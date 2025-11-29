«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI

29 ноября состоится матч в рамках 14-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Пари Сен-Жермен». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча парижан. Коэффициент на итоговую победу команды из столицы Франции — 1.58, что составляет 60% вероятности. Триумф «Монако» котируется за 5.00 или 20%. Поставить на ничью можно за 4.50 — 21%.

Клиенты PARI верят в успех команды Матвея Сафонова. На победу «ПСЖ» приходится около 99% от общего оборота ставок на исход матча.

Аналитики PARI считают, что предстоящее противостояние «Монако» и «ПСЖ» получится таким же результативным, как и в прошлом сезоне Лиги 1 (1:4). Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.45. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) также котируется за 2.70.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 2 380 000 рублей. Один из клиентов поставил на экспресс из десяти событий, в том числе на то, что «ПСЖ» не проиграет в основное время матча по котировке 1.18. Общий коэффициент экспресса — 4.53.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции после 13 туров с 30-ю очками. «Монако» занимает восьмое место и имеет в активе 20 очков. Поставить на чемпионство парижан сейчас можно за 1.08. Команда Луиса Энрике — главные фавориты Лиги 1 и опережают «Марсель» (9.00) и «Ланс» (30.00). Победа монегасков в чемпионате котируется за 250.00.