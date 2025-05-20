VIP-кешбэк от БК Мелбет: до 20% реальными деньгами

Партнерский проект
Букмекерская компания Melbet предлагает щедрый кешбэк для VIP-клиентов. Вознаграждение может составить до 20% реальными деньгами и до 15% в виде фрибетов. Бонус начисляется в первой половине месяца — с 1 по 15 число. Нужно оставаться в числе активных игроков и сохранять VIP-статус. Акция открыта для всех пользователей.
Следуйте пошаговой инструкции, чтобы стать участником акции:
1. Создайте аккаунт на платформе Melbet или войдите в уже существующий.
2. Активно заключайте пари и увеличивайте общий оборот ставок.
3. В течение 90 дней достигните необходимой суммы ставок, чтобы получить VIP-статус.
Статус игрока напрямую зависит от суммы ставок — чем больше вы играете, тем выше ваш уровень. Конкретные требования по обороту указаны в таблице.
Статус
Сумма пари, экспрессы
Сумма пари, все ставки
XS
от 5 000 000 ₽
от 15 000 000 ₽
S
от 10 000 000 ₽
от 30 000 000 ₽
M
от 20 000 000 ₽
от 60 000 000 ₽
L
от 50 000 000 ₽
от 150 000 000 ₽
XL
от 150 000 000 ₽
от 450 000 000 ₽
Размер и вид кешбэка зависят от VIP-статуса игрока и суммы проигрыша за прошлый месяц. Возврат начисляется с 1 по 15 число каждого месяца — фрибетом или деньгами, в зависимости от уровня.
Статус
Проигрыш
Кешбэк
Форма начисления
XS
от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽
5%
Фрибет
XS
Более 1 000 000 ₽
5%
Деньги
S
от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽
7%
Фрибет
S
Более 1 000 000 ₽
7%
Деньги
M
от 10 000 ₽ до 500 000 ₽
10%
Фрибет
M
Более 500 000 ₽
10%
Деньги
L
от 10 000 ₽ до 500 000 ₽
15%
Фрибет
L
Более 500 000 ₽
15%
Деньги
XL
от 10 000 ₽
20%
Деньги
Присвоение или повышение VIP-статуса происходит с 25 по 31 число каждого месяца. Участие в акции бесплатное. Если игрок не хочет присоединяться к программе лояльности, он может отказаться — письменно или любым другим доступным способом.
Фрибет действует в течение 168 часов (7 дней) с момента получения. Если ставка будет сделана после окончания срока, она аннулируется без компенсации.
Для зачета пари оно должно одновременно соответствовать таким требованиям:
Для вывода выигрыша необходимо следовать инструкции:
БК оставляет за собой право повторно проводить верификацию клиентов при выводе средств.
Основные данные об акции можно найти в таблице.
Максимальный размер бонуса
20 %
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
31.03.2026 (23:59 МСК)
В акции не участвуют пари, которые:
Акция от Melbet позиционируется как элитное предложение, однако в программу лояльности может попасть любой пользователь. Для этого достаточно выполнять требования по ежемесячному обороту ставок. Новичкам будет сложно сразу достичь даже начального VIP-уровня, так как условия требуют серьезной активности.
Предложение до 20% возврата реальными деньгами выглядит очень щедро и выгодно выделяется на фоне конкурентов. Такой кешбэк помогает снизить риски и сделать игру более комфортной, особенно при продуманной стратегии. VIP-кешбэк от «Мелбет» — это привлекательный инструмент для тех, кто регулярно ставит и хочет получить своеобразную страховку своих вложений.
Типичные затруднения при участии в программе лояльности:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Щедрый кешбэк — до 20% реальными деньгами
|➖ Для участия необходим крупный объем ставок
|➕ Участвовать могут все игроки
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Для тех, кто ставит крупнык суммы, кешбэк от Melbet — настоящий подарок. Возможность вернуть пятую часть проигрышей помогает играть увереннее и спокойнее, не боясь больших потерь. Самое приятное, что кешбэк может приходить настоящими деньгами, без всяких условий по отыгрышу. Это делает программу одной из самых честных и выгодных на рынке.
Партнерский проект