БК Пари и TNNS: фрибеты по 142 рубля за подписку на Telegram-канал

Подписчики канала TNNS могут выиграть фрибеты от букмекера PARI. Условия простые — лайк под постом и клик кнопки «Участвовать».
Для вступления в акцию нужно лишь выполнить несколько шагов:
1. Иметь активный профиль в PARI или пройти регистрацию.
2. Быть подписанным на канал TNNS.
3. Нажать на огонек под постом участия.
4. Завершить процесс кликом плашки «Участвовать».
Призовой фонд включает в себя10 бонусов по 142 рубля.
На использование фрибетов нет ограничений по типу ставки или коэффициентам. Их можно применять в течение 7 суток.
Таблица демонстрирует всю необходимую информацию о проводимой акции.
Максимальный размер бонуса
142 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
09.12.2025 (19:00 МСК)
Результаты объявляют по вторникам. На следующий день TNNS запускает новую промоакцию.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибеты доступны участникам без необходимости пополнять баланс
|➖ Победители определяются в фиксированном количестве
|➕ Акция подходит и новичкам, и опытным бетторам
Формат промо считается одним из самых выгодных на рынке. Клиентам «Пари» не нужно ставить или пополнять счет, участие бесплатное. Разобраться в правилах можно за 1 минуту.