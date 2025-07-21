БК BetBoom: билеты на домашние матчи Динамо за ставки на футбол

Партнерский проект
BetBoom приглашает поклонников «Динамо» принять участие в новой акции. Сделайте ставку на матч команды и автоматически попадете в розыгрыш 2 билетов на домашний матч москвичей.
Чтобы включиться в акцию, следуйте нашей инструкции:
1. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте BetBoom.
2. Перейдите на страницу акции и подтвердите свое участие.
3. Совершите пари на сумму от 500 рублей на матч с участием московского «Динамо» в РПЛ. Подойдет экспресс или ординар.
4. Убедитесь, что ставка оформлена до начала игры.
Итоги розыгрыша будут подведены в понедельник перед ближайшим домашним матчем динамовцев. Победителей определят случайным образом из числа клиентов, которые выполнили условия. Счастливчики получают 2 билета на домашний поединок «Динамо».
BetBoom информирует всех победителей акции по номеру телефона, который указан в их профиле. Выигранные билеты будут переданы через приложение «Госуслуги». Для прохода победителю нужно предоставить букмекеру:
Без указанных данных билеты не выдаются. Это требование для идентификации болельщиков согласно правилам безопасности на стадионах.
Призы от BetBoom начисляются без необходимости отыгрыша. Победители получают их сразу после проведения розыгрыша.
Все детали розыгрыша представлены в удобной таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
Билеты на матч Динамо
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
07.12.2025 (23:59 МСК)
Результат ставки не влияет на участие — учитываются все пари.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Принять участие в акции могут все зарегистрированные игроки BetBoom
|➖ Игрок не может самостоятельно выбирать событие для ставки
|➕ Никаких сложных правил
Акция создана прежде всего для москвичей. Идеально подходит тем, кто уже планировал ставить на игры «Динамо». В качестве бонуса можно выиграть билет на домашний матч команды. Отличный повод совместить пари с возможностью лично поддержать клуб.