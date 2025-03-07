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7 марта 6:59ГлавнаяБонусы
БК Мелбет
Акции

Кешбэк для своих: бонусы и фрибеты до 20 000 рублей от Мелбет

Программа лояльности от надежного букмекера
Валентин Васильев
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БК «Мелбет» предлагает программу лояльности «Кешбэк для своих». В зависимости от уровня игрок получает бонус, фрибет или кешбэк.

Как принять участие в акции Мелбет Кешбэк для своих

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Участие в акции доступно всем зарегистрированным и идентифицированным пользователям. Размер вознаграждения зависит от общей суммы проигрыша (ОСП) за календарный месяц.

ОСП

Вознаграждение

5 000-49 999 ₽

Бонус 500-3000 ₽

50 000-999 999 ₽

Фрибет до 20 000 ₽

Вознаграждение поступает на бонусный счет с 1 по 10 число.

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Для самых крупных игроков БК «Мелбет» разработал VIP-систему. Клиентам присваивается уровень, который зависит от ОСП за два месяца, предшествующих расчетному.

Уровень

ОСП за 2 месяца

1

1-499 999 ₽

2

500 000-999 999 ₽

3

Более 1 000 000 ₽ 

VIP-кэшбэк начисляется на основной счет игрока с 1 по 10 число. Он зависит от уровня и ОСП за расчетный период.

ОСП

1 уровень

2 уровень

3 уровень

1 000 000-2 999 999 ₽

3%

4%

5%

3 000 000-9 999 999 ₽

5%

6%

7%

10 000 000-19 999 999 ₽

7%

8%

9%

Более 20 000 000 ₽

10%

10%

10%

Как отыграть вознаграждение по акции Мелбет Кешбэк для своих

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Условия зависят от вида вознаграждения:

  • Для кешбэк-бонуса: собрать экспресс из 3 событий, коэффициент каждого — от 1.50.
  • Для кешбэк-фрибета: поставить ординар с коэффициентом от 1.10 до 4.00.
  • Для VIP-кешбэка: деньги сразу поступают на основной счет.

Для отыгрыша бонуса и фрибета игрокам дается 5 дней.

Как вывести средства после отыгрыша вознаграждения по акции Мелбет «Кешбэк для своих»

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Для получения денег необходимо:

  1. Зайти в личный кабинет.
  2. Нажать кнопку «Выплата».
  3. Ввести сумму.

Можно выбрать любой удобный способ: перевод на карту, банковский счет, СБП, кошелек ЦУПИС.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса и фрибета по акции Мелбет Кешбэк для своих

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Основные показатели для наглядности объединены в таблицу.

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Экспресс (для бонуса)
Ординар (для фрибета)

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок действия акции

31.12.2026 (23:59 МСК)

Правилами БК также предусмотрен ряд ограничений:

  • Для отыгрыша сумму кешбэк-бонуса или кешбэк-фрибета нужно ставить целиком, дробить на несколько частей запрещено.
  • Пари не должно быть рассчитано с коэффициентом 1.00.
  • Запрещено страховать или отменять пари.
  • Исход пари должен быть известен не позднее суток с момента его заключения.

Личный опыт эксперта при использовании фрибета по акции Мелбет Кешбэк для своих

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Типичная для букмекера программа лояльности. Минусовых игроков пытаются подбодрить, возвращая им часть утраченных средств. Чем больше проиграл, тем более весомое вознаграждение получаешь. Появляется возможность продолжить игру и отыграться. Подобные случаи наблюдались, но не так часто.

Какие могут быть сложности при получении и использовании вознаграждения по акции Мелбет Кешбэк для своих

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Для VIP-игроков сложностей никаких — они сразу получают деньги на свой счет. Остальным нужно помнить, что пари нельзя страховать. События не должны быть пересчитаны или аннулированы.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Условия отыгрыша➖ Начисляется при проигрыше
➕ Размер не ограничен 

Сравнение акции Мелбет Кешбэк для своих с предложениями других БК

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В таблице представлены самые актуальные предложения других легальных букмекеров.

Условия

Лига ставок

Fonbet

Betcity

Бонус

«Клуб серьёзных игроков»

Страховка экспресса

Программа лояльности

Максимальный размер бонуса

Кешбэк до 15.5%

Не ограничен

Кэшбэк до 25%

Минимальный коэффициент

Не ограничен

1.60

1.01

Срок действия

Не ограничен

Не ограничен

30 дней

Минимальный депозит

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Дата окончания акции

Бессрочно

Бессрочно

31.12.2025

Заключение

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БК Мелбет предлагает клиентам возможность вернуть часть утраченных средств в рамках акции «Кешбэк для своих». От уровня, который присваивается игроку, зависит вознаграждение. Можно рассчитывать на бонус, фрибет и даже кешбэк рублями.

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