Столкновение лиг: НХЛ от БК Leon: фрибеты до 30 000 рублей за пари на хоккей

Любители хоккея получают шанс проявить свои навыки прогнозирования в турнире от букмекерской конторы «Леон». Каждый выигрыш пари приносит очки. Участники с наибольшим количеством баллов распределяют между собой фрибеты до 30 000 рублей.
Чтобы стать участником промо «Столкновение лиг: НХЛ», необходимо:
1. Создать аккаунт в букмекерской конторе «Леон».
2. Перейти к промостранице и тапнуть «Принять участие».
3. Размещать ставки на НХЛ с основного счета — ординары или экспрессы с суммой от 500 рублей.
4. Следить, чтобы коэффициент ординара составлял не менее 1.70. В экспрессе достаточно 1 события с таким кэфом.
В турнирной таблице учитываются исключительно выигрышные пари. Каждая успешная ставка приносит игроку 1 очко. Общая сумма призов равна 200 000 рублей. Она распределяется между 50 участниками, занявшими верхние позиции в лидерборде.
Место
Размер бонуса
1
30 000 ₽
2
25 000 ₽
3
15 000 ₽
4-5
10 000 ₽
6-10
7000 ₽
11-20
5000 ₽
21-40
1000 ₽
41-50
500 ₽
Фрибет требуется использовать полностью в течение 1 недели после выдачи. Ставка должна пройти расчет в течение 14 дней с начисления бонуса. Отыгрыш возможен на ординаре или экспрессе. Минимальный кэф одного события в купоне составляет 1.30.
Ознакомьтесь с действующими ограничениями акции.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.03.2026 (23:59 МСК)
Азиатские тоталы и форы не принимаются к учету в рамках промоакции.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие доступно всем клиентам Leon
|➖ В очковый зачет попадают только успешные ставки
|➕ Лучшие игроки разделят призовой пул в 200 000 ₽
После паузы на Олимпиаду НХЛ снова радует болельщиков. Борьба за плей-офф выходит на пик. Букмекер подготовил щедрые призы для участников промо. Чтобы получить 1 из них, недостаточно просто ставить на матчи. Нужно выигрывать пари и набирать очки.