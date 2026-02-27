БК PARI: 4000 рублей, гаджеты и скины за подписку в Telegram

Партнерский проект
БК PARI проводит специальную акцию в честь открытия новых киберспортивных каналов в Telegram. Среди призов доступны фрибеты до 4000 рублей, редкие игровые предметы и техника премиум-класса. Чтобы стать участником, нужно подписаться на все 3 канала и активировать участие через плашку на странице промоакции.
Претендовать на приз можно после точного соблюдения всех шагов, которые прописаны в правилах акции:
1. Создать новый аккаунт в PARI, если вы еще не зарегистрированы.
2. Подписаться на Telegram-каналы PARI Esports Dota 2, PARI Esports CS2 и PARI Pass.
3. Кликнуть «Принять участие» в посте с акцией.
Выбор 100 победителей состоится 20 марта. Призы будут распределены по заранее определенной системе.
Место
Приз
Фрибет
1
iPhone 17 Pro Max
2
AirPods Pro 3
3
Flip Knife
4
Pauldrons of Eternal Harvest
5
Bowie Knife
6
Hunting Knife
7
Bear Knife
8
Crimson Progenitor's Bane
9
Bowie Knife
10
Push Daggers
11
Motorcycle Gloves
12
AWP
13
USP-S
14
Shadow Daggers
15
Desert Eagle
16
M4A4
17
AK-47
4000 ₽
18
AWP
4000 ₽
19
Rotten Stache
4000 ₽
20
M4A4
4000 ₽
21
Desert Eagle
3500 ₽
22
AK-47
3500 ₽
23
M4A1-S
3500 ₽
24-80
Аркана на выбор
Фрибет (сумма не прописана)
81
M4A4
500 ₽
82
MP9
500 ₽
83-86
Автомат «Галиль»
500 ₽
87-95
AK-47
500 ₽
96-100
M4A1-S
500 ₽
Каждому призеру будут предоставлены подробные правила по применению фрибета. В большинстве случаев он может использоваться на коэффициентах от 1.01. Действует бонус в течение 7 дней.
В приведенной таблице собраны все ключевые моменты данной акции.
Максимальный размер бонуса
4000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.03.2026 (14:00 МСК)
Принять участие имеют право только пользователи БК PARI, достигшие 18 лет.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступ без лишних сложностей
|➖ Подарки ограничены по количеству
|➕ Среди наград — фрибеты, редкие скины и современные гаджеты
Канал PARI Esports закрывается и заменяется 2 отдельными страницами, посвященными CS2 и Dota 2. В честь такого события проводится грандиозный розыгрыш с большим числом призовых мест.