибет ставится целиком в виде ординара либо экспресса. Для суперфрибета (приза за серию из 20 предсказаний) срок использования каждой выплаченной части — 6 дней. Стандартные бонусы нужно отыгрывать за 3 дня на любых коэффициентах. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 000 рублей от PARI

Ниже размещена информация по промо в формате таблицы.

Максимальный размер бонуса

10 000 000 ₽

Минимальный депозит

777 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

3 или 6 дней

Срок окончания акции

31.08.2026 (23:59 МСК)

Пропущенный день без участия серию не разрушит. Если же условия (прогноз плюс ставка) не выполнены 2 дня подряд — весь накопленный прогресс аннулируется. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Засчитываются как верные, так и ошибочные прогнозы➖ Для зачета обязательна ставка от 777 ₽
➕ День пропуска не обнуляет серию 

Заключение

Нестандартный взгляд на конкурс прогнозов. На этот раз важна не точность, а умение держать одну линию исходов на протяжении многих дней подряд. Даже серия промахов способна принести пользователю крупный фрибет.

Валентин Васильев

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