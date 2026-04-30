БК BetBoomФрибеты за депозит
БК BetBoom: фрибеты до 25 000 рублей и скины за подписку и ставку на BLAST Rivals 2026

до 25 000 ₽ + скины
Быстрый путь к крупным призам!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 25 000 рублей за участие в Telegram-конкурсе
  • Как отыграть бонус BetBoom до 25 000 рублей за победу в промоакции
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 25 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Оператор BetBoom запускает розыгрыш в честь соревнований BLAST Rivals 2026 S1. Среди участников разыгрываются фрибеты различного номинала и коллекционный скин Butterfly Knife. Для входа в промо требуется подписка на организаторов и оформление ставки на киберспортивный чемпионат.

Как получить фрибет BetBoom до 25 000 рублей за участие в Telegram-конкурсе

Игроку предстоит выполнить несколько условий:

1. Создать профиль в букмекерской конторе BetBoom при отсутствии аккаунта.

2. Вступить в Telegram-каналы ct0m и meowbettt.

3. Разместить ставку на BLAST Rivals 2026 S1 размером 567 рублей с минимальным коэффициентом 1.30.

Система случайного выбора определяет 29 победителей среди всех участников акции.

Место

Приз

1

Скин Butterfly Knife | Marble Fade

2

Фрибет 25 000 ₽

3

Фрибет 20 000 ₽

4

Фрибет 15 000 ₽

5-6

Фрибет 10 000 ₽

7-10

Фрибет 6000 ₽

11-20

Фрибет 3000 ₽

21-29

Фрибет 1500 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 25 000 рублей за победу в промоакции

Приз в виде скина для CS2 начисляется без необходимости выполнения отыгрыша. Фрибеты разрешено ставить на ординары и экспрессы с кэфами от 1.30 до 3.50. Бонус активен на протяжении 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 25 000 рублей от BetBoom

В данном разделе указаны основные правила промоакции.

Максимальный размер бонуса

25 000 ₽

Минимальный депозит

567 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

03.05.2026 (21:00 МСК)

С промокодом TOPPRESS открывается участие в конкурсе экспрессов на BLAST Rivals.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Достаточно низкий порог входа по сумме ставки➖ Выигрыш зависит от случайного отбора
➕ Возможность использовать фрибет на разные типы пари 

Заключение

Пари на крупный киберспортивный чемпионат в США дает возможность участвовать в розыгрыше большого количества призов. Помимо этого, требуется подписка на 2 канала в Telegram.

Валентин Васильев

