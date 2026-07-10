Все промокоды Мелбет на Июль 2026 года: VED30 до 30 000 рублей

Сейчас БК «Мелбет» предлагает единственный код — VED30. Его нужно активировать в регистрационной анкете на сайте или в приложении.

🎁 Промокод Melbet VED30 🤑 Сумма 30 000 ₽ ⚙️ Механизм действия Регистрационный 💰 Бонус Фрибет ✖️ Отыгрыш х5 📈 Коэффициенты От 1.50 ⚽ Ставка Ординар, экспресс ✔️ Активация Забрать

После применения кода и верификации личности новичку нужно внести первый депозит от 1000 рублей и отыграть его 5 раз на ординарах или экспрессах с коэффициентами от 1.50. Далее контора зачислит бонусную ставку, которую нужно использовать в течение 7 дней на кэфах 1.10-3.50.

Базовая акция букмекера — 25 000. Наш приветственный код увеличивает размеры бонуса на 5000 рублей. Максимальная сумма достигает 30 000. Поэтому полезно узнать способы активации на всех платформах Melbet.