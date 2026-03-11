Приветственный фрибет от БК Мелбет: промокод до 25 000 рублей за регистрацию и депозит

Партнерский проект
Новым клиентам букмекера Melbet доступна приветственная акция с фрибетом на первый депозит до 25 000 рублей. Получить бонус можно после регистрации с промокодом VED25 и прохождения процедуры идентификации.
Для участия в промоакции необходимо полностью соответствовать установленным критериям:
1. Зарегистрироваться в БК «Мелбет» с промокодом VED25.
2. Пройти идентификацию личности.
3. Внести первый депозит от 1000 рублей
Фрибет равен 50% от первого депозита. Его максимум — 25 000 рублей.
Фрибет активируется не сразу после пополнения баланса. Чтобы его получить, в течение 7 дней необходимо поставить в 10 раз больше суммы депозита, применяя ставки типа ординар или экспресс с коэффициентами от 1.50.
Использовать фрибет можно для 1 одиночного или комбинированного пари на любые спортивные события с коэффициентами от 1.10 до 3.50 в течение 7 дней. Ставка не должна быть отменена, аннулирована, признана недействительной или застрахована.
Далее указаны основные условия, на которые нужно обратить внимание новичкам.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х10
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.05.2026 (23:59 МСК)
Пари на «Нарды» не засчитываются в рамках промоакции.
Плюсы
Минусы
|➕ Новым участникам начисляют фрибет, равный половине их первого депозита
|➖ Сложная механика отыгрыша
|➕ Крупный бонус
Букмекерская контора «Мелбет» представила обновленную промоакцию для новых клиентов. Назвать ее легкой нельзя. Вейджер сокращен с х25 до х10, максимальная сумма бонуса осталась без изменений.