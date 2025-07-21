Страховка от скуки БК Мелбет: фрибет до 10 000 рублей за счет 0:0 в РПЛ

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Букмекер «Мелбет» перечислит на бонусный счет до 10 000 рублей, если игра РПЛ закончится безголевой ничьей.
Чтобы получить фрибет в рамках акции «Страховка от скуки» от БК «Мелбет», необходимо соответствовать следующим условиям:
1. Являться зарегистрированным пользователем букмекера.
2. Пройти верификацию личности.
3. Поставить ординар от 300 рублей на матч РПЛ. Учитываются только пари на точный счет и победу одной из команд (П1 и П2).
Если событие завершается 0:0, беттор получает фрибет в размере 50% от заключенного пари. Максимальная сумма вознаграждения — 10 000 рублей.
Нужно поставить всю сумму фрибета на экспресс или ординар с коэффициентом от 1.10 до 3.50. На отыгрыш дается 5 суток с момента зачисления.
Игрок может вывести средства в любом объеме, когда они поступят на его счет. Для этого нужно совершить ряд действий:
Основные моменты сведены в единую таблицу.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальная ставка для получения
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
5 дней
Срок действия акции
17.05.2026 (23:59 МСК)
Коэффициент пари или его части не должен быть пересчитан до значения 1.00. Ставку нельзя страховать.
Акция «Страховка от скуки» рассчитана на матчи одного из самых популярных соревнований у любителей беттинга. На точный счет игроки ставят редко, зато пари на победителя встречаются часто. Большие матчи далеко не всегда радуют зрителей голами. Возврат половины ставки при нулях на табло можно смело назвать настоящим подарком клиентам БК «Мелбет». Отыгрыш фрибета также не доставит существенных проблем.
Игрок может не увидеть бонус на своем счету по следующим причинам:
Все вопросы можно задать службе поддержки букмекера. Для этого есть чат и телефон горячей линии.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Доступен новым и старым игрокам
|➖ Ограничен выбор соревнований для получения
|➕ Легкий отыгрыш
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Получить половину суммы проигранной ставки — о таком можно только мечтать. Но букмекер «Мелбет» осуществляет эти мечты. Под условия акции подходят только матчи РПЛ, зато это поединки хорошо известных команд с прогнозируемым уровнем игры.