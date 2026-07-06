Фрибет БК БЕТСИТИ по промокоду SMART: до 2000 рублей за первую ставку и депозит

Партнерский проект
БК «БЕТСИТИ» предлагает новым игрокам страховку на старте. Активируйте промокод SMART, заключите пари с кэфом от 1.70. Если прогноз не зайдет, сумма пари вернется фрибетом номиналом до 2000 рублей.
Порядок действий для новичков:
1. Пройти регистрацию на официальном сайте букмекера.
2. Ввести код SMART на этапе заполнения анкеты либо позже, через личный кабинет.
3. Подтвердить личность, отправив запрошенные документы на верификацию.
4. Сделать ставку от 1.70 по коэффициенту.
С момента регистрации у игрока есть 10 дней на выполнение всех условий. По истечении этого срока код SMART является недействительным.
После расчета пари и успешной проверки аккаунта фрибет зачисляется на бонусный баланс не позднее чем через 1 день. Размер выплаты соответствует ставке, но ограничен потолком в 2000 рублей.
Отыграть бонус нужно за 7 дней с момента зачисления. Фрибетом можно закрыть как одиночную ставку, так и экспресс. Главное — чтобы итоговый коэффициент не превышал отметку 3.00. При успешном исходе на счет выводится только выигрыш, сам номинал фрибета в расчет не идет.
Перейдем к подробному рассмотрению условий.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2026 (23:59 МСК)
Обнаружение мультиаккаунтов автоматически аннулирует начисленный бонус.
Плюсы
Минусы
|➕ Понятная механика без скрытых условий
|➖ Фрибет сгорает, если не уложиться в 7-дневный лимит
|➕ Достаточно времени, чтобы не спешить с выбором первого пари
Гибкие сроки активации и щадящий порог по коэффициенту делают вход в букмекерскую контору комфортным для новичков. Клиенты БК получают право на ошибку при заключении первого пари.