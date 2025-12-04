БК PARI: фрибеты на 180 рублей за подписку на Telegram-канал БСКТБЛ

Партнерский проект
БК PARI совместно с каналом БСКТБЛ запускает очередную раздачу фрибетов среди активных пользователей. Претендентам нужно лишь соблюдать несложные требования розыгрыша и подтвердить участие внутри поста.
Чтобы стать претендентом на призы, достаточно выполнить перечисленные условия:
1. Завести профиль в БК PARI.
2. Иметь действующую подписку на страницу БСКТБЛ.
3. Нажать кнопку участия под постом и дождаться подведения итогов.
На розыгрыш выделено 10 фрибетов по 180 рублей. Итоговый список победителей сформирует рандомайзер.
Фрибет активен ровно 7 суток с момента получения. Дополнительных рамок по применению не предусмотрено. Пользователь может поставить его на любые исходы ординаром или экспрессом.
Ниже размещена таблица с детальным разбором требований.
Максимальный размер бонуса
180 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
09.12.2025 (19:00 МСК)
Акция имеет еженедельный формат. Итоговый номинал фрибета формируется исходя из активности внутри канала.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие строится на максимально простых шагах
|➖ Фрибеты распределяются между 10 игроками
|➕ Вход в акцию абсолютно бесплатен
На фрибет претендует большое количество участников. Клиентам БК можно рассчитывать только на случай, а не на свои навыки и умения.