БК PARI: фрибеты 1000 рублей и редкие скины за подписку на 2 Telegram-канала

Партнерский проект
БК PARI в партнерстве с HELIN проводит розыгрыш призов к Budapest Major в Telegram. Игроки, которые оформили подписку, смогут получить скины для CS2 или фрибеты на 1000 рублей. Всего предусмотрено 30 призовых мест, участие не требует ставок или внесения денег.
Чтобы стать участником акции, достаточно следовать указанным шагам:
1. Пройти регистрацию в PARI, если вы ранее не присоединились к платформе.
2. Подписаться на PARI Esports и HELIN в телеграме.
3. Нажать под публикацией розыгрыша кнопку «СКИН».
Итоги станут известны 15 декабря в 15:15 МСК. Всего призы получат 30 участников акции.
Место
Приз
Описание
1
Складной нож | Зуб тигра
Коллекционный нож для CS2 с рисунком «Зуб тигра». Используется в игре как декоративный и статусный предмет
2
Медвежий нож | Мраморный градиент
Ценный косметический предмет для игрового инвентаря
3
Нож Боуи | Легенды
Легендарный нож из серии «Легенды» — стильный и редкий скин для коллекции
4
Перчатки спецназа | Покоритель гор
Косметический аксессуар для персонажей CS2. Добавляют уникальный визуальный стиль
5
AWP | Бдыщ!
Снайперская винтовка. Изменяет внешний вид оружия в игре, делает его более заметным и престижным
6
USP-S | Подтвержденное убийство
Пистолет с глушителем. Эстетическое улучшение стандартного оружия
7
Тычковые ножи | Ручная роспись
Набор ножей, редкие предметы для коллекции и обмена
8
M4A1-S | Опустошитель
Автоматическая винтовка. Красивый визуальный стиль для оружия в игре
9
Мотоциклетные перчатки | Транспорт
Косметический предмет для персонажа. Подчеркивают индивидуальность внешнего вида
10
Desert Eagle | Mulberry
Пистолет, эстетический апгрейд стандартного оружия
11
M4A4 | Неонуар
Автомат. Редкий и стильный предмет для коллекции
12
AK-47 | Searing Rage
Штурмовая винтовка. Изменяет визуальный стиль и повышает статус игрока
13
MAG-7 | Бульдозер
Дробовик, редкий косметический предмет для коллекции
14
Desert Eagle | Поток информации
Пистолет, эстетическое оформление оружия
15
Пак наклеек PARIVISION
16-30
Фрибет 1000 ₽
Фрибеты поступают на счет победителей сразу после розыгрыша и остаются активными в течение 7 дней. Пользователь самостоятельно выбирает события и коэффициенты для ставки. Доступны одиночные пари и экспрессы.
Таблица включает все ключевые детали условий розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
15.12.2025 (15:15 МСК)
В промо «Раскрути удачу на Major» каждый участник может попытать удачу и выиграть фрибеты на сумму до 5000 рублей.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участие без риска потерять собственные деньги
|➖ Ограниченное количество призовых мест — всего 30
|➕ Простые условия для входа в розыгрыш
Удобная и доступная возможность получить редкие скины для CS2 или фрибеты. Игроку не нужно вносить средства либо делать ставки, достаточно подписки на каналы. Дальше все решит генератор чисел.