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ЧМ-2026



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БК МелбетФрибеты за депозит
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Страховка от скуки на ЧМ-2026 от БК Мелбет: фрибет до 10 000 рублей при ничьей 0:0

Обновлено:
до 10 000 ₽
Бонус
39 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Верните половину проигранной ставки и играйте дальше!

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 10 000 рублей от Мелбет по акции Страховка от скуки на ЧМ-2026
  • Как отыграть фрибет до 10 000 рублей за ставки на чемпионат мира
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета до 10 000 рублей от БК Мелбет&nbsp;
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер Melbet запустил активность к чемпионату мира 2026 под названием «Страховка от скуки». Участники могут получить возврат части проигранной ставки в виде фрибета до 10 000 рублей, если матч заканчивается нулевой ничьей в основное время. Для участия нужно сделать ординар на исход П1, П2 или точный счет и дождаться результата 0:0.

Как получить фрибет до 10 000 рублей от Мелбет по акции Страховка от скуки на ЧМ-2026

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Вознаграждение начисляется только при соблюдении всех требований:

1. Создайте аккаунт в Melbet, если он отсутствует.

2. С 11 июня по 20 июля заключите ординары в прематче от 300 рублей на исход П1, П2 или точный счет, исключая 0:0.

3. Дождитесь окончания игры: при нулевой ничьей и проигрыше ставки участие засчитывается автоматически.

4. Заберите фрибет до 10 000 рублей.

Бесплатная ставка начисляется в размере 50% от суммы пари, но не более 10 000 рублей.

Как отыграть фрибет до 10 000 рублей за ставки на чемпионат мира

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Полученный фрибет можно использовать на ординар или экспресс с коэффициентом от 1.10 до 3.50. Срок отыгрыша составляет 5 дней с момента начисления

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета до 10 000 рублей от БК Мелбет 

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Основные положения структурированы и отражены в общей таблице.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальная ставка для получения

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

5 дней

Срок действия акции

20.07.2026 (00:01 МСК)

Пари в дисциплине «Нарды» не учитываются при отыгрыше фрибета.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Частичная компенсация проигрыша при счете 0:0➖ Срабатывает только в очень редком случае
➕ Подходит для всех встреч ЧМ по футболу 

Заключение

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Вернуть часть проигранной ставки в формате бонуса — редкая возможность, которую Melbet предлагает в рамках промо. Предложение распространяется исключительно на матчи чемпионата мира.

Валентин Васильев

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