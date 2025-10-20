Регенка от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за ставки на BLAST Slam IV

Инструкция для включения в акцию доступна ниже:

1. Зарегистрируйтесь на сайте БК PARI (для новых игроков).

2. Перейдите на страницу акции и тапните плашку «Участвовать».

3. Сделайте ставку (ординар или экспресс) на любой матч BLAST Slam IV по Dota 2 от 2000 рублей с коэффициентом от 1.50.

Если пари проиграло, беттор имеет возможность компенсировать часть потерь. Для этого нужно сделать повторную ставку на любое событие BLAST Slam IV со следующими критериями:

Минимальный кэф нового пари — 1.50.

Сумма — не меньше половины проигранной.

Выбранное событие должно относиться к BLAST Slam IV.

Фрибет в размере 20% от проигранной ставки начисляется только при выполнении всех условий. Максимальная сумма бонуса — 5000 рублей. Ограничений на количество фрибетов нет. Игрок может получать их каждый раз при соблюдении правил.