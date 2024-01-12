Бонус до 10 000 рублей за ставки на киберспорт от «Мелбет»

Размер приветственного бонуса у «Мелбет» , как и у большинства букмекерских контор, эквивалентен сумме первого депозита, но не превышает 10 000 рублей. Чтобы получить дополнительные средства на ставки, беттору необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера и пополнить свой игровой счет не менее чем на 1000 рублей. После этого на бонусный счет игрока поступит сумма, равная депозиту.

Отыграть бонус следует в течение пяти дней после получения экспресс-ставками минимум из трех событий с коэффициентом от 1,50 и выше на каждое событие в 10-кратном размере. События должны быть только киберспортивными.

В случае успешного отыгрыша на основной счет игрока будет начислена сумма предоставленного бонуса.