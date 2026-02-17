Счет 2:0 от БК BetBoom: досрочная выплата за ставки на российский футбол

Партнерский проект
Букмекер BetBoom представил футбольную акцию «Счет 2:0» с возможностью ранней выплаты выигрыша. Прематч-ставки на победы в играх Российской Премьер-Лиги и Кубка России по футболу рассчитываются заранее, если выбранная команда обеспечивает преимущество в 2 мяча.
Пользователь обязан соблюдать установленную очередность:
1. Пройти регистрацию в BetBoom, если аккаунт еще не создан.
2. В разделе бонусов открыть промо «Счет 2:0» и воспользоваться кнопкой «Сделать ставку».
3. Разместить прематч-пари на исход встречи Российской Премьер-Лиги либо Кубка России по футболу.
Ограничения по коэффициентам и размеру ставки отсутствуют. Если выбранная бетторам команда по ходу игры выходит вперед с разницей в 2 мяча, пари автоматически рассчитывается как выигрышное. Итоговый счет встречи значения не имеет, даже в случае камбэка соперника выплата остается в силе.
Фрибет рассчитан на 1 пари и действует в течение недели после его получения. Применить бесплатную ставку можно к событиям с коэффициентами от 1.30 до 3.50.
Ниже приведены основные детали промоакции.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
18.05.2026 (23:59 МСК)
Схожий формат акции доступен также в ряде других БК, например, у БЕТ-М.
Плюсы
Минусы
|➕ Расчет пари без ожидания финального свистка
|➖ Акция ограничена только играми РПЛ и Кубка России
|➕ Ограничений по размеру ставки не установлено
Многие игроки знают, как обидно, когда ваша команда уверенно ведет, но упускает победу. С акцией «Счет 2:0» выплата фиксируется заранее, финальный результат уже не влияет на выигрыш. Промо может сработать в самый неожиданный момент, сохранив ваши средства.