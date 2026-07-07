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Промокод БК БЕТСИТИ: фрибет до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку в ППС

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
176 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
До 2000 рублей за первое пари в ППС!

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 2000 рублей от БК БЕТСИТИ за регистрацию в ППС
  • Как отыграть бонус от БЕТСИТИ на 2000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 2000 рублей от БЕТСИТИ
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «БЕТСИТИ» запустила акцию в своих клубах. Оператор предлагает новичкам бонус до 2000 рублей за первую ставку. Для участия нужно зарегистрироваться в ППС. После чего активировать один из промокодов (BET2000, NEW2000, FREE2000, CITY2000, VIP) и заключить пари на любое спортивное событие.

Как получить фрибет до 2000 рублей от БК БЕТСИТИ за регистрацию в ППС

Бонус отличается тем, что его нельзя получить на сайте или мобильном приложении БК. Что необходимо:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию в любом ППС букмекера.

2. На ставкомате или кассе активировать любой из промокодов — BET2000, NEW2000, FREE2000, CITY2000, VIP.

3. Пополнить игровой счет.

4. Поставить ординар или экспресс с общим коэффициентом не ниже 1.10.

Сумма минимального пари в ставкоматах — 50 рублей, в кассах — 100 рублей. Полный список адресов пунктов приема ставок можно найти на сайте БК.

После выполнения всех шагов пользователь получит на протяжении 24 часов фрибет. Его сумма равняется 100% от первой ставки. Максимальный размер — 2000 рублей.

Как отыграть бонус от БЕТСИТИ на 2000 рублей

Фрибет действует на протяжении 7 дней после поступления. Ограничения кэфа — до 3.00. Если ставка игрока окажется удачной, то он вправе забрать чистый выигрыш.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 2000 рублей от БЕТСИТИ

У фрибета для новичков есть определенные особенности.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.12.2026 (23:59 МСК)

Игроку стоит заранее проверить адреса ППС в своем городе. При активации промокода убедиться в его корректном вводе.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Простые правила➖ Обязательное посещение ППС
➕ Быстрое начисление фрибета➖ Действует только для новых игроков

Заключение

Приветственные фрибеты, привязанные к ППС, встречаются не часто. Это делает акцию особенно привлекательной для игроков, которые ценят атмосферу наземных пунктов. Бонус станет приятным возвращением к классике беттинга.

Валентин Васильев

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