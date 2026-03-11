Эксперт тенниса от БК Марафон: фрибеты на 1500 рублей за 10 пари

Партнерский проект
БК «Марафон» предлагает своим клиентам поучаствовать в промо «Эксперт тенниса». Всем игрокам, совершившим 10 пари, начисляют фрибет 1500 рублей.
Действуйте по инструкции и примите участие в розыгрыше:
1. Зарегистрируйтесь в «Марафоне», если вы еще не клиент БК.
2. На промостранице «Эксперт тенниса» кликните «Участвовать».
3. Сделайте 10 пари на теннисные поединки.
Сумма каждой ставки — 1500 рублей, коэффициент — от 1.80. Поступление фрибета на баланс происходит мгновенно после полного расчета всех купонов. Акция разбита на двухдневные отрезки, участие в каждом из них однократное.
Фрибет предоставляется для любых одиночных ставок и действует в течение недели. Кэф ставки не может быть выше 4.00.
В таблице указаны все особенности акции.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.04.2026 (09:59 МСК)
Следует помнить, что за конкретный период разрешено участие только в 1 экспертном промо. Если вы уже ставите на теннис, параллельно участвовать в акции по бадминтону нельзя.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибеты за регулярные ставки на теннисные встречи
|➖ Нужно поставить минимум 15 000 ₽
|➕ Акция разбита на удобные 2-дневные циклы
В сравнении с аналогичными акциями на другие виды спорта, предложение по теннису выглядит довольно удобным. Фрибет легко интегрируется в повседневные ставки игроков.