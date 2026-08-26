Колесо фрибетов от BetBoom: фрибеты до 2000 рублей за участие в розыгрышах от стримеров

Чтобы попытать удачу, выполните следующие шаги:

1. Зарегистрируйте аккаунт в BetBoom и авторизуйтесь в личном кабинете.

2. Отслеживайте Telegram-каналы партнеров БК — ссылка на розыгрыш публикуется внезапно, обычно за пару минут до старта.

3. Перейдите по опубликованной ссылке, пока активен таймер на странице промо.

4. Нажмите кнопку «Участвовать» и дождитесь, пока колесо определит ваш результат.

Номинал фрибета определяется случайным образом при каждом запуске колеса — единой фиксированной суммы для всей акции нет. На барабане могут выпасть следующие варианты:

500 рублей.

1000 рублей.

2000 рублей.

Нулевой результат (без начисления).

Конкретный призовой фонд, количество призов и доступные номиналы устанавливаются организаторами отдельно для каждой сессии розыгрыша. Они могут отличаться от запуска к запуску. Повторное начисление в рамках одной сессии не производится.