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ГлавнаяБонусыКолесо фрибетов от BetBoom: фрибеты до 2000 рублей за участие в розыгрышах от стримеров
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Колесо фрибетов от BetBoom: фрибеты до 2000 рублей за участие в розыгрышах от стримеров

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
126 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Никаких депозитов — просто крутите колесо и заберите фрибет!

Оператор BetBoom запустил механику мгновенных розыгрышей фрибетов, которая работает через партнерскую сеть стримеров и амбассадоров букмекера. Формат простой: находите ссылку в соцсетях, крутите виртуальное колесо и узнаете результат за считаные минуты.

Как получить фрибет до 2000 рублей в Колесе фрибетов от BetBoom

Чтобы попытать удачу, выполните следующие шаги:

1. Зарегистрируйте аккаунт в BetBoom и авторизуйтесь в личном кабинете.

2. Отслеживайте Telegram-каналы партнеров БК — ссылка на розыгрыш публикуется внезапно, обычно за пару минут до старта.

3. Перейдите по опубликованной ссылке, пока активен таймер на странице промо.

4. Нажмите кнопку «Участвовать» и дождитесь, пока колесо определит ваш результат.

Номинал фрибета определяется случайным образом при каждом запуске колеса — единой фиксированной суммы для всей акции нет. На барабане могут выпасть следующие варианты:

  • 500 рублей.
  • 1000 рублей.
  • 2000 рублей.
  • Нулевой результат (без начисления).

Конкретный призовой фонд, количество призов и доступные номиналы устанавливаются организаторами отдельно для каждой сессии розыгрыша. Они могут отличаться от запуска к запуску. Повторное начисление в рамках одной сессии не производится.

Как отыграть бонус BetBoom до 2000 рублей за Колесо фрибетов

Выигранный фрибет зачисляется на счет автоматически (по регламенту — в течение 30 дней, на практике быстрее) и остается активным 7 суток. Ставить его нужно в линии БК с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Подойдут как ординары, так и экспрессы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от BetBoom

Для быстрого ознакомления с предложением перейдите к этому разделу.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.12.2026 (23:59 МСК)

Депозит и ставка для участия не требуются — достаточно быть зарегистрированным пользователем. Попытать удачу можно по ссылкам сразу нескольких стримеров.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участие бесплатное и не привязано к депозиту➖ Точного расписания стартов нет, ссылки появляются внезапно
➕ Розыгрыши проводятся регулярно, нужно только следить за амбассадорами БК 

Заключение

Механика «Колеса фрибетов» проста до предела: нашли ссылку, нажали кнопку, дождались результата. Гарантий никаких, зато и потерь тоже. Самое время подписаться на пару-тройку каналов-партнеров букмекера и попытать удачу.

Валентин Васильев

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