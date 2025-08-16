Турнир новичков от БК Марафон: фрибеты до 20 000 рублей для новых пользователей

Фрибет будет доступен только после выполнения всех условий акции:

1. Открыть счет в «Марафоне».

2. Зайти на страницу «Турнир для новичков» и активировать кнопку «Участвовать».

3. Делать ставки от 100 рублей на любимые спортивные события.

4. Использовать любые форматы пари: ординары, экспрессы или системы.

Турнир рассчитан на новых клиентов «Марафона», которые прошли регистрацию не позднее чем за две недели до 15.08.2025. Каждые проставленные 100 рублей приносят игроку 1 балл. Например, пари на 600 рублей добавит в рейтинг 6 очков.

Общий призовой фонд составляет 110 000 рублей. «Марафон» распределит его между 50 наиболее успешными беттторами.