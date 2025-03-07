Кешбэк для своих: бонусы и фрибеты до 20 000 рублей от Мелбет

Участие в акции доступно всем зарегистрированным и идентифицированным пользователям. Размер вознаграждения зависит от общей суммы проигрыша (ОСП) за календарный месяц.

ОСП Вознаграждение 5 000-49 999 ₽ Бонус 500-3000 ₽ 50 000-999 999 ₽ Фрибет до 20 000 ₽

Вознаграждение поступает на бонусный счет с 1 по 10 число.

Для самых крупных игроков БК «Мелбет» разработал VIP-систему. Клиентам присваивается уровень, который зависит от ОСП за два месяца, предшествующих расчетному.

Уровень ОСП за 2 месяца 1 1-499 999 ₽ 2 500 000-999 999 ₽ 3 Более 1 000 000 ₽

VIP-кэшбэк начисляется на основной счет игрока с 1 по 10 число. Он зависит от уровня и ОСП за расчетный период.