БК Марафон: фрибеты на 1000 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Букмекерская компания «Марафон» запустила розыгрыш для подписчиков своего телеграм-канала. Участники могут забрать фрибет номиналом 1000 рублей. Победителей определит бот 5 ноября.
Пройдите несколько шагов и станьте претендентом на бонус от букмекера:
1️. Зарегистрируйтесь в БК «Марафон» (если аккаунта у вас нет).
2️. Станьте подписчиком телеграм-канала.
3️. Нажмите кнопку «ФРИБЕЕЕЕТ» в публикации о конкурсе.
4️. Дождитесь 5 ноября — бот выберет победителей
Призом в промо станет фрибет номиналом 1000 рублей. Всего будет определено 10 счастливчиков.
Фрибет будет доступен в течение 1 месяца. Разрешается ставить на ординар с любым кэфом.
Подробные правила участия представлены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
05.11.2025 (11:00 МСК)
Не только «Марафон» проводит розыгрыши в соцсетях. В БК PARI можно получить фрибет номиналом 410 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Простая механика — достаточно подписки и пары кликов
|➖ Победителей немного
|➕ Возможность выиграть фрибет без финансовых рисков
Стандартное предложение от букмекера для подписчиков социальных сетей. Простые условия, минимум действий и реальная возможность забрать фрибет без вложений. Хороший способ начать игру с бонусом от надежной БК.