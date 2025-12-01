БК PARI: фрибеты 1000 рублей и редкие скины за подписку на 2 Telegram-канала

Место Приз Описание

1 Складной нож | Зуб тигра Коллекционный нож для CS2 с рисунком «Зуб тигра». Используется в игре как декоративный и статусный предмет

2 Медвежий нож | Мраморный градиент Ценный косметический предмет для игрового инвентаря

3 Нож Боуи | Легенды Легендарный нож из серии «Легенды» — стильный и редкий скин для коллекции

4 Перчатки спецназа | Покоритель гор Косметический аксессуар для персонажей CS2. Добавляют уникальный визуальный стиль

5 AWP | Бдыщ! Снайперская винтовка. Изменяет внешний вид оружия в игре, делает его более заметным и престижным

6 USP-S | Подтвержденное убийство Пистолет с глушителем. Эстетическое улучшение стандартного оружия

7 Тычковые ножи | Ручная роспись Набор ножей, редкие предметы для коллекции и обмена

8 M4A1-S | Опустошитель Автоматическая винтовка. Красивый визуальный стиль для оружия в игре

9 Мотоциклетные перчатки | Транспорт Косметический предмет для персонажа. Подчеркивают индивидуальность внешнего вида

10 Desert Eagle | Mulberry Пистолет, эстетический апгрейд стандартного оружия

11 M4A4 | Неонуар Автомат. Редкий и стильный предмет для коллекции

12 AK-47 | Searing Rage Штурмовая винтовка. Изменяет визуальный стиль и повышает статус игрока

13 MAG-7 | Бульдозер Дробовик, редкий косметический предмет для коллекции

14 Desert Eagle | Поток информации Пистолет, эстетическое оформление оружия

15 Пак наклеек PARIVISION