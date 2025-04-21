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21 апреля 8:35ГлавнаяБонусы
БК МарафонАкции

Программа лояльности БК Марафон — фрибеты за накопленные очки

-
Бонус
2079 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
180 д.
Срок отыгрыша
5 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Делай ставки и зарабатывай очки!!!

Букмекерская контора «Марафон» предлагает своим клиентам участвовать в программе лояльности. Теперь за каждую сделанную ставку пользователи зарабатывают очки, которые можно обменивать на бонусы, фрибеты и другие привилегии. Чем активнее игрок, тем выше его уровень и больше возможностей. Программа подходит как для новичков, так и для опытных бетторов.

Как присоединиться к программе лояльности Марафон

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Для участия нужно выполнить несколько шагов:

1. Авторизуйтесь или создайте аккаунт.

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2. Внесите депозит.
3. Заключайте пари на спорт с минимальной ставкой 5 рублей и кэфом от 1.30.

4. Зарабатывайте бонусные очки.

Пари могут быть типа ординар, экспресс или система. Количество начисляемых очков зависит от суммы вашей ставки и уровня лояльности.

Уровень

Количество очков за ставку в 500 ₽

1

1

2

1.1

3

1.2

4

1.3

5

1.4

6

1.5

ELITE

2.0

В таблице расчет сделан на примере ставки в 500 рублей, но очки начисляются даже за пари от 5 рублей. Накопив определенное количество баллов, вы сможете подняться на следующий уровень через каталог бонусов или по приглашению.

Уровень

Необходимое количество очков

1

0

2

50

3

500

4

1000

5

2500

6

5000

ELITE

Только по приглашениям

Очки лояльности можно потратить на повышение уровня или другие бонусы — фрибеты, участие в специальных акциях. Полный список возможностей доступен в каталоге бонусов на сайте БК.

Чтобы получить фрибет на 50 рублей, достаточно обменять 100 очков лояльности. Кроме того, заработанные баллы можно использовать для участия в акциях «Безголевой бонус» и  «Страховка на экспресс».

Полученные очки нужно использовать в течение 11 месяцев, иначе они сгорят.

Как отыграть бонус от БК Марафон

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Фрибет действителен 180 дней. Использовать его можно только для одиночных ставок. При успешном исходе выводится только чистый выигрыш, сама сумма фрибета не выплачивается. Букмекер не установил планок по кэфам для отыгрыша. 

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Марафоне

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Процесс снятия денег включает в себя несколько шагов:

  1. Авторизуйтесь на сайте или в мобильном приложении.
  2. Перейдите в раздел «Мой счет» и выберите «Вывести средства».
  3. Укажите способ снятия.
  4. Введите сумму.
  5. Подтвердите операцию с помощью кода из SMS.

БК работает в полном соответствии с законодательством, все транзакции проходят через Единый ЦУПИС.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Марафон

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Все важные детали предложения можно найти в таблице.

Максимальный размер бонуса

Индивидуальный

Минимальный депозит

5 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

180 дней

Срок окончания акции

Бессрочная

Ставки с использованием фрибетов, бонусов и досрочные выплаты не участвуют в начислении очков лояльности.

Личный опыт эксперта при использовании программы лояльности от Марафон

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Принять участие в акции букмекера не составит труда. Достаточно ставить на интересующие вас события с кэфом от 1.30. Система автоматически начислит очки лояльности.

Первые баллы я использовал для повышения личного уровня в программе лояльности. Это позволяет получать больше очков за те же ставки. Минус предложения в том, что нет кешбэка реальными деньгами.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Марафон

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Распространенные затруднения обычно происходят по нескольким причинам:

  • Некорректные сведения при регистрации.
  • Невыполнение условий акции БК.
  • Технические проблемы на сайте букмекера.

Если возникли сложности, незамедлительно обратитесь в саппорт БК.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Очки начисляются за выигрышные и проигрышные ставки➖ Нет возможности получить кешбэк деньгами
➕ Предложение доступно для всех клиентов БК 

Сравнение программы лояльности Марафон с бонусами других БК

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Условия

Леон

PARI

БЕТСИТИ

Название

Кешбэк по программе лояльности

Кешбэк по программе лояльности

Кешбэк по программе лояльности

Максимальный размер бонуса

Деньги — нет ограничений

Фрибет — 10 000 ₽

30%

25%

Минимальный коэффициент

1.30

1.01

1.20

Срок отыгрыша

1 день

30 дней

Минимальный депозит

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Предложение от БК «Марафон» нельзя назвать очень щедрым на фоне конкурентов. Однако если вы уже играете в этой букмекерской конторе, присоединиться к программе лояльности определенно стоит. Во-первых, участие не требует дополнительных усилий и вложений. Во-вторых, это реальная возможность получать дополнительные бонусы за свою активность.

Валентин Васильев

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