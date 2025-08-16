Ведомости
БК МарафонФрибеты за депозит

Турнир новичков от БК Марафон: фрибеты до 20 000 рублей для новых пользователей

20000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Ворвитесь в турнир с крупными фрибетами!

БК «Марафон» приглашает новичков окунуться в новый турнир с призовым фондом 110 000 рублей. Самые активные 50 участников получат фрибеты до 20 000 рублей. Единственное условие — активно заключать пари.

Как получить бонус БК Марафон до 20 000 рублей за участие в акции Турнир новичков

Свернуть

Фрибет будет доступен только после выполнения всех условий акции:

1. Открыть счет в «Марафоне».

image not found

2. Зайти на страницу «Турнир для новичков» и активировать кнопку «Участвовать».

3. Делать ставки от 100 рублей на любимые спортивные события.

4. Использовать любые форматы пари: ординары, экспрессы или системы.

Турнир рассчитан на новых клиентов «Марафона», которые прошли регистрацию не позднее чем за две недели до 15.08.2025. Каждые проставленные 100 рублей приносят игроку 1 балл. Например, пари на 600 рублей добавит в рейтинг 6 очков.

Общий призовой фонд составляет 110 000 рублей. «Марафон» распределит его между 50 наиболее успешными беттторами.

Место

Фрибет

1

20 000 ₽

2

13 000 ₽

3

10 000 ₽

4

7000 ₽

5

5000 ₽

6-10

3000 ₽

11-20

2000 ₽

21-30

1000 ₽

31-50

500 ₽

Как отыграть бонус Марафона до 20 000 за пари на спорт

Свернуть

Фрибет необходимо задействовать в течение 7 дней, иначе он автоматически аннулируется. Использовать бонус разрешено исключительно для одиночных ставок на любые события. Коэффициент не должен превышать 4.00.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Марафоне

Свернуть

Для снятия выигрыша игроку предстоит пройти несколько этапов:

  1. Авторизуйтесь в своем аккаунте на сайте или в мобильном приложении «Марафона».
  2. Откройте раздел «Платежи» и выберите функцию вывода средств.
  3. Выберите подходящий метод получения выигрыша из доступных вариантов.
  4. Введите сумму и все необходимые реквизиты для транзакции.
  5. Подтвердите заявку и дождитесь ее обработки системой.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от Марафона

Свернуть

Ознакомиться с полными условиями акции можно в этом разделе.

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.08.2025 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 20 000 рублей от БК Марафон

Свернуть

Стать игроком «Марафона» можно всего за пару минут. Процесс регистрации предельно простой. Новичкам сейчас особенно повезло: стартует турнир с хорошими призами. Соперничать между собой будут только новые участники, так что у каждого есть шанс взять фрибет.

Ставить разрешается даже с кэфом 1.01, так что можно смело тестировать разные подходы и тактики. Все стартуют в одинаковых условиях, поэтому борьба за фрибеты будет честной.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Марафон

Свернуть

Важно внимательно заполнять все поля регистрационной формы. Любая опечатка или неточность может лишить возможности участвовать в розыгрыше призов.

Не стоит забывать и об обязательной верификации аккаунта. Без подтверждения личности фрибет начислен не будет, поэтому этот шаг нельзя пропускать.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Лидеры турнира заберут призы размером до 20 000 рублей➖ Участвовать могут исключительно новые игроки
➕ Низкий порог участия — всего 100 рублей 

Сравнение бонуса Турнир новичков БК Марафон с бонусами других БК

Свернуть

Легальные букмекеры регулярно запускают интересные акции.

Условия

PARI

Лига Ставок

Мелбет

Название

Бонусы за регистрацию и депозит

Бонусы за регистрацию и депозит

Бонусы за регистрацию и депозит

Промокод

VED5000

V2025

VED25

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

7777 ₽

25 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.50

1.60

Срок отыгрыша

5 дней

7 дней

5 дней

Минимальный депозит

1000 ₽

1000 ₽

1000 ₽

Активация

Заключение

Свернуть

Для новых клиентов «Марафон» открыл щедрую возможность. При регистрации игрок сам выбирает один из приветственных бонусов. После чего сразу может подключиться к турниру с солидным призовым пулом. Никаких хитрых правил и лишних рисков, достаточно играть в своем темпе и накапливать баллы.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
