Кешбэк для своих: бонусы и фрибеты до 20 000 рублей от Мелбет

Партнерский проект
БК «Мелбет» предлагает программу лояльности «Кешбэк для своих». В зависимости от уровня игрок получает бонус, фрибет или кешбэк.
Участие в акции доступно всем зарегистрированным и идентифицированным пользователям. Размер вознаграждения зависит от общей суммы проигрыша (ОСП) за календарный месяц.
ОСП
Вознаграждение
5 000-49 999 ₽
Бонус 500-3000 ₽
50 000-999 999 ₽
Фрибет до 20 000 ₽
Вознаграждение поступает на бонусный счет с 1 по 10 число.
Для самых крупных игроков БК «Мелбет» разработал VIP-систему. Клиентам присваивается уровень, который зависит от ОСП за два месяца, предшествующих расчетному.
Уровень
ОСП за 2 месяца
1
1-499 999 ₽
2
500 000-999 999 ₽
3
Более 1 000 000 ₽
VIP-кэшбэк начисляется на основной счет игрока с 1 по 10 число. Он зависит от уровня и ОСП за расчетный период.
ОСП
1 уровень
2 уровень
3 уровень
1 000 000-2 999 999 ₽
3%
4%
5%
3 000 000-9 999 999 ₽
5%
6%
7%
10 000 000-19 999 999 ₽
7%
8%
9%
Более 20 000 000 ₽
10%
10%
10%
Условия зависят от вида вознаграждения:
Для отыгрыша бонуса и фрибета игрокам дается 5 дней.
Для получения денег необходимо:
Можно выбрать любой удобный способ: перевод на карту, банковский счет, СБП, кошелек ЦУПИС.
Основные показатели для наглядности объединены в таблицу.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Экспресс (для бонуса)
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок действия акции
31.12.2026 (23:59 МСК)
Правилами БК также предусмотрен ряд ограничений:
Типичная для букмекера программа лояльности. Минусовых игроков пытаются подбодрить, возвращая им часть утраченных средств. Чем больше проиграл, тем более весомое вознаграждение получаешь. Появляется возможность продолжить игру и отыграться. Подобные случаи наблюдались, но не так часто.
Для VIP-игроков сложностей никаких — они сразу получают деньги на свой счет. Остальным нужно помнить, что пари нельзя страховать. События не должны быть пересчитаны или аннулированы.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Условия отыгрыша
|➖ Начисляется при проигрыше
|➕ Размер не ограничен
В таблице представлены самые актуальные предложения других легальных букмекеров.
Условия
Бонус
«Клуб серьёзных игроков»
Страховка экспресса
Программа лояльности
Максимальный размер бонуса
Кешбэк до 15.5%
Не ограничен
Кэшбэк до 25%
Минимальный коэффициент
Не ограничен
1.60
1.01
Срок действия
Не ограничен
Не ограничен
30 дней
Минимальный депозит
—
—
—
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Дата окончания акции
Бессрочно
Бессрочно
31.12.2025
БК Мелбет предлагает клиентам возможность вернуть часть утраченных средств в рамках акции «Кешбэк для своих». От уровня, который присваивается игроку, зависит вознаграждение. Можно рассчитывать на бонус, фрибет и даже кешбэк рублями.
Партнерский проект