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21 июля 11:18ГлавнаяБонусы
БК МелбетАкции

Страховка от скуки БК Мелбет: фрибет до 10 000 рублей за счет 0:0 в РПЛ

10000 ₽
Бонус
300 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
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Букмекер «Мелбет» перечислит на бонусный счет до 10 000 рублей, если игра РПЛ закончится безголевой ничьей.

Как получить фрибет до 10 000 рублей от Мелбет

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Чтобы получить фрибет в рамках акции «Страховка от скуки» от БК «Мелбет», необходимо соответствовать следующим условиям:

1. Являться зарегистрированным пользователем букмекера.

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2. Пройти верификацию личности.

3. Поставить ординар от 300 рублей на матч РПЛ. Учитываются только пари на точный счет и победу одной из команд (П1 и П2). 

Если событие завершается 0:0, беттор получает фрибет в размере 50% от заключенного пари. Максимальная сумма вознаграждения — 10 000 рублей.

Как отыграть фрибет по акции Мелбет Страховка от скуки

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Нужно поставить всю сумму фрибета на экспресс или ординар с коэффициентом от 1.10 до 3.50. На отыгрыш дается 5 суток с момента зачисления.

Как вывести средства после отыгрыша фрибета по акции Мелбет Страховка от скуки

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Игрок может вывести средства в любом объеме, когда они поступят на его счет. Для этого нужно совершить ряд действий:

  1. Войти в личный кабинет и нажать кнопку «Выплата».
  2. Указать сумму и подтвердить действие кодом из СМС.
  3. Дождаться зачисления средств на выбранный счет или кошелек.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета по акции Мелбет Страховка от скуки

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Основные моменты сведены в единую таблицу.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальная ставка для получения

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

5 дней

Срок действия акции

17.05.2026 (23:59 МСК)

Коэффициент пари или его части не должен быть пересчитан до значения 1.00. Ставку нельзя страховать.

Личный опыт эксперта при использовании фрибета по акции Страховка от скуки БК Мелбет

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Акция «Страховка от скуки» рассчитана на матчи одного из самых популярных соревнований у любителей беттинга. На точный счет игроки ставят редко, зато пари на победителя встречаются часто. Большие матчи далеко не всегда радуют зрителей голами. Возврат половины ставки при нулях на табло можно смело назвать настоящим подарком клиентам БК «Мелбет». Отыгрыш фрибета также не доставит существенных проблем.

Какие могут быть сложности при получении и использовании фрибета от БК Мелбет

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Игрок может не увидеть бонус на своем счету по следующим причинам:

  • Не соблюдены условия акции.
  • Допущены ошибки в процессе регистрации.
  • Технический сбой на стороне БК.

Все вопросы можно задать службе поддержки букмекера. Для этого есть чат и телефон горячей линии.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Доступен новым и старым игрокам➖ Ограничен выбор соревнований для получения
➕ Легкий отыгрыш 

Сравнение бонуса по акции Страховка от скуки от Мелбет с предложениями других БК

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Подборка фрибетов других легальных букмекеров.

Условия

Леон

PARI

БЕТСИТИ

Название

Страховка первой ставки

Страховка экспресса

Страховка первой ставки

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Индивидуально

3000 ₽

Минимальный коэффициент

1.60

1.60

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

7 дней

Минимальный депозит

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Получить половину суммы проигранной ставки — о таком можно только мечтать. Но букмекер «Мелбет» осуществляет эти мечты. Под условия акции подходят только матчи РПЛ, зато это поединки хорошо известных команд с прогнозируемым уровнем игры.

Валентин Васильев

Лучшие бонусы

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