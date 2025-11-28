Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 ноября 11:35ГлавнаяНовости

Матч «Челси» — «Барселона» стал самым крупным и прибыльным событием 5-го тура ЛЧ

Главные матчи недели по обороту и прибыли, самые крупные выигрыши клиентов
Валентин Васильев

25–26 ноября прошли матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах этой стадии турнира.

Прошедший тур стал одним из самых ярких в этом сезоне и преподнес немало сюрпризов. Сразу несколько фаворитов неожиданно потерпели поражения. Так, «Байер» смог обыграть «Манчестер Сити» в гостях (2:0), мадридский «Атлетико» победил «Интер» (2:1), а «ПСВ» разгромил «Ливерпуль» (4:1).

Не менее интересными получились матчи «ПСЖ» — «Тоттенхэм» (5:3) и «Олимпиакос» — «Реал Мадрид» (3:4). Хотя здесь аутсайдеры не смогли совершить сенсацию, им удалось показать гораздо более конкурентную игру, чем ожидалось.

Отдельно стоит отметить встречу «Арсенала» с «Баварией». До пятого тура команды имели равное количество очков и конкурировали за первое место в турнирной таблице. В итоге победу одержали «канониры» со счетом 3:1. Таким образом, «Арсенал» стал единственной командой, которая победила во всех пяти турах общего этапа.

Главные матчи тура по обороту и прибыли

Свернуть

Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Челси» — «Барселона». На эту встречу пришлось чуть более 14% от общего оборота ставок на события пятого тура. Вторым стал матч «Арсенал» — «Бавария» (более 9%), а третьим  «Манчестер Сити» — «Байер» (почти 9%).

Меньше всего ставок в денежном выражении было принято на матчи «Айнтрахт» — «Аталанта» (0:3), «Славия» — «Атлетик» Бильбао (0:0) и «Спортинг» — «Брюгге» (3:0). В сумме эти игры привлекли чуть менее 7% от общего оборота пари на пятый тур.

В целом пятый тур турнира получился прибыльным для букмекеров. Наиболее удачно для компании сложились матчи «Челси» — «Барселона», «Манчестер Сити» — «Байер» и «Галатасарай» — «Юнион».

Тем не менее некоторые матчи были успешными для игроков. Больше всего они получили выигрыши по ставкам на «Арсенал» — «Бавария», «Олимпиакос» — «Реал Мадрид» и «ПСЖ» — «Тоттенхэм». Здесь выиграли фавориты, обменявшись голами с оппонентами. Сами матчи были очень результативными.

Крупные выигрыши клиентов

Свернуть

Самый большой выигрыш по ставкам на события пятого тура составил 2 487 300 рублей. Один из клиентов поставил 30 000 рублей, собрав экспресс из девяти матчей Лиги чемпионов. Во всех матчах он выбрал ставки на тотал больше 2.5 либо тотал больше 3.5. Самый низкий коэффициент в купоне составил 1.40, а самый высокий — 1.85. Суммарный коэффициент экспресса — 82.91. Хотя вероятность успешного исхода не превышала 1.2%, все матчи получились результативными и позволили игроку получить солидную прибыль.

Другой клиент поставил 20 000 рублей на экспресс из семи матчей ЛЧ. Он также ставил на тоталы, но выбирал более рискованные варианты, поэтому суммарный коэффициент его купона составил 96.79. В итоге благодаря сочетанию интуиции и везения игрок получил выплату в размере 1 935 800 рублей.

Еще один игрок поставил 50 000 рублей, собрав экспресс из матчей «Ливерпуль» — «ПСВ», «Атлетико» — «Интер» и «Арсенал» — «Бавария». Во всех играх он выбрал победу одной из команд. Все они были сделаны в лайве. Наиболее рискованной была ставка на победу «Атлетико» в матче с «Интером» — на момент регистрации купона команды шли со счетом 1:1, а коэффициент на такой исход был 3.80. Суммарный коэффициент экспресса составил 22.15 и позволил игроку получить выигрыш в размере 1 107 500 рублей.

Как изменились котировки на итоги Лиги чемпионов по сравнению с прошлым туром

Свернуть

«Арсенал» еще сильнее укрепился в статусе фаворита Лиги чемпионов после победы над «Баварией» — коэффициент на первую победу «канониров» в этом турнире снизился с 5.50 до 4.50. Котировки на чемпионство «Баварии» остались без изменений — на победу этой команды все еще можно поставить за 6.00. А вот коэффициент на «ПСЖ» увеличился с 6.00 до 7.00.

Шансы других топов европейского футбола оцениваются чуть скромнее. Так, с коэффициентом 9.00 можно поставить на успех мадридского «Реала», а в случае победы «Манчестер Сити» сыграет ставка за 10.00. С коэффициентом 11.00 можно заключить пари на победу «Барселоны», а чемпионство «Ливерпуля» котируется за 13.00.

Шестой и последний тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет с 9 по 10 декабря. Главными событиями станут матчи «Интер» — «Ливерпуль» и «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити».

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
Новости
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Новости
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Новости
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Новости
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
Новости
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Новости
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Новости

Новое