Матч «Челси» — «Барселона» стал самым крупным и прибыльным событием 5-го тура ЛЧ

25–26 ноября прошли матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах этой стадии турнира.

Прошедший тур стал одним из самых ярких в этом сезоне и преподнес немало сюрпризов. Сразу несколько фаворитов неожиданно потерпели поражения. Так, «Байер» смог обыграть «Манчестер Сити» в гостях (2:0), мадридский «Атлетико» победил «Интер» (2:1), а «ПСВ» разгромил «Ливерпуль» (4:1).

Не менее интересными получились матчи «ПСЖ» — «Тоттенхэм» (5:3) и «Олимпиакос» — «Реал Мадрид» (3:4). Хотя здесь аутсайдеры не смогли совершить сенсацию, им удалось показать гораздо более конкурентную игру, чем ожидалось.

Отдельно стоит отметить встречу «Арсенала» с «Баварией». До пятого тура команды имели равное количество очков и конкурировали за первое место в турнирной таблице. В итоге победу одержали «канониры» со счетом 3:1. Таким образом, «Арсенал» стал единственной командой, которая победила во всех пяти турах общего этапа.