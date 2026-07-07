Промокод БК БЕТСИТИ: фрибет до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку в ППС

Бонус отличается тем, что его нельзя получить на сайте или мобильном приложении БК. Что необходимо:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию в любом ППС букмекера.

2. На ставкомате или кассе активировать любой из промокодов — BET2000, NEW2000, FREE2000, CITY2000, VIP.

3. Пополнить игровой счет.

4. Поставить ординар или экспресс с общим коэффициентом не ниже 1.10.

Сумма минимального пари в ставкоматах — 50 рублей, в кассах — 100 рублей. Полный список адресов пунктов приема ставок можно найти на сайте БК.

После выполнения всех шагов пользователь получит на протяжении 24 часов фрибет. Его сумма равняется 100% от первой ставки. Максимальный размер — 2000 рублей.