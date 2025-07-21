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21 июля 8:40ГлавнаяБонусы
БК BetBoomАкции

БК BetBoom: билеты на домашние матчи Динамо за ставки на футбол

-
Бонус
139 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Выиграйте 2 билета на матч «Динамо» прямо сейчас!

BetBoom приглашает поклонников «Динамо» принять участие в новой акции. Сделайте ставку на матч команды и автоматически попадете в розыгрыш 2 билетов на домашний матч москвичей. 

Как получить билет на игру Динамо от BetBoom

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Чтобы включиться в акцию, следуйте нашей инструкции:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте BetBoom.

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2. Перейдите на страницу акции и подтвердите свое участие.

3. Совершите пари на сумму от 500 рублей на матч с участием московского «Динамо» в РПЛ. Подойдет экспресс или ординар.

4. Убедитесь, что ставка оформлена до начала игры.

Итоги розыгрыша будут подведены в понедельник перед ближайшим домашним матчем динамовцев. Победителей определят случайным образом из числа клиентов, которые выполнили условия. Счастливчики получают 2 билета на домашний поединок «Динамо».

BetBoom информирует всех победителей акции по номеру телефона, который указан в их профиле. Выигранные билеты будут переданы через приложение «Госуслуги». Для прохода победителю нужно предоставить букмекеру:

  • Номера карт болельщика (своего и сопровождающего).
  • Паспортные данные посетителей матча.

Без указанных данных билеты не выдаются. Это требование для идентификации болельщиков согласно правилам безопасности на стадионах.

Как отыграть билеты на игры Динамо от BetBoom

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Призы от BetBoom начисляются без необходимости отыгрыша. Победители получают их сразу после проведения розыгрыша.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от BetBoom

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Все детали розыгрыша представлены в удобной таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

Билеты на матч Динамо

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

07.12.2025 (23:59 МСК)

Результат ставки не влияет на участие — учитываются все пари.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Принять участие в акции могут все зарегистрированные игроки BetBoom➖ Игрок не может самостоятельно выбирать событие для ставки
➕ Никаких сложных правил 

Заключение

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Акция создана прежде всего для москвичей. Идеально подходит тем, кто уже планировал ставить на игры «Динамо». В качестве бонуса можно выиграть билет на домашний матч команды. Отличный повод совместить пари с возможностью лично поддержать клуб.

Валентин Васильев

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