Приветственный фрибет от БК Мелбет: промокод до 25 000 рублей за регистрацию и депозит

Для участия в промоакции необходимо полностью соответствовать установленным критериям:

1. Зарегистрироваться в БК «Мелбет» с промокодом VED25.

2. Пройти идентификацию личности.

3. Внести первый депозит от 1000 рублей

Фрибет равен 50% от первого депозита. Его максимум — 25 000 рублей.

Фрибет активируется не сразу после пополнения баланса. Чтобы его получить, в течение 7 дней необходимо поставить в 10 раз больше суммы депозита, применяя ставки типа ординар или экспресс с коэффициентами от 1.50.