Регенка от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за ставки на BLAST Slam IV

Промоакция «Регенка» от БК «Пари» позволяет вернуть часть проигранных средств на матчах BLAST Slam IV в виде фрибета. Для участия необходимо заключать пари на игры турнира от 2000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50. Размер фрибета может достигать 5000 рублей.
Инструкция для включения в акцию доступна ниже:
1. Зарегистрируйтесь на сайте БК PARI (для новых игроков).
2. Перейдите на страницу акции и тапните плашку «Участвовать».
3. Сделайте ставку (ординар или экспресс) на любой матч BLAST Slam IV по Dota 2 от 2000 рублей с коэффициентом от 1.50.
Если пари проиграло, беттор имеет возможность компенсировать часть потерь. Для этого нужно сделать повторную ставку на любое событие BLAST Slam IV со следующими критериями:
Фрибет в размере 20% от проигранной ставки начисляется только при выполнении всех условий. Максимальная сумма бонуса — 5000 рублей. Ограничений на количество фрибетов нет. Игрок может получать их каждый раз при соблюдении правил.
Фрибет поступает на счет в течение 72 часов после расчета проигравшей ставки и действителен 3 дня. Он применяется только для 1 пари с коэффициентом от 1.70 и не подходит для ставок типа система. Использовать фрибет можно исключительно на киберспортивные события.
В таблице вы найдете всю важную информацию о розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
2500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.70
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
3 дня
Срок окончания акции
09.11.2025 (23:59 МСК)
При подозрении на злоупотребления или нарушения условий акции фрибет может быть аннулирован по решению организатора.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибеты можно получать многократно
|➖ Короткий срок действия бонуса
|➕ Возврат части проигранных денег
Когда ставки идут неудачно, возможность вернуть обратно часть проигрыша оказывается весьма кстати. В этой акции можно участвовать бесконечное количество раз, ограничений со стороны букмекера нет.