Столкновение лиг от БК Leon: фрибет до 50 000 рублей за ставки на NHL и КХЛ

Участие в турнире доступно исключительно зарегистрированным клиентам букмекерской конторы Leon. После создания аккаунта игроку нужно:

1. Зайти в раздел «Столкновение лиг».

2. Подписаться на условия турнира.

3. Выигрывать пари на хоккейные матчи и подниматься в турнирной таблице.

Для участия в турнире ставки должны иметь минимальный коэффициент 1.70 и сумму от 500 рублей. В зачет идут как экспрессы, так и ординары. Каждое выигранное пари приносит игроку 1 очко. Фрибеты достанутся 20 лидерам рейтинга.