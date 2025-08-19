Pro Tour от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за участие в интерактивной игре

Чтобы стать участником, достаточно следовать шагам инструкции:

1. Пройдите регистрацию или войдите в свой аккаунт PARI.

2. Откройте мобильное приложение букмекера и найдите раздел Pro Tour.

3. Кликните кнопку «Перейти», после этого игра запустится автоматически.

4. Создайте виртуального персонажа: придумайте имя и выберите подходящий образ.

Вместо привычной бонусной акции PARI представил целую игровую платформу. Участнику предлагается создать собственного героя — придумать имя, выбрать пол и аватар, а затем отправить его в полноценный теннисный сезон. Персонаж будет идти по календарю реальных турниров ATP и WTA, включая «Большой шлем», а ваши ставки на теннис станут для него сыгранными сетами.

Сумма ставки — от 300 до 30 000 рублей.

Тип пари — экспресс и ординар.

Коэффициент — от 1.30 до 3.00.

Каждое выигранное пари приравнивается к победному сету, неудачное — к проигранному. Формат турниров повторяет настоящий теннис: на турнирах «Большого шлема» у мужчин матчи идут до победы в 3 сетах, во всех остальных соревнованиях — до 2. Если вылетели в первом круге, в запасе может быть Wild Card — особая возможность продолжить борьбу.

Все результаты напрямую влияют на карьеру персонажа и на ваши бонусы. За продвижение по турнирной сетке начисляются фрибеты и внутриигровая валюта, а рейтинг игрока формируется в еженедельном лидерборде.

Место Фрибет 1 5000 ₽ 2 3750 ₽ 3-10 2500 ₽ 11-50 1250 ₽

Помимо этого предусмотрены ежедневные и долгосрочные бонусы. В разделе «Дейли-подарок» можно активировать бесплатный фрибет, каждые 10 дней получать дополнительный бонус за выполнение условий по ставкам, на 15-й и 30-й день выдается Wild Card. Прогресс обновляется каждую неделю, уже в начале новой недели становятся доступны свежие награды.