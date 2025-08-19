Pro Tour от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за участие в интерактивной игре

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI представила новый проект Pro Tour — интерактивную платформу, в которой реальные теннисные ставки сочетаются с элементами геймификации. Пользователи создают собственного персонажа, проходят вместе с ним календарь турниров ATP и WTA и получают бонусы до 5000 рублей за успешные результаты.
Чтобы стать участником, достаточно следовать шагам инструкции:
1. Пройдите регистрацию или войдите в свой аккаунт PARI.
2. Откройте мобильное приложение букмекера и найдите раздел Pro Tour.
3. Кликните кнопку «Перейти», после этого игра запустится автоматически.
4. Создайте виртуального персонажа: придумайте имя и выберите подходящий образ.
Вместо привычной бонусной акции PARI представил целую игровую платформу. Участнику предлагается создать собственного героя — придумать имя, выбрать пол и аватар, а затем отправить его в полноценный теннисный сезон. Персонаж будет идти по календарю реальных турниров ATP и WTA, включая «Большой шлем», а ваши ставки на теннис станут для него сыгранными сетами.
Каждое выигранное пари приравнивается к победному сету, неудачное — к проигранному. Формат турниров повторяет настоящий теннис: на турнирах «Большого шлема» у мужчин матчи идут до победы в 3 сетах, во всех остальных соревнованиях — до 2. Если вылетели в первом круге, в запасе может быть Wild Card — особая возможность продолжить борьбу.
Все результаты напрямую влияют на карьеру персонажа и на ваши бонусы. За продвижение по турнирной сетке начисляются фрибеты и внутриигровая валюта, а рейтинг игрока формируется в еженедельном лидерборде.
Место
Фрибет
1
5000 ₽
2
3750 ₽
3-10
2500 ₽
11-50
1250 ₽
Помимо этого предусмотрены ежедневные и долгосрочные бонусы. В разделе «Дейли-подарок» можно активировать бесплатный фрибет, каждые 10 дней получать дополнительный бонус за выполнение условий по ставкам, на 15-й и 30-й день выдается Wild Card. Прогресс обновляется каждую неделю, уже в начале новой недели становятся доступны свежие награды.
Фрибет доступен в течение 14 суток и может быть поставлен на ординар или экспресс без каких-либо ограничений по коэффициенту.
Соблюдайте все шаги инструкции для своевременного зачисления выигрыша:
Таблица содержит все основные детали использования фрибета.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
14 дней
Срок окончания акции
30.12.2025 (23:59 МСК)
Ставки формата система не учитываются при использовании фрибета.
Использование бонуса превратилось для меня в настоящее теннисное приключение. Pro Tour позволяет почувствовать себя игроком тура ATP или WTA: каждый матч и очередная ставка влияют на прогресс моего персонажа. Это не просто игра против коэффициентов. Здесь приходится соревноваться с другими участниками, оценивать риски и строить стратегию, чтобы пройти как можно больше раундов.
На фоне множества теннисных предложений PARI Pro Tour выделяется геймификацией и динамикой. Процесс увлекает: хочется продолжать играть, анализировать предстоящие матчи и пробовать разные тактики.
Игра доступна только через мобильное приложение. На сайте ее нельзя запустить, поэтому для полноценного участия потребуется смартфон и стабильное подключение к интернету. Этот момент важно учитывать заранее, чтобы не упустить прогресс и не тратить время на попытки играть с десктопа.
Кроме того, все соревнования в Pro Tour привязаны к реальным теннисным турнирам. Это значит, что нельзя сделать пару ставок, забыть об игре на неделю и потом вернуться. Весь накопленный прогресс за это время будет потерян. Чтобы избежать лишних вопросов и проблем, перед стартом рекомендуем внимательно изучить раздел FAQ и ознакомиться с правилами участия.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Широкий спектр наград, среди которых фрибеты до 5000 рублей
|➖ Игра работает только на мобильных устройствах
|➕ Оригинальная игровая механика
Бонусы для игроков постоянно обновляются, стоит взглянуть на актуальные варианты.
Условия
Название
Бонусы за ставки на спортивные симуляторы
Турнир BetRace по ставкам на Nardball
Бонусы за ставки на бокс
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
150 000 ₽
3000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.01
Срок отыгрыша
7 дней
30 дней
7 дней
Минимальный депозит
500 ₽
50 ₽
10 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
В PARI подошли к созданию акции с большим вниманием к деталям, превратив ее в яркий и увлекательный интерактив. Игроки получают возможность не просто делать ставки, а проживать виртуальный теннисный сезон вместе со своим персонажем, участвуя в турнирах и зарабатывая бонусы.