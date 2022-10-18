Акция от «Мелбет» — досрочный выкуп ставки

Достаточно зарегистрироваться или авторизоваться в системе БК и заключить любое пари. Затем через личный кабинет можно найти нужную ставку и использовать соответствующую кнопку для опции CashOut.

Регистрация в «Мелбет» – пошаговая инструкция

Таким способом реально не только продать пари, но и рассчитать его в тот момент, когда выигрывает выбранный клиентом исход, аннулировав риски, связанные с дальнейшим ходом спортивного события.