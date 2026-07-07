Промокод БК БЕТСИТИ: фрибет до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку в ППС

Партнерский проект
БК «БЕТСИТИ» запустила акцию в своих клубах. Оператор предлагает новичкам бонус до 2000 рублей за первую ставку. Для участия нужно зарегистрироваться в ППС. После чего активировать один из промокодов (BET2000, NEW2000, FREE2000, CITY2000, VIP) и заключить пари на любое спортивное событие.
Бонус отличается тем, что его нельзя получить на сайте или мобильном приложении БК. Что необходимо:
1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию в любом ППС букмекера.
2. На ставкомате или кассе активировать любой из промокодов — BET2000, NEW2000, FREE2000, CITY2000, VIP.
3. Пополнить игровой счет.
4. Поставить ординар или экспресс с общим коэффициентом не ниже 1.10.
Сумма минимального пари в ставкоматах — 50 рублей, в кассах — 100 рублей. Полный список адресов пунктов приема ставок можно найти на сайте БК.
После выполнения всех шагов пользователь получит на протяжении 24 часов фрибет. Его сумма равняется 100% от первой ставки. Максимальный размер — 2000 рублей.
Фрибет действует на протяжении 7 дней после поступления. Ограничения кэфа — до 3.00. Если ставка игрока окажется удачной, то он вправе забрать чистый выигрыш.
У фрибета для новичков есть определенные особенности.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2026 (23:59 МСК)
Игроку стоит заранее проверить адреса ППС в своем городе. При активации промокода убедиться в его корректном вводе.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые правила
|➖ Обязательное посещение ППС
|➕ Быстрое начисление фрибета
|➖ Действует только для новых игроков
Приветственные фрибеты, привязанные к ППС, встречаются не часто. Это делает акцию особенно привлекательной для игроков, которые ценят атмосферу наземных пунктов. Бонус станет приятным возвращением к классике беттинга.