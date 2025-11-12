Бонус от БК Марафон для новых игроков: фрибеты до 11 111 рублей

Партнерский проект
БК «Марафон» запустила альтернативный приветственный бонус. Новые клиенты компании могут в несколько этапов собрать фрибеты на сумму 11 111 рублей. Для этого необходимо внести депозит и делать ставки на спорт.
Для участия достаточно следовать приведенной инструкции.
1. Зарегистрируйтесь в мобильном приложении БК «Марафон».
2. Выберите приветственный бонус до 11 111 рублей при оформлении аккаунта.
3. Подтвердите свою личность.
4. Внесите минимум 500 рублей на счет удобным способом.
5. Делайте ставки (одиночные, экспрессы или системы) с минимальным кэфом 2.00.
Бонус начисляется частями при активной игре на протяжении 14 дней с момента пополнения счета. Фрибеты выдаются постепенно за выполнение условий пари. Все детали указаны в таблице.
Этап
Сумма ставок
Фрибет
1
1500 ₽
500 ₽
2
3000 ₽
1000 ₽
3
6000 ₽
1000 ₽
4
111 ₽
1111 ₽
5
15 000 ₽
2500 ₽
6
50 000 ₽
5000 ₽
Каждый участник промо за ставки на сумму от 75 611 рублей получит фрибеты в размере 11 111 рублей.
Фрибет доступен для ставки любого типа с коэффициентом не выше 4.00. Срок его действия — 7 дней. Выигрыш после успешного пари поступает на основной счет за вычетом суммы фрибета.
Бонус действует в рамках определенных правил.
Максимальный размер бонуса
11 111 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2025 (23:59 МСК)
Ставки из раздела 24/7 не засчитываются по условиям промоакции.
Плюсы
Минусы
|➕ За регистрацию и активные ставки начисляется до 6 фрибетов разного номинала
|➖ Доступно исключительно через мобильное приложение БК
|➕ Бонус не требует многократного отыгрыша
У новых клиентов «Марафона» появилась альтернатива стандартному приветственному бонусу на 25 000 рублей. Размер фрибета здесь меньше, но нет требования отыгрыша х5. Игроки могут остановиться в любой момент и не обязаны собирать всю сумму 11 111 рублей.