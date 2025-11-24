Раскрути удачу на Major от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за ставки на StarLadder Budapest Major 2025

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI предлагает пользователям зарабатывать фрибеты на ставках на киберспортивный турнир StarLadder Budapest Major 2025. Общий фонд акции — 6 800 000 рублей. Номинал бонусов может достигать 5000 рублей.
Для получения фрибетов выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь в PARI или авторизуйтесь на сайте.
2. Перейдите на страницу промо и подтвердите участие.
3. Делайте одиночные ставки на матчи CS2 StarLadder Budapest Major 2025 с суммой от 1000 рублей и коэффициентом от 1.60.
4. Кликните на монету, чтобы испытать удачу и получить фрибет.
Любое пари, которое соответствует условиям, увеличивает ваш шанс на получение фрибета 500 рублей на 2.5%. После достижения 50% вероятность выигрыша фиксируется, а номинал фрибета продолжает расти по 50 рублей за ставку. В любой момент можно рискнуть и активировать монету. Успешное нажатие приносит фрибет, неудача — обнуляет прогресс.
В рамках акции разыгрывается 6 800 000 рублей. Максимальный размер бонуса достигает 5000 рублей.
Фрибет начисляется победителям в течение 2 суток после окончания промо. Его можно поставить в течение 3 дней. Неиспользованный фрибет по окончании срока действия списывается автоматически. Ограничений по типу пари или минимальному коэффициенту нет.
Ознакомьтесь с таблицей, чтобы грамотно использовать начисленный фрибет.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
3 дня
Срок окончания акции
14.12.2025 (23:59 МСК)
Пользователи без подтверждения личности не могут участвовать в промоакции.
Плюсы
Минусы
|➕ Система прогресса позволяет постепенно увеличивать номинал фрибета
|➖ Прогресс в накоплении шанса обнуляется при неудачной попытке
|➕ Максимальный бонус достигает 5000 рублей
В Венгрии собрались 32 сильнейшие киберспортивные команды со всего мира. Клиенты PARI могут делать ставки на матчи всего турнира Major и участвовать в распределении бонусов. Получение фрибета в этой акции не гарантировано, все зависит от монетки.