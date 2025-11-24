Раскрути удачу на Major от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за ставки на StarLadder Budapest Major 2025

Для получения фрибетов выполните следующие действия:

1. Зарегистрируйтесь в PARI или авторизуйтесь на сайте.

2. Перейдите на страницу промо и подтвердите участие.

3. Делайте одиночные ставки на матчи CS2 StarLadder Budapest Major 2025 с суммой от 1000 рублей и коэффициентом от 1.60.

4. Кликните на монету, чтобы испытать удачу и получить фрибет.

Любое пари, которое соответствует условиям, увеличивает ваш шанс на получение фрибета 500 рублей на 2.5%. После достижения 50% вероятность выигрыша фиксируется, а номинал фрибета продолжает расти по 50 рублей за ставку. В любой момент можно рискнуть и активировать монету. Успешное нажатие приносит фрибет, неудача — обнуляет прогресс.

В рамках акции разыгрывается 6 800 000 рублей. Максимальный размер бонуса достигает 5000 рублей.