Регенка от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за ставки на BLAST Slam IV

Игра продолжается даже после неудачи!

Промоакция «Регенка» от БК «Пари» позволяет вернуть часть проигранных средств на матчах BLAST Slam IV в виде фрибета. Для участия необходимо заключать пари на игры турнира от 2000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50. Размер фрибета может достигать 5000 рублей.

Как получить бонус PARI до 5000 рублей по промо Регенка

Инструкция для включения в акцию доступна ниже:

1. Зарегистрируйтесь на сайте БК PARI (для новых игроков).

2. Перейдите на страницу акции и тапните плашку «Участвовать».

3. Сделайте ставку (ординар или экспресс) на любой матч BLAST Slam IV по Dota 2 от 2000 рублей с коэффициентом от 1.50.

Если пари проиграло, беттор имеет возможность компенсировать часть потерь. Для этого нужно сделать повторную ставку на любое событие BLAST Slam IV со следующими критериями:

  • Минимальный кэф нового пари — 1.50.
  • Сумма — не меньше половины проигранной.
  • Выбранное событие должно относиться к BLAST Slam IV.

Фрибет в размере 20% от проигранной ставки начисляется только при выполнении всех условий. Максимальная сумма бонуса — 5000 рублей. Ограничений на количество фрибетов нет. Игрок может получать их каждый раз при соблюдении правил.

Как отыграть бонус PARI до 5000 рублей за ставки на BLAST Slam IV

Фрибет поступает на счет в течение 72 часов после расчета проигравшей ставки и действителен 3 дня. Он применяется только для 1 пари с коэффициентом от 1.70 и не подходит для ставок типа система. Использовать фрибет можно исключительно на киберспортивные события.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

В таблице вы найдете всю важную информацию о розыгрыше.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

2500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.70

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

3 дня

Срок окончания акции

09.11.2025 (23:59 МСК)

При подозрении на злоупотребления или нарушения условий акции фрибет может быть аннулирован по решению организатора.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Фрибеты можно получать многократно➖ Короткий срок действия бонуса
➕ Возврат части проигранных денег 

Заключение

Когда ставки идут неудачно, возможность вернуть обратно часть проигрыша оказывается весьма кстати. В этой акции можно участвовать бесконечное количество раз, ограничений со стороны букмекера нет.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
