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20 мая 8:25ГлавнаяБонусы
БК МелбетАкции

VIP-кешбэк от БК Мелбет: до 20% реальными деньгами

-
Бонус
314 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Верни до 20% с Melbet!

Букмекерская компания Melbet предлагает щедрый кешбэк для VIP-клиентов. Вознаграждение может составить до 20% реальными деньгами и до 15% в виде фрибетов. Бонус начисляется в первой половине месяца — с 1 по 15 число. Нужно оставаться в числе активных игроков и сохранять VIP-статус. Акция открыта для всех пользователей.

Как получить VIP-кешбэк от БК Мелбет

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Следуйте пошаговой инструкции, чтобы стать участником акции:

1. Создайте аккаунт на платформе Melbet или войдите в уже существующий.

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2. Активно заключайте пари и увеличивайте общий оборот ставок.

3. В течение 90 дней достигните необходимой суммы ставок, чтобы получить VIP-статус.

Статус игрока напрямую зависит от суммы ставок — чем больше вы играете, тем выше ваш уровень. Конкретные требования по обороту указаны в таблице.

Статус

Сумма пари, экспрессы

Сумма пари, все ставки

XS

от 5 000 000 ₽

от 15 000 000 ₽

S

от 10 000 000 ₽

от 30 000 000 ₽

M

от 20 000 000 ₽

от 60 000 000 ₽

L

от 50 000 000 ₽

от 150 000 000 ₽

XL

от 150 000 000 ₽

от 450 000 000 ₽

Размер и вид кешбэка зависят от VIP-статуса игрока и суммы проигрыша за прошлый месяц. Возврат начисляется с 1 по 15 число каждого месяца — фрибетом или деньгами, в зависимости от уровня.

Статус

Проигрыш

Кешбэк

Форма начисления

XS

от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽

5%

Фрибет

XS

Более 1 000 000 ₽

5%

Деньги

S

от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽

7%

Фрибет

S

Более 1 000 000 ₽

7%

Деньги

M

от 10 000 ₽ до 500 000 ₽

10%

Фрибет

M

Более 500 000 ₽

10%

Деньги

L

от 10 000 ₽ до 500 000 ₽

15%

Фрибет

L

Более 500 000 ₽

15%

Деньги

XL

от 10 000 ₽

20%

Деньги

Присвоение или повышение VIP-статуса происходит с 25 по 31 число каждого месяца. Участие в акции бесплатное. Если игрок не хочет присоединяться к программе лояльности, он может отказаться — письменно или любым другим доступным способом.

Как отыграть VIP-кешбэк от Мелбет

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Фрибет действует в течение 168 часов (7 дней) с момента получения. Если ставка будет сделана после окончания срока, она аннулируется без компенсации.

Для зачета пари оно должно одновременно соответствовать таким требованиям:

  • Тип ставки — одиночная или экспресс.
  • Режим — линия или live.
  • Кэф каждого исхода в ставке — от 1.10.
  • Общий коэффициент пари — до 3.50.
  • Ставка должна быть сделана на всю сумму фрибета.

Как вывести средства после отыгрыша VIP-кешбэка в Мелбет

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Для вывода выигрыша необходимо следовать инструкции:

  1. Введите логин и пароль для авторизации в аккаунте.
  2. В верхнем правом углу нажмите на значок профиля (ID) и кликните пункт «Выплата».
  3. Выберите удобный способ вывода денег.
  4. Введите нужную сумму и кликните по кнопке «Выплата».
  5. Укажите данные карты или электронного кошелька
  6. Подтвердите операцию через код из СМС.

БК оставляет за собой право повторно проводить верификацию клиентов при выводе средств.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании VIP-кешбэка БК Мелбет

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Основные данные об акции можно найти в таблице.

Максимальный размер бонуса

20 %

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

7 дней

Срок окончания акции

31.03.2026 (23:59 МСК)

В акции не участвуют пари, которые:

  • Были отменены.
  • Аннулированы.
  • Признаны недействительными.
  • Застрахованы игроком.

Личный опыт эксперта при использовании VIP-кешбэка от Мелбет

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Акция от Melbet позиционируется как элитное предложение, однако в программу лояльности может попасть любой пользователь. Для этого достаточно выполнять требования по ежемесячному обороту ставок. Новичкам будет сложно сразу достичь даже начального VIP-уровня, так как условия требуют серьезной активности.

Предложение до 20% возврата реальными деньгами выглядит очень щедро и выгодно выделяется на фоне конкурентов. Такой кешбэк помогает снизить риски и сделать игру более комфортной, особенно при продуманной стратегии. VIP-кешбэк от «Мелбет» — это привлекательный инструмент для тех, кто регулярно ставит и хочет получить своеобразную страховку своих вложений.

Какие могут быть сложности при получении и использовании кешбэка от БК Мелбет

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Типичные затруднения при участии в программе лояльности:

  • Не все ставки учитываются для отыгрыша кешбэка — есть минимальные и максимальные коэффициенты, а также запрещенные типы ставок.
  • Ограниченный срок действия фрибета.
  • Для вывода кешбэка может потребоваться повторная проверка личности, что иногда задерживает процесс.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Щедрый кешбэк — до 20% реальными деньгами➖ Для участия необходим крупный объем ставок
➕ Участвовать могут все игроки 

Сравнение VIP-кешбэка Мелбет с бонусами других БК

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Условия

Лига Ставок

PARI

Балтбет

Название

Кешбэк по программе лояльности

Кешбэк для новых и действующих игроков

Кешбэк для новых и действующих игроков

Максимальный размер бонуса

15.5%

30%

8%

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.01

Срок отыгрыша

14 дней

Минимальный депозит

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Для тех, кто ставит крупнык суммы, кешбэк от Melbet — настоящий подарок. Возможность вернуть пятую часть проигрышей помогает играть увереннее и спокойнее, не боясь больших потерь. Самое приятное, что  кешбэк может приходить настоящими деньгами, без всяких условий по отыгрышу. Это делает программу одной из самых честных и выгодных на рынке.

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных