Бонус от БК Марафон для новых игроков: фрибеты до 11 111 рублей

Для участия достаточно следовать приведенной инструкции.

1. Зарегистрируйтесь в мобильном приложении БК «Марафон».

2. Выберите приветственный бонус до 11 111 рублей при оформлении аккаунта.

3. Подтвердите свою личность.

4. Внесите минимум 500 рублей на счет удобным способом.

5. Делайте ставки (одиночные, экспрессы или системы) с минимальным кэфом 2.00.

Бонус начисляется частями при активной игре на протяжении 14 дней с момента пополнения счета. Фрибеты выдаются постепенно за выполнение условий пари. Все детали указаны в таблице.

Этап Сумма ставок Фрибет 1 1500 ₽ 500 ₽ 2 3000 ₽ 1000 ₽ 3 6000 ₽ 1000 ₽ 4 111 ₽ 1111 ₽ 5 15 000 ₽ 2500 ₽ 6 50 000 ₽ 5000 ₽

Каждый участник промо за ставки на сумму от 75 611 рублей получит фрибеты в размере 11 111 рублей.