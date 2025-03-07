Еженедельный джекпот от Мелбет: фрибеты до 50 000 рублей

Партнерский проект
Каждую неделю БК «Мелбет» разыгрывает 2 500 000 рублей фрибетами. Заключай пари, набирай баллы, забирай свою часть бонусного пирога. Подробности в нашей статье.
Для участия в розыгрыше нужно соответствовать следующим требованиям:
Игрок получает 1 балл в зачет за каждые 500 рублей. Расчетный период начинается в 12:00 (МСК) понедельника и заканчивается в 11:59 (МСК) следующего понедельника. Нужно попасть в 1200 лучших, чтобы получить награду.
|Место в еженедельном турнире
|Фрибет
|1
|50 000 ₽
|2
|25 000 ₽
|3
|20 000 ₽
|4-5
|15 000 ₽
|6-25
|10 000 ₽
|26-200
|5 000 ₽
|201-400
|2 500 ₽
|401-1200
|1 000 ₽
Если несколько участников наберут равное количество баллов, приз делится поровну между ними.
Поставить ординар или экспресс с коэффициентом от 1.10 до 3.50. Время отыгрыша — 7 дней.
Для получения денег достаточно:
БК предоставляет широкий ассортимент платежных инструментов.
Для удобства пользователей основные параметры представлены в таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия акции
05.01.2026 (11:59 МСК)
У этой акции букмекера также присутствует еще ряд ограничений:
Турнир «Еженедельный джекпот» подходит для активных игроков. Чем больше ставок делаешь, тем больше шанс получить фрибет по итогам игровой недели. Условия набора баллов довольно простые. По отыгрышу фрибета тоже вопросов нет. Отличная акция от «Мелбет».
Игрок может столкнуться с затруднениями по нескольким причинам:
В случае возникновения вопросов рекомендуем обратиться в саппорт БК «Мелбет».
|Плюсы
|Минусы
|➕ Розыгрыш каждую неделю
|➖ Учитываются не все пари
|➕ Большой призовой фонд
Наиболее интересные предложения представлены в таблице.
Условия
Бонус
«Клуб серьезных игроков»
VIP CASHBACK
Победный старт
Максимальный размер бонуса
Кешбэк до 15.5%
20% рублями
20 000 ₽
Минимальный коэффициент
Не ограничен
Не ограничен
1.60
Срок действия
Не ограничен
30 дней
14 дней
Минимальный депозит
—
—
1000 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Дата окончания акции
Бессрочно
31.05.2026
31.03.2025
Акция «Еженедельный джекпот» от Мелбет призвана увеличить активность игроков. Чем больше ставок, тем выше шанс у игрока оказаться в числе лучших в турнирной таблице. Турнир проводится каждую неделю. Количество призовых мест внушительное, поэтому шансы попасть в топ есть у каждого пользователя.
Партнерский проект