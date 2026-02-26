Столкновение лиг: НХЛ от БК Leon: фрибеты до 30 000 рублей за пари на хоккей

Ведомости
Ставьте на североамериканский хоккей и попадите в топ-50 лучших игроков!

Любители хоккея получают шанс проявить свои навыки прогнозирования в турнире от букмекерской конторы «Леон». Каждый выигрыш пари приносит очки. Участники с наибольшим количеством баллов распределяют между собой фрибеты до 30 000 рублей. 

Как получить бонус Leon до 30 000 рублей за пари на NHL

Свернуть

Чтобы стать участником промо «Столкновение лиг: НХЛ», необходимо:

1. Создать аккаунт в букмекерской конторе «Леон».

2. Перейти к промостранице и тапнуть «Принять участие».

3. Размещать ставки на НХЛ с основного счета — ординары или экспрессы с суммой от 500 рублей.

4. Следить, чтобы коэффициент ординара составлял не менее 1.70. В экспрессе достаточно 1 события с таким кэфом.

В турнирной таблице учитываются исключительно выигрышные пари. Каждая успешная ставка приносит игроку 1 очко. Общая сумма призов равна 200 000 рублей. Она распределяется между 50 участниками, занявшими верхние позиции в лидерборде.

Место

Размер бонуса

1

30 000 ₽

2

25 000 ₽

3

15 000 ₽

4-5

10 000 ₽

6-10

7000 ₽

11-20

5000 ₽

21-40

1000 ₽

41-50

500 ₽

Как отыграть бонус Leon до 30 000 рублей за акцию Столкновение лиг: НХЛ

Свернуть

Фрибет требуется использовать полностью в течение 1 недели после выдачи. Ставка должна пройти расчет в течение 14 дней с начисления бонуса. Отыгрыш возможен на ординаре или экспрессе. Минимальный кэф одного события в купоне составляет 1.30.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от Leon

Свернуть

Ознакомьтесь с действующими ограничениями акции.

Максимальный размер бонуса

30 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

08.03.2026 (23:59 МСК)

Азиатские тоталы и форы не принимаются к учету в рамках промоакции.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Участие доступно всем клиентам Leon➖ В очковый зачет попадают только успешные ставки
➕ Лучшие игроки разделят призовой пул в 200 000 ₽ 

Заключение

Свернуть

После паузы на Олимпиаду НХЛ снова радует болельщиков. Борьба за плей-офф выходит на пик. Букмекер подготовил щедрые призы для участников промо. Чтобы получить 1 из них, недостаточно просто ставить на матчи. Нужно выигрывать пари и набирать очки.

Валентин Васильев

