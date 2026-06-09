Удвоение выигрышных ставок от БК Мелбет: 100% к победным пари на футбол

Партнерский проект
Промоакция Melbet приурочена к ЧМ-2026 и дает возможность игрокам увеличить выигрыш по ставкам на игры соревнований в 2 раза. Каждый день система случайным образом выбирает 100 человек, которые получают бонусное удвоение. Участие происходит автоматически при заключении подходящих ставок на футбол.
Чтобы участвовать в промо, нужно соответствовать ряду заданных параметров:
1. Иметь аккаунт в БК Melbet.
2. Делать ставки на встречи ЧМ-2026 в формате ординаров или экспрессов от 25 рублей с кэфом от 1.50.
3. Участвовать в ежедневном отборе 100 подходящих пари.
4. При успешном исходе ставки получать начисление, равное чистому выигрышу.
Сумма удвоения не ограничивается максимальным значением.
Отыгрыш в рамках акции не применяется. Средства можно вывести в любой момент или направить на новые пари по своему выбору.
Здесь собраны важные моменты бонусного предложения для быстрого понимания.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
25 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
20.07.2026 (00:01 МСК)
В обработку попадают исключительно ставки на исходы матчей ЧМ-2026.
Плюсы
Минусы
|➕ Игроку не нужно выполнять сложных действий, достаточно просто делать ставки на встречи ЧМ-2026
|➖ Попадание в число 100 выбранных происходит рандомно
|➕ Призы вручаются каждый день
Мощное предложение от проверенного букмекера. Каждая успешная ставка может принести в 2 раза больше. Все игры мундиаля превращается в возможность для дополнительной прибыли.