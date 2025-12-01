Клиенты PARI полагают, что махачкалинское «Динамо» переиграет «Сочи» в РПЛ

1 декабря в заключительном матче 17-го тура РПЛ «Сочи» примет на своем поле махачкалинское «Динамо». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

По оценке букмекеров, в матче нет явного фаворита, но у «Динамо Махачкалы» чуть больше шансов на успех. Поставить на победу гостей можно за 2.60, что соответствует примерно 37% вероятности. Триумф «Сочи» котируется за 3.05 (около 31%). Ничья оценивается в 2.95 (примерно 32%). В последний раз команды встречались между собой в сентябре 2025 года в рамках РПЛ. Та игра завершилась нулевой ничьей.

Клиенты PARI чуть больше уверены в победе «Динамо». На победу махачкалинской команды приходится около 44% от всего оборота ставок на три возможных исхода игры. На успех «Сочи» — почти 31%, на ничью — 25%.

По оценкам аналитиков, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 2.75. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.43. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.25.

Самым вероятным исходом матча считается нулевая ничья. Она котируется за 5.50. Минимальная победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 6.00. Если команды забьют по голу, сыграет ставка за 6.50. Остальным результатам соответствуют более высокие коэффициенты.

«Сочи» после 16 туров идёт на последнем месте в таблице РПЛ с восемью очками в активе. Команда выиграла всего два матча, дважды сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Сочи» отстаёт от «Оренбурга» — первой команды выше зоны вылета — на четыре очка. «Динамо Махачкала» находится на 13-м месте в турнирной таблице. Команда одержала три победы, пять раз разошлась с соперниками миром и восемь раз проиграла.