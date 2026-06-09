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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыУдвоение выигрышных ставок от БК Мелбет: 100% к победным пари на футбол
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Удвоение выигрышных ставок от БК Мелбет: 100% к победным пари на футбол

Обновлено:
100% от победного пари
Бонус
39 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.5
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
25 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить бонус БК Мелбет 100% к чистому выигрышу за ставки на футбол
  • Как отыграть бонус Удвоение выигрышных ставок от БК Мелбет
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Мелбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Промоакция Melbet приурочена к ЧМ-2026 и дает возможность игрокам увеличить выигрыш по ставкам на игры соревнований в 2 раза. Каждый день система случайным образом выбирает 100 человек, которые получают бонусное удвоение. Участие происходит автоматически при заключении подходящих ставок на футбол.

Как получить бонус БК Мелбет 100% к чистому выигрышу за ставки на футбол

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Чтобы участвовать в промо, нужно соответствовать ряду заданных параметров:

1. Иметь аккаунт в БК Melbet.

2. Делать ставки на встречи ЧМ-2026 в формате ординаров или экспрессов от 25 рублей с кэфом от 1.50.

3. Участвовать в ежедневном отборе 100 подходящих пари.

4. При успешном исходе ставки получать начисление, равное чистому выигрышу.

Сумма удвоения не ограничивается максимальным значением.

Как отыграть бонус Удвоение выигрышных ставок от БК Мелбет

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Отыгрыш в рамках акции не применяется. Средства можно вывести в любой момент или направить на новые пари по своему выбору.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Мелбет

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Здесь собраны важные моменты бонусного предложения для быстрого понимания.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

25 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

20.07.2026 (00:01 МСК)

В обработку попадают исключительно ставки на исходы матчей ЧМ-2026.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Игроку не нужно выполнять сложных действий, достаточно просто делать ставки на встречи ЧМ-2026➖ Попадание в число 100 выбранных происходит рандомно
➕ Призы вручаются каждый день 

Заключение

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Мощное предложение от проверенного букмекера. Каждая успешная ставка может принести в 2 раза больше. Все игры мундиаля превращается в возможность для дополнительной прибыли.

Валентин Васильев

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