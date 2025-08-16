Турнир новичков от БК Марафон: фрибеты до 20 000 рублей для новых пользователей

Партнерский проект
БК «Марафон» приглашает новичков окунуться в новый турнир с призовым фондом 110 000 рублей. Самые активные 50 участников получат фрибеты до 20 000 рублей. Единственное условие — активно заключать пари.
Фрибет будет доступен только после выполнения всех условий акции:
1. Открыть счет в «Марафоне».
2. Зайти на страницу «Турнир для новичков» и активировать кнопку «Участвовать».
3. Делать ставки от 100 рублей на любимые спортивные события.
4. Использовать любые форматы пари: ординары, экспрессы или системы.
Турнир рассчитан на новых клиентов «Марафона», которые прошли регистрацию не позднее чем за две недели до 15.08.2025. Каждые проставленные 100 рублей приносят игроку 1 балл. Например, пари на 600 рублей добавит в рейтинг 6 очков.
Общий призовой фонд составляет 110 000 рублей. «Марафон» распределит его между 50 наиболее успешными беттторами.
Место
Фрибет
1
20 000 ₽
2
13 000 ₽
3
10 000 ₽
4
7000 ₽
5
5000 ₽
6-10
3000 ₽
11-20
2000 ₽
21-30
1000 ₽
31-50
500 ₽
Фрибет необходимо задействовать в течение 7 дней, иначе он автоматически аннулируется. Использовать бонус разрешено исключительно для одиночных ставок на любые события. Коэффициент не должен превышать 4.00.
Для снятия выигрыша игроку предстоит пройти несколько этапов:
Ознакомиться с полными условиями акции можно в этом разделе.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.08.2025 (23:59 МСК)
Стать игроком «Марафона» можно всего за пару минут. Процесс регистрации предельно простой. Новичкам сейчас особенно повезло: стартует турнир с хорошими призами. Соперничать между собой будут только новые участники, так что у каждого есть шанс взять фрибет.
Ставить разрешается даже с кэфом 1.01, так что можно смело тестировать разные подходы и тактики. Все стартуют в одинаковых условиях, поэтому борьба за фрибеты будет честной.
Важно внимательно заполнять все поля регистрационной формы. Любая опечатка или неточность может лишить возможности участвовать в розыгрыше призов.
Не стоит забывать и об обязательной верификации аккаунта. Без подтверждения личности фрибет начислен не будет, поэтому этот шаг нельзя пропускать.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Лидеры турнира заберут призы размером до 20 000 рублей
|➖ Участвовать могут исключительно новые игроки
|➕ Низкий порог участия — всего 100 рублей
Легальные букмекеры регулярно запускают интересные акции.
Условия
Название
Бонусы за регистрацию и депозит
Бонусы за регистрацию и депозит
Бонусы за регистрацию и депозит
Промокод
VED5000
V2025
VED25
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
7777 ₽
25 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.50
1.60
Срок отыгрыша
5 дней
7 дней
5 дней
Минимальный депозит
1000 ₽
1000 ₽
1000 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Для новых клиентов «Марафон» открыл щедрую возможность. При регистрации игрок сам выбирает один из приветственных бонусов. После чего сразу может подключиться к турниру с солидным призовым пулом. Никаких хитрых правил и лишних рисков, достаточно играть в своем темпе и накапливать баллы.