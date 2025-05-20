VIP-кешбэк от БК Мелбет: до 20% реальными деньгами

Следуйте пошаговой инструкции, чтобы стать участником акции:

1. Создайте аккаунт на платформе Melbet или войдите в уже существующий.

2. Активно заключайте пари и увеличивайте общий оборот ставок.



3. В течение 90 дней достигните необходимой суммы ставок, чтобы получить VIP-статус.

Статус игрока напрямую зависит от суммы ставок — чем больше вы играете, тем выше ваш уровень. Конкретные требования по обороту указаны в таблице.

Статус Сумма пари, экспрессы Сумма пари, все ставки XS от 5 000 000 ₽ от 15 000 000 ₽ S от 10 000 000 ₽ от 30 000 000 ₽ M от 20 000 000 ₽ от 60 000 000 ₽ L от 50 000 000 ₽ от 150 000 000 ₽ XL от 150 000 000 ₽ от 450 000 000 ₽

Размер и вид кешбэка зависят от VIP-статуса игрока и суммы проигрыша за прошлый месяц. Возврат начисляется с 1 по 15 число каждого месяца — фрибетом или деньгами, в зависимости от уровня.

Статус Проигрыш Кешбэк Форма начисления XS от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ 5% Фрибет XS Более 1 000 000 ₽ 5% Деньги S от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ 7% Фрибет S Более 1 000 000 ₽ 7% Деньги M от 10 000 ₽ до 500 000 ₽ 10% Фрибет M Более 500 000 ₽ 10% Деньги L от 10 000 ₽ до 500 000 ₽ 15% Фрибет L Более 500 000 ₽ 15% Деньги XL от 10 000 ₽ 20% Деньги

Присвоение или повышение VIP-статуса происходит с 25 по 31 число каждого месяца. Участие в акции бесплатное. Если игрок не хочет присоединяться к программе лояльности, он может отказаться — письменно или любым другим доступным способом.