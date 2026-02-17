Счет 2:0 от БК BetBoom: досрочная выплата за ставки на российский футбол

Пользователь обязан соблюдать установленную очередность:

1. Пройти регистрацию в BetBoom, если аккаунт еще не создан.

2. В разделе бонусов открыть промо «Счет 2:0» и воспользоваться кнопкой «Сделать ставку».

3. Разместить прематч-пари на исход встречи Российской Премьер-Лиги либо Кубка России по футболу.

Ограничения по коэффициентам и размеру ставки отсутствуют. Если выбранная бетторам команда по ходу игры выходит вперед с разницей в 2 мяча, пари автоматически рассчитывается как выигрышное. Итоговый счет встречи значения не имеет, даже в случае камбэка соперника выплата остается в силе.