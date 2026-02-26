Столкновение лиг: НХЛ от БК Leon: фрибеты до 30 000 рублей за пари на хоккей

Чтобы стать участником промо «Столкновение лиг: НХЛ», необходимо:

1. Создать аккаунт в букмекерской конторе «Леон».

2. Перейти к промостранице и тапнуть «Принять участие».

3. Размещать ставки на НХЛ с основного счета — ординары или экспрессы с суммой от 500 рублей.

4. Следить, чтобы коэффициент ординара составлял не менее 1.70. В экспрессе достаточно 1 события с таким кэфом.

В турнирной таблице учитываются исключительно выигрышные пари. Каждая успешная ставка приносит игроку 1 очко. Общая сумма призов равна 200 000 рублей. Она распределяется между 50 участниками, занявшими верхние позиции в лидерборде.