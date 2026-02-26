Ведомости
Фрибеты за депозит
Столкновение лиг от БК Leon: фрибет до 50 000 рублей за ставки на NHL и КХЛ

до 50 000 ₽
Бонус
Ставьте на хоккей и забирайте фрибеты!

БК «Леон» запускает турнирную акцию для клиентов, которые делают ставки на хоккейные матчи КХЛ и NHL. Победители получают фрибеты номиналом до 50 000 рублей. Призы начисляются тем игрокам, которые наберут наибольшее количество баллов в ходе акции.

Как получить бонус Leon до 50 000 рублей за ставки на хоккейные игры

Участие в турнире доступно исключительно зарегистрированным клиентам букмекерской конторы Leon. После создания аккаунта игроку нужно:

1. Зайти в раздел «Столкновение лиг».

2. Подписаться на условия турнира.

3. Выигрывать пари на хоккейные матчи и подниматься в турнирной таблице.

Для участия в турнире ставки должны иметь минимальный коэффициент 1.70 и сумму от 500 рублей. В зачет идут как экспрессы, так и ординары. Каждое выигранное пари приносит игроку 1 очко. Фрибеты достанутся 20 лидерам рейтинга.

Место

Размер бонуса

1

50 000 ₽

2

30 000 ₽

3

20 000 ₽

4-5

10 000 ₽

6-10

7000 ₽

11-15

5000 ₽

16-20

4000 ₽

Как отыграть бонус Leon до 50 000 рублей за акцию Столкновение лиг

Фрибет применяется целиком и не подлежит делению. Он действителен 7 дней и теряет силу при неиспользовании. Все пари, сделанные с его помощью, должны быть рассчитаны в течение 2 недель. В зачет идут ординары и экспрессы с минимальным коэффициентом 1.30.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета до 50 000 рублей от Leon

Таблица содержит полную информацию обо всех условиях применения бонуса.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

08.03.2026 (23:59 МСК)

Победители акции будут известны 10.03.2026 в 00:01 МСК после подсчета очков участников.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Доступные и понятные требования по ставкам➖ Проигрыши не добавляют очков
➕ Разрешены пари на самые популярные хоккейные лиги — КХЛ и НХЛ 

Заключение

Игрокам с небольшим опытом будет непросто занять высокие позиции в такой промоакции. Призов не очень много, но каждый из них значительный. Учет только выигранных ставок помогает несколько выравнивать шансы участников.

Валентин Васильев

