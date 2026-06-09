Страховка от скуки на ЧМ-2026 от БК Мелбет: фрибет до 10 000 рублей при ничьей 0:0

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Букмекер Melbet запустил активность к чемпионату мира 2026 под названием «Страховка от скуки». Участники могут получить возврат части проигранной ставки в виде фрибета до 10 000 рублей, если матч заканчивается нулевой ничьей в основное время. Для участия нужно сделать ординар на исход П1, П2 или точный счет и дождаться результата 0:0.
Вознаграждение начисляется только при соблюдении всех требований:
1. Создайте аккаунт в Melbet, если он отсутствует.
2. С 11 июня по 20 июля заключите ординары в прематче от 300 рублей на исход П1, П2 или точный счет, исключая 0:0.
3. Дождитесь окончания игры: при нулевой ничьей и проигрыше ставки участие засчитывается автоматически.
4. Заберите фрибет до 10 000 рублей.
Бесплатная ставка начисляется в размере 50% от суммы пари, но не более 10 000 рублей.
Полученный фрибет можно использовать на ординар или экспресс с коэффициентом от 1.10 до 3.50. Срок отыгрыша составляет 5 дней с момента начисления
Основные положения структурированы и отражены в общей таблице.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальная ставка для получения
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
5 дней
Срок действия акции
20.07.2026 (00:01 МСК)
Пари в дисциплине «Нарды» не учитываются при отыгрыше фрибета.
Плюсы
Минусы
|➕ Частичная компенсация проигрыша при счете 0:0
|➖ Срабатывает только в очень редком случае
|➕ Подходит для всех встреч ЧМ по футболу
Вернуть часть проигранной ставки в формате бонуса — редкая возможность, которую Melbet предлагает в рамках промо. Предложение распространяется исключительно на матчи чемпионата мира.