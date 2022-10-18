Акция от «Мелбет» — досрочный выкуп ставки

Партнерский проект
Легальная букмекерская компания «Мелбет» позволяет клиентам досрочно выкупать ставки и фиксировать прибыль в моменте - ещё до окончания спортивного события.
Достаточно зарегистрироваться или авторизоваться в системе БК и заключить любое пари. Затем через личный кабинет можно найти нужную ставку и использовать соответствующую кнопку для опции CashOut.
Регистрация в «Мелбет» – пошаговая инструкция
Таким способом реально не только продать пари, но и рассчитать его в тот момент, когда выигрывает выбранный клиентом исход, аннулировав риски, связанные с дальнейшим ходом спортивного события.
+ Функция доступна всем пользователям «Мелбета», причем как в «лайве», так и в прематче
+ Понятный механизм для минимизации потенциальных убытков
- Возможные ограничения на события и исходы, открытые для CashOut
- Сумма кэшаута почти со 100-процентной гарантией окажется ниже возможного выигрыша
Если с обычной продажей ставки всё предельно понятно, то CashOut от «Мелбет» расширяет эту опцию. В рамках данной программы букмекер также позволяет рассчитать пари ещё по ходу события - если выбранный клиентом исход выигрывает в моменте. Однако важно помнить, что в таком случае полученная сумма будет меньше, чем потенциальный доход по завершении матча.
Партнерский проект