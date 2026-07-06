Фрибет БК БЕТСИТИ по промокоду SMART: до 2000 рублей за первую ставку и депозит

Порядок действий для новичков:

1. Пройти регистрацию на официальном сайте букмекера.

2. Ввести код SMART на этапе заполнения анкеты либо позже, через личный кабинет.

3. Подтвердить личность, отправив запрошенные документы на верификацию.

4. Сделать ставку от 1.70 по коэффициенту.

С момента регистрации у игрока есть 10 дней на выполнение всех условий. По истечении этого срока код SMART является недействительным.

После расчета пари и успешной проверки аккаунта фрибет зачисляется на бонусный баланс не позднее чем через 1 день. Размер выплаты соответствует ставке, но ограничен потолком в 2000 рублей.