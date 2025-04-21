Программа лояльности БК Марафон — фрибеты за накопленные очки

Для участия нужно выполнить несколько шагов:

1. Авторизуйтесь или создайте аккаунт.

2. Внесите депозит.

3. Заключайте пари на спорт с минимальной ставкой 5 рублей и кэфом от 1.30.

4. Зарабатывайте бонусные очки.

Пари могут быть типа ординар, экспресс или система. Количество начисляемых очков зависит от суммы вашей ставки и уровня лояльности.

Уровень Количество очков за ставку в 500 ₽ 1 1 2 1.1 3 1.2 4 1.3 5 1.4 6 1.5 ELITE 2.0

В таблице расчет сделан на примере ставки в 500 рублей, но очки начисляются даже за пари от 5 рублей. Накопив определенное количество баллов, вы сможете подняться на следующий уровень через каталог бонусов или по приглашению.

Уровень Необходимое количество очков 1 0 2 50 3 500 4 1000 5 2500 6 5000 ELITE Только по приглашениям

Очки лояльности можно потратить на повышение уровня или другие бонусы — фрибеты, участие в специальных акциях. Полный список возможностей доступен в каталоге бонусов на сайте БК.

Чтобы получить фрибет на 50 рублей, достаточно обменять 100 очков лояльности. Кроме того, заработанные баллы можно использовать для участия в акциях «Безголевой бонус» и «Страховка на экспресс».

Полученные очки нужно использовать в течение 11 месяцев, иначе они сгорят.