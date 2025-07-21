БК BetBoom: билеты на домашние матчи Динамо за ставки на футбол

Чтобы включиться в акцию, следуйте нашей инструкции:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте BetBoom.

2. Перейдите на страницу акции и подтвердите свое участие.

3. Совершите пари на сумму от 500 рублей на матч с участием московского «Динамо» в РПЛ. Подойдет экспресс или ординар.

4. Убедитесь, что ставка оформлена до начала игры.

Итоги розыгрыша будут подведены в понедельник перед ближайшим домашним матчем динамовцев. Победителей определят случайным образом из числа клиентов, которые выполнили условия. Счастливчики получают 2 билета на домашний поединок «Динамо».

BetBoom информирует всех победителей акции по номеру телефона, который указан в их профиле. Выигранные билеты будут переданы через приложение «Госуслуги». Для прохода победителю нужно предоставить букмекеру:

Номера карт болельщика (своего и сопровождающего).

Паспортные данные посетителей матча.

Без указанных данных билеты не выдаются. Это требование для идентификации болельщиков согласно правилам безопасности на стадионах.