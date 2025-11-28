Матч «Челси» — «Барселона» стал самым крупным и прибыльным событием 5-го тура ЛЧ

Партнерский проект
25–26 ноября прошли матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах этой стадии турнира.
Прошедший тур стал одним из самых ярких в этом сезоне и преподнес немало сюрпризов. Сразу несколько фаворитов неожиданно потерпели поражения. Так, «Байер» смог обыграть «Манчестер Сити» в гостях (2:0), мадридский «Атлетико» победил «Интер» (2:1), а «ПСВ» разгромил «Ливерпуль» (4:1).
Не менее интересными получились матчи «ПСЖ» — «Тоттенхэм» (5:3) и «Олимпиакос» — «Реал Мадрид» (3:4). Хотя здесь аутсайдеры не смогли совершить сенсацию, им удалось показать гораздо более конкурентную игру, чем ожидалось.
Отдельно стоит отметить встречу «Арсенала» с «Баварией». До пятого тура команды имели равное количество очков и конкурировали за первое место в турнирной таблице. В итоге победу одержали «канониры» со счетом 3:1. Таким образом, «Арсенал» стал единственной командой, которая победила во всех пяти турах общего этапа.
Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Челси» — «Барселона». На эту встречу пришлось чуть более 14% от общего оборота ставок на события пятого тура. Вторым стал матч «Арсенал» — «Бавария» (более 9%), а третьим — «Манчестер Сити» — «Байер» (почти 9%).
Меньше всего ставок в денежном выражении было принято на матчи «Айнтрахт» — «Аталанта» (0:3), «Славия» — «Атлетик» Бильбао (0:0) и «Спортинг» — «Брюгге» (3:0). В сумме эти игры привлекли чуть менее 7% от общего оборота пари на пятый тур.
В целом пятый тур турнира получился прибыльным для букмекеров. Наиболее удачно для компании сложились матчи «Челси» — «Барселона», «Манчестер Сити» — «Байер» и «Галатасарай» — «Юнион».
Тем не менее некоторые матчи были успешными для игроков. Больше всего они получили выигрыши по ставкам на «Арсенал» — «Бавария», «Олимпиакос» — «Реал Мадрид» и «ПСЖ» — «Тоттенхэм». Здесь выиграли фавориты, обменявшись голами с оппонентами. Сами матчи были очень результативными.
Самый большой выигрыш по ставкам на события пятого тура составил 2 487 300 рублей. Один из клиентов поставил 30 000 рублей, собрав экспресс из девяти матчей Лиги чемпионов. Во всех матчах он выбрал ставки на тотал больше 2.5 либо тотал больше 3.5. Самый низкий коэффициент в купоне составил 1.40, а самый высокий — 1.85. Суммарный коэффициент экспресса — 82.91. Хотя вероятность успешного исхода не превышала 1.2%, все матчи получились результативными и позволили игроку получить солидную прибыль.
Другой клиент поставил 20 000 рублей на экспресс из семи матчей ЛЧ. Он также ставил на тоталы, но выбирал более рискованные варианты, поэтому суммарный коэффициент его купона составил 96.79. В итоге благодаря сочетанию интуиции и везения игрок получил выплату в размере 1 935 800 рублей.
Еще один игрок поставил 50 000 рублей, собрав экспресс из матчей «Ливерпуль» — «ПСВ», «Атлетико» — «Интер» и «Арсенал» — «Бавария». Во всех играх он выбрал победу одной из команд. Все они были сделаны в лайве. Наиболее рискованной была ставка на победу «Атлетико» в матче с «Интером» — на момент регистрации купона команды шли со счетом 1:1, а коэффициент на такой исход был 3.80. Суммарный коэффициент экспресса составил 22.15 и позволил игроку получить выигрыш в размере 1 107 500 рублей.
«Арсенал» еще сильнее укрепился в статусе фаворита Лиги чемпионов после победы над «Баварией» — коэффициент на первую победу «канониров» в этом турнире снизился с 5.50 до 4.50. Котировки на чемпионство «Баварии» остались без изменений — на победу этой команды все еще можно поставить за 6.00. А вот коэффициент на «ПСЖ» увеличился с 6.00 до 7.00.
Шансы других топов европейского футбола оцениваются чуть скромнее. Так, с коэффициентом 9.00 можно поставить на успех мадридского «Реала», а в случае победы «Манчестер Сити» сыграет ставка за 10.00. С коэффициентом 11.00 можно заключить пари на победу «Барселоны», а чемпионство «Ливерпуля» котируется за 13.00.
Шестой и последний тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет с 9 по 10 декабря. Главными событиями станут матчи «Интер» — «Ливерпуль» и «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити».