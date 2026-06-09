Страховка от скуки на ЧМ-2026 от БК Мелбет: фрибет до 10 000 рублей при ничьей 0:0

Вознаграждение начисляется только при соблюдении всех требований:

1. Создайте аккаунт в Melbet, если он отсутствует.

2. С 11 июня по 20 июля заключите ординары в прематче от 300 рублей на исход П1, П2 или точный счет, исключая 0:0.

3. Дождитесь окончания игры: при нулевой ничьей и проигрыше ставки участие засчитывается автоматически.

4. Заберите фрибет до 10 000 рублей.

Бесплатная ставка начисляется в размере 50% от суммы пари, но не более 10 000 рублей.