1 декабря 16:35
БК PARIФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК PARI: фрибеты 1000 рублей и редкие скины за подписку на 2 Telegram-канала

1000 ₽
Бонус
13 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Скины для CS2 и фрибеты достаются самым везучим!

БК PARI в партнерстве с HELIN проводит розыгрыш призов к Budapest Major в Telegram. Игроки, которые оформили подписку, смогут получить скины для CS2 или фрибеты на 1000 рублей. Всего предусмотрено 30 призовых мест, участие не требует ставок или внесения денег.

Как получить скины и бонус PARI до 1000 рублей за подписку на Telegram-каналы



Чтобы стать участником акции, достаточно следовать указанным шагам:

1. Пройти регистрацию в PARI, если вы ранее не присоединились к платформе.

2. Подписаться на PARI Esports и HELIN в телеграме.

3. Нажать под публикацией розыгрыша кнопку «СКИН».

Итоги станут известны 15 декабря в 15:15 МСК. Всего призы получат 30 участников акции.

Место

Приз

Описание

1

Складной нож | Зуб тигра

Коллекционный нож для CS2 с рисунком «Зуб тигра». Используется в игре как декоративный и статусный предмет

2

Медвежий нож | Мраморный градиент

Ценный косметический предмет для игрового инвентаря

3

Нож Боуи | Легенды

Легендарный нож из серии «Легенды» — стильный и редкий скин для коллекции

4

Перчатки спецназа | Покоритель гор

Косметический аксессуар для персонажей CS2. Добавляют уникальный визуальный стиль

5

AWP | Бдыщ!

Снайперская винтовка. Изменяет внешний вид оружия в игре, делает его более заметным и престижным

6

USP-S | Подтвержденное убийство

Пистолет с глушителем. Эстетическое улучшение стандартного оружия

7

Тычковые ножи | Ручная роспись

Набор ножей, редкие предметы для коллекции и обмена

8

M4A1-S | Опустошитель

Автоматическая винтовка. Красивый визуальный стиль для оружия в игре

9

Мотоциклетные перчатки | Транспорт

Косметический предмет для персонажа. Подчеркивают индивидуальность внешнего вида

10

Desert Eagle | Mulberry

Пистолет, эстетический апгрейд стандартного оружия

11

M4A4 | Неонуар

Автомат. Редкий и стильный предмет для коллекции

12

AK-47 | Searing Rage

Штурмовая винтовка. Изменяет визуальный стиль и повышает статус игрока

13

MAG-7 | Бульдозер

Дробовик, редкий косметический предмет для коллекции

14

Desert Eagle | Поток информации

Пистолет, эстетическое оформление оружия

15

Пак наклеек PARIVISION

 

16-30

Фрибет 1000 ₽

 

Как отыграть бонус PARI до 1000 рублей за участие в конкурсе



Фрибеты поступают на счет победителей сразу после розыгрыша и остаются активными в течение 7 дней. Пользователь самостоятельно выбирает события и коэффициенты для ставки. Доступны одиночные пари и экспрессы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от PARI



Таблица включает все ключевые детали условий розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

15.12.2025 (15:15 МСК)

В промо «Раскрути удачу на Major» каждый участник может попытать удачу и выиграть фрибеты на сумму до 5000 рублей.

Преимущества и недостатки


Плюсы Минусы
➕ Участие без риска потерять собственные деньги➖ Ограниченное количество призовых мест — всего 30
➕ Простые условия для входа в розыгрыш 

Заключение



Удобная и доступная возможность получить редкие скины для CS2 или фрибеты. Игроку не нужно вносить средства либо делать ставки, достаточно подписки на каналы. Дальше все решит генератор чисел.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

