Экспресс расчет от БК Мелбет: досрочная выплата по ставкам на РПЛ

Участие в акции предполагает соблюдение нескольких условий:

1. Зарегистрируйтесь на официальном сайте букмекерской компании Melbet, если у вас еще нет аккаунта.

2. Перейдите в раздел с акциями и нажмите кнопку «Принять участие» напротив предложения «Экспресс расчет РПЛ».

3. Заключайте одиночные или экспресс-ставки на исходы П1 либо П2 матчей российской Премьер-лиги.

Если команда, на которую сделана ставка, в ходе матча получает преимущество в 2 мяча (счет может быть 2:0, 3:1, 4:2 и т.д.), пари автоматически выигрывает. Букмекер досрочно рассчитывает ставку, независимо от итогового счета встречи.

Если пари оформлено в формате экспресса, событие из РПЛ, где зафиксировано преимущество в два гола, будет отмечено как успешно сыгравшее. Остальные исходы в купоне продолжат участвовать в розыгрыше на общих основаниях, что сохраняет шанс на итоговый успех.

Акция распространяется только на пари, сделанные до начала матча. Сумма ставки и коэффициент не ограничены.