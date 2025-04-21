Программа лояльности БК Марафон — фрибеты за накопленные очки

Партнерский проект
Букмекерская контора «Марафон» предлагает своим клиентам участвовать в программе лояльности. Теперь за каждую сделанную ставку пользователи зарабатывают очки, которые можно обменивать на бонусы, фрибеты и другие привилегии. Чем активнее игрок, тем выше его уровень и больше возможностей. Программа подходит как для новичков, так и для опытных бетторов.
Для участия нужно выполнить несколько шагов:
1. Авторизуйтесь или создайте аккаунт.
2. Внесите депозит.
3. Заключайте пари на спорт с минимальной ставкой 5 рублей и кэфом от 1.30.
4. Зарабатывайте бонусные очки.
Пари могут быть типа ординар, экспресс или система. Количество начисляемых очков зависит от суммы вашей ставки и уровня лояльности.
Уровень
Количество очков за ставку в 500 ₽
1
1
2
1.1
3
1.2
4
1.3
5
1.4
6
1.5
ELITE
2.0
В таблице расчет сделан на примере ставки в 500 рублей, но очки начисляются даже за пари от 5 рублей. Накопив определенное количество баллов, вы сможете подняться на следующий уровень через каталог бонусов или по приглашению.
Уровень
Необходимое количество очков
1
0
2
50
3
500
4
1000
5
2500
6
5000
ELITE
Только по приглашениям
Очки лояльности можно потратить на повышение уровня или другие бонусы — фрибеты, участие в специальных акциях. Полный список возможностей доступен в каталоге бонусов на сайте БК.
Чтобы получить фрибет на 50 рублей, достаточно обменять 100 очков лояльности. Кроме того, заработанные баллы можно использовать для участия в акциях «Безголевой бонус» и «Страховка на экспресс».
Полученные очки нужно использовать в течение 11 месяцев, иначе они сгорят.
Фрибет действителен 180 дней. Использовать его можно только для одиночных ставок. При успешном исходе выводится только чистый выигрыш, сама сумма фрибета не выплачивается. Букмекер не установил планок по кэфам для отыгрыша.
Процесс снятия денег включает в себя несколько шагов:
БК работает в полном соответствии с законодательством, все транзакции проходят через Единый ЦУПИС.
Все важные детали предложения можно найти в таблице.
Максимальный размер бонуса
Индивидуальный
Минимальный депозит
5 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
180 дней
Срок окончания акции
Бессрочная
Ставки с использованием фрибетов, бонусов и досрочные выплаты не участвуют в начислении очков лояльности.
Принять участие в акции букмекера не составит труда. Достаточно ставить на интересующие вас события с кэфом от 1.30. Система автоматически начислит очки лояльности.
Первые баллы я использовал для повышения личного уровня в программе лояльности. Это позволяет получать больше очков за те же ставки. Минус предложения в том, что нет кешбэка реальными деньгами.
Распространенные затруднения обычно происходят по нескольким причинам:
Если возникли сложности, незамедлительно обратитесь в саппорт БК.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Очки начисляются за выигрышные и проигрышные ставки
|➖ Нет возможности получить кешбэк деньгами
|➕ Предложение доступно для всех клиентов БК
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Условия
Название
Кешбэк по программе лояльности
Кешбэк по программе лояльности
Кешбэк по программе лояльности
Максимальный размер бонуса
Деньги — нет ограничений
Фрибет — 10 000 ₽
30%
25%
Минимальный коэффициент
1.30
1.01
1.20
Срок отыгрыша
1 день
—
30 дней
Минимальный депозит
—
—
—
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Предложение от БК «Марафон» нельзя назвать очень щедрым на фоне конкурентов. Однако если вы уже играете в этой букмекерской конторе, присоединиться к программе лояльности определенно стоит. Во-первых, участие не требует дополнительных усилий и вложений. Во-вторых, это реальная возможность получать дополнительные бонусы за свою активность.
Партнерский проект