Магазин фрибетов от БК PARI: бонусы до 5000 рублей за пари на киберспорт

Партнерский проект
Букмекер PARI предлагает поклонникам киберспорта акцию «Магазин фрибетов». Промо приурочено к началу BLAST Bounty Winter. Пари на турнир превращаются в баллы, которые можно использовать для получения фрибетов до 5000 рублей. Механика акции ориентирована на стабильные ставки и ежедневный оборот.
Доступ к фрибетам открывается после выполнения всех необходимых действий:
1. Оформить учетную запись в БК PARI при ее отсутствии.
2. Активировать участие в промо «Магазин фрибетов».
3. Заключать ординары и экспрессы на матчи BLAST Bounty Winter с минимальной ставкой 1000 рублей и коэффициентом от 1.70.
4. Накапливать баллы и конвертировать их во фрибеты.
Очки в рамках промоакции начисляются исходя из общего оборота ставок за сутки. Количество пари роли не играет — учитывается только сумма. Зачисление баллов происходит в течение 12 часов после завершения расчетного периода.
Сумма пари
Баллы
1000-1999 ₽
10
2000-3999 ₽
20
4000-5999 ₽
45
6000-7999 ₽
70
8000-9999 ₽
100
от 10 000 ₽
150
Обмен заработанных баллов на фрибеты возможен до 26 января. Номинал бонуса определяется количеством баллов на балансе.
Фрибет
Баллы
300 ₽
80
500 ₽
120
1000 ₽
230
2500 ₽
500
5000 ₽
900
Доступ к фрибету сохраняется в течение 5 дней после зачисления. Он применяется 1 ставкой на спортивное или киберспортивное событие при коэффициенте не выше 3.00. Можно использовать любые форматы пари кроме системы.
Чтобы корректно распоряжаться фрибетами, стоит заранее изучить все данные.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
5 дней
Срок окончания акции
25.01.2026 (23:59 МСК)
Неиспользованные баллы сгорают с окончанием промо и не подлежат восстановлению.
Плюсы
Минусы
|➕ Обмен баллов возможен в любое удобное время до окончания промо
|➖ Максимальный кэф по фрибету ограничен значением 3.00
|➕ Вознаграждение для активных игроков — до 5000 ₽
Первый в году значимый турнир по CS2 пройдет на Мальте. Промоакция «Магазин фрибетов» рассчитана на клиентов готовых регулярно ставить на BLAST Bounty Winter. Чтобы получить фрибет максимального номинала, придется проставить 60 000 рублей. Такое задание по силам не каждому игроку.