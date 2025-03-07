Еженедельный джекпот от Мелбет: фрибеты до 50 000 рублей

Для участия в розыгрыше нужно соответствовать следующим требованиям:

Быть зарегистрированным и идентифицированным пользователем БК «Мелбет». Заключать пари от 500 рублей с коэффициентом от 1.30. Использовать средства с основного счета.

Игрок получает 1 балл в зачет за каждые 500 рублей. Расчетный период начинается в 12:00 (МСК) понедельника и заканчивается в 11:59 (МСК) следующего понедельника. Нужно попасть в 1200 лучших, чтобы получить награду.

Место в еженедельном турнире Фрибет 1 50 000 ₽ 2 25 000 ₽ 3 20 000 ₽ 4-5 15 000 ₽ 6-25 10 000 ₽ 26-200 5 000 ₽ 201-400 2 500 ₽ 401-1200 1 000 ₽

Если несколько участников наберут равное количество баллов, приз делится поровну между ними.