Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



1 декабря 13:03ГлавнаяНовости

Клиенты PARI полагают, что махачкалинское «Динамо» переиграет «Сочи» в РПЛ

Заключительный матч 17-го тура
Валентин Васильев

1 декабря в заключительном матче 17-го тура РПЛ «Сочи» примет на своем поле махачкалинское «Динамо». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

По оценке букмекеров, в матче нет явного фаворита, но у «Динамо Махачкалы» чуть больше шансов на успех. Поставить на победу гостей можно за 2.60, что соответствует примерно 37% вероятности. Триумф «Сочи» котируется за 3.05 (около 31%). Ничья оценивается в 2.95 (примерно 32%). В последний раз команды встречались между собой в сентябре 2025 года в рамках РПЛ. Та игра завершилась нулевой ничьей.

Клиенты PARI чуть больше уверены в победе «Динамо». На победу махачкалинской команды приходится около 44% от всего оборота ставок на три возможных исхода игры. На успех «Сочи» — почти 31%, на ничью — 25%.

По оценкам аналитиков, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 2.75. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.43. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.25

Самым вероятным исходом матча считается нулевая ничья. Она котируется за 5.50. Минимальная победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 6.00. Если команды забьют по голу, сыграет ставка за 6.50. Остальным результатам соответствуют более высокие коэффициенты.

«Сочи» после 16 туров идёт на последнем месте в таблице РПЛ с восемью очками в активе. Команда выиграла всего два матча, дважды сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Сочи» отстаёт от «Оренбурга» — первой команды выше зоны вылета — на четыре очка. «Динамо Махачкала» находится на 13-м месте в турнирной таблице. Команда одержала три победы, пять раз разошлась с соперниками миром и восемь раз проиграла.

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта». 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
Новости
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Новости
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Новости
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Новости
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
Новости
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Новости
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Новости

Новое