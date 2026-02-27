Ведомости
logo

БК PARI: 4000 рублей, гаджеты и скины за подписку в Telegram

4000 ₽ + скины
Бонус
20 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Подпишитесь на новые каналы и заберите ценные призы!

БК PARI проводит специальную акцию в честь открытия новых киберспортивных каналов в Telegram. Среди призов доступны фрибеты до 4000 рублей, редкие игровые предметы и техника премиум-класса. Чтобы стать участником, нужно подписаться на все 3 канала и активировать участие через плашку на странице промоакции.

Как получить бонус от БК PARI на 4000 рублей за подписку на Telegram-каналы

Свернуть

Претендовать на приз можно после точного соблюдения всех шагов, которые прописаны в правилах акции:

1. Создать новый аккаунт в PARI, если вы еще не зарегистрированы.

2. Подписаться на Telegram-каналы PARI Esports Dota 2, PARI Esports CS2 и PARI Pass.

3. Кликнуть «Принять участие» в посте с акцией.

Выбор 100 победителей состоится 20 марта. Призы будут распределены по заранее определенной системе.

Место

Приз

Фрибет

1

iPhone 17 Pro Max

 

2

AirPods Pro 3

 

3

Flip Knife

 

4

Pauldrons of Eternal Harvest

 

5

Bowie Knife

 

6

Hunting Knife

 

7

Bear Knife

 

8

Crimson Progenitor's Bane

 

9

Bowie Knife

 

10

Push Daggers

 

11

Motorcycle Gloves

 

12

AWP

 

13

USP-S

 

14

Shadow Daggers

 

15

Desert Eagle

 

16

M4A4

 

17

AK-47

4000 ₽

18

AWP

4000 ₽

19

Rotten Stache

4000 ₽

20

M4A4

4000 ₽

21

Desert Eagle

3500 ₽

22

AK-47

3500 ₽

23

M4A1-S

3500 ₽

24-80

Аркана на выбор

Фрибет (сумма не прописана)

81

M4A4

500 ₽

82

MP9

500 ₽

83-86

Автомат «Галиль»

500 ₽

87-95

AK-47

500 ₽

96-100

M4A1-S

500 ₽

Как отыграть бонус PARI до 4000 рублей за подписку на 3 Telegram-канала

Свернуть

Каждому призеру будут предоставлены подробные правила по применению фрибета. В большинстве случаев он может использоваться на коэффициентах от 1.01. Действует бонус в течение 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 4000 рублей от PARI

Свернуть

В приведенной таблице собраны все ключевые моменты данной акции.

Максимальный размер бонуса

4000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

20.03.2026 (14:00 МСК)

Принять участие имеют право только пользователи БК PARI, достигшие 18 лет.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Доступ без лишних сложностей➖ Подарки ограничены по количеству
➕ Среди наград — фрибеты, редкие скины и современные гаджеты 

Заключение

Свернуть

Канал PARI Esports закрывается и заменяется 2 отдельными страницами, посвященными CS2 и Dota 2. В честь такого события проводится грандиозный розыгрыш с большим числом призовых мест.

Валентин Васильев

