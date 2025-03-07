Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
7 марта 7:46ГлавнаяБонусы
БК Мелбет
Акции

Еженедельный джекпот от Мелбет: фрибеты до 50 000 рублей

Выигрывай каждую неделю
Валентин Васильев
main

Каждую неделю БК «Мелбет» разыгрывает 2 500 000 рублей фрибетами. Заключай пари, набирай баллы, забирай свою часть бонусного пирога. Подробности в нашей статье.

Как получить фрибет на 50 000 рублей от Мелбет

Свернуть

Для участия в розыгрыше нужно соответствовать следующим требованиям:

  1. Быть зарегистрированным и идентифицированным пользователем БК «Мелбет».
  2. Заключать пари от 500 рублей с коэффициентом от 1.30.
  3. Использовать средства с основного счета.
image not found

Игрок получает 1 балл в зачет за каждые 500 рублей. Расчетный период начинается в 12:00 (МСК) понедельника и заканчивается в 11:59 (МСК) следующего понедельника. Нужно попасть в 1200 лучших, чтобы получить награду.

Место в еженедельном турниреФрибет
150 000 ₽
225 000 ₽
320 000 ₽
4-515 000 ₽
6-2510 000 ₽
26-2005 000 ₽
201-4002 500 ₽
401-12001 000 ₽

Если несколько участников наберут равное количество баллов, приз делится поровну между ними.

Как отыграть фрибет Мелбет на 50 000 рублей

Свернуть

Поставить ординар или экспресс с коэффициентом от 1.10 до 3.50. Время отыгрыша — 7 дней.

Как вывести средства после отыгрыша фрибета Мелбет

Свернуть

Для получения денег достаточно:

  1. В личном кабинете нажать «Выплата». 
  2. Ввести сумму.
  3. Ввести проверочный код из СМС.
  4. Дождаться зачисления средств.

БК предоставляет широкий ассортимент платежных инструментов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета Мелбет на 50 000 рублей

Свернуть

Для удобства пользователей основные параметры представлены в таблице.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия акции

05.01.2026 (11:59 МСК)

У этой акции букмекера также присутствует еще ряд ограничений:

  • Ставка не должна быть застрахована.
  • Пари с использованием любых бонусных средств не учитываются.
  • Ставка не должна быть рассчитана с коэффициентом 1.00.
  • Пари не должно быть аннулированным, пересчитанным, отмененным или признанным недействительным.

Личный опыт эксперта при использовании фрибета Мелбет на 50 000 рублей

Свернуть

Турнир «Еженедельный джекпот» подходит для активных игроков. Чем больше ставок делаешь, тем больше шанс получить фрибет по итогам игровой недели. Условия набора баллов довольно простые. По отыгрышу фрибета тоже вопросов нет. Отличная акция от «Мелбет».

Какие могут быть сложности при получении и использовании фрибета Мелбет на 50 000 рублей

Свернуть

Игрок может столкнуться с затруднениями по нескольким причинам:

  • Не соблюдены условия акции.
  • Не завершена верификация аккаунта.
  • Ошибка на стороне букмекера.

В случае возникновения вопросов рекомендуем обратиться в саппорт БК «Мелбет».

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Розыгрыш каждую неделю➖ Учитываются не все пари
➕ Большой призовой фонд 

Сравнение фрибета Мелбет на 50 000 рублей с предложениями других БК

Свернуть

Наиболее интересные предложения представлены в таблице.

Условия

Лига ставок

Fonbet

Leon

Бонус

«Клуб серьезных игроков»

VIP CASHBACK

Победный старт

Максимальный размер бонуса

Кешбэк до 15.5%

20% рублями

20 000 ₽

Минимальный коэффициент

Не ограничен

Не ограничен

1.60

Срок действия

Не ограничен

30 дней

14 дней

Минимальный депозит

1000 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Дата окончания акции

Бессрочно

31.05.2026

31.03.2025

Заключение

Свернуть

Акция «Еженедельный джекпот» от Мелбет призвана увеличить активность игроков. Чем больше ставок, тем выше шанс у игрока оказаться в числе лучших в турнирной таблице. Турнир проводится каждую неделю. Количество призовых мест внушительное, поэтому шансы попасть в топ есть у каждого пользователя.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров