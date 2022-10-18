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18 октября 9:16ГлавнаяБонусы
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Акция от «Мелбет» — досрочный выкуп ставки

Досрочный выкуп ставки — повод отказаться от риска?
Александр Бокулёв
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Легальная букмекерская компания «Мелбет» позволяет клиентам досрочно выкупать ставки и фиксировать прибыль в моменте - ещё до окончания спортивного события.

Как использовать?

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Достаточно зарегистрироваться или авторизоваться в системе БК и заключить любое пари. Затем через личный кабинет можно найти нужную ставку и использовать соответствующую кнопку для опции CashOut. 

Регистрация в «Мелбет» – пошаговая инструкция

Таким способом реально не только продать пари, но и рассчитать его в тот момент, когда выигрывает выбранный клиентом исход, аннулировав риски, связанные с дальнейшим ходом спортивного события.

Плюсы и минусы

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+ Функция доступна всем пользователям «Мелбета», причем как в «лайве», так и в прематче

+ Понятный механизм для минимизации потенциальных убытков

 

- Возможные ограничения на события и исходы, открытые для CashOut

- Сумма кэшаута почти со 100-процентной гарантией окажется ниже возможного выигрыша

Заключение

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Если с обычной продажей ставки всё предельно понятно, то CashOut от «Мелбет» расширяет эту опцию. В рамках данной программы букмекер также позволяет рассчитать пари ещё по ходу события - если выбранный клиентом исход выигрывает в моменте. Однако важно помнить, что в таком случае полученная сумма будет меньше, чем потенциальный доход по завершении матча.

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

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