Магазин фрибетов от БК PARI: бонусы до 5000 рублей за пари на киберспорт

Доступ к фрибетам открывается после выполнения всех необходимых действий:

1. Оформить учетную запись в БК PARI при ее отсутствии.

2. Активировать участие в промо «Магазин фрибетов».

3. Заключать ординары и экспрессы на матчи BLAST Bounty Winter с минимальной ставкой 1000 рублей и коэффициентом от 1.70.

4. Накапливать баллы и конвертировать их во фрибеты.

Очки в рамках промоакции начисляются исходя из общего оборота ставок за сутки. Количество пари роли не играет — учитывается только сумма. Зачисление баллов происходит в течение 12 часов после завершения расчетного периода.

Сумма пари Баллы 1000-1999 ₽ 10 2000-3999 ₽ 20 4000-5999 ₽ 45 6000-7999 ₽ 70 8000-9999 ₽ 100 от 10 000 ₽ 150

Обмен заработанных баллов на фрибеты возможен до 26 января. Номинал бонуса определяется количеством баллов на балансе.