Промокод SAVE от БК БЕТСИТИ: фрибет до 3000 рублей на первую неудачную ставку

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Букмекер «БЕТСИТИ» предлагает страховку в виде фрибета, если дебютное пари пользователя не зайдет. По промокоду SAVE новичкам полагается компенсация до 3000 рублей.
Порядок действий следующий:
1. Оформить регистрацию через сайт букмекера или мобильное приложение.
2. В соответствующую графу ввести код SAVE.
3. Подтвердить активацию бонусного предложения.
4. Верифицировать личность.
5. Внести средства на игровой счет.
6. В течение 10 дней с момента регистрации оформить пари с коэффициентом не выше 3.00.
Если промокод не был введен при регистрации, это не проблема — активировать акцию можно позже в разделе личного кабинета.
Компенсация срабатывает только в случае, если первая ставка игрока окажется проигрышной. Размер фрибета соответствует сумме несыгравшего пари, но ограничен потолком в 3000 рублей.
Полученный бонус нужно использовать в течение недели. После истечения этого срока он сгорает. Дробить фрибет на несколько ставок нельзя. Пари по разрешено заключить как ординаром, так и экспрессом. Коэффициент не может превышать отметку 3.00.
Чтобы учесть все нюансы, разберем условия подробнее.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2026 (23:59 МСК)
Ставки со статусом «возврат» или «выкуп» в зачет акции не идут. Промокод SAVE можно использовать только единожды на аккаунт.
Плюсы
Минусы
|➕ Не требует сложных условий отыгрыша (всего х1)
|➖ Фрибет выдается только при проигрыше пари
|➕ Можно активировать не сразу, а в течение 10 дней
Букмекером разработана своего рода подушка безопасности для новых клиентов. Стоит помнить, что это разовая страховка, а не постоянный инструмент, так что рассчитывать на нее при каждом пари не выйдет.