Столкновение лиг от БК Leon: фрибет до 50 000 рублей за ставки на NHL и КХЛ

Партнерский проект
БК «Леон» запускает турнирную акцию для клиентов, которые делают ставки на хоккейные матчи КХЛ и NHL. Победители получают фрибеты номиналом до 50 000 рублей. Призы начисляются тем игрокам, которые наберут наибольшее количество баллов в ходе акции.
Участие в турнире доступно исключительно зарегистрированным клиентам букмекерской конторы Leon. После создания аккаунта игроку нужно:
1. Зайти в раздел «Столкновение лиг».
2. Подписаться на условия турнира.
3. Выигрывать пари на хоккейные матчи и подниматься в турнирной таблице.
Для участия в турнире ставки должны иметь минимальный коэффициент 1.70 и сумму от 500 рублей. В зачет идут как экспрессы, так и ординары. Каждое выигранное пари приносит игроку 1 очко. Фрибеты достанутся 20 лидерам рейтинга.
Место
Размер бонуса
1
50 000 ₽
2
30 000 ₽
3
20 000 ₽
4-5
10 000 ₽
6-10
7000 ₽
11-15
5000 ₽
16-20
4000 ₽
Фрибет применяется целиком и не подлежит делению. Он действителен 7 дней и теряет силу при неиспользовании. Все пари, сделанные с его помощью, должны быть рассчитаны в течение 2 недель. В зачет идут ординары и экспрессы с минимальным коэффициентом 1.30.
Таблица содержит полную информацию обо всех условиях применения бонуса.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.03.2026 (23:59 МСК)
Победители акции будут известны 10.03.2026 в 00:01 МСК после подсчета очков участников.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступные и понятные требования по ставкам
|➖ Проигрыши не добавляют очков
|➕ Разрешены пари на самые популярные хоккейные лиги — КХЛ и НХЛ
Игрокам с небольшим опытом будет непросто занять высокие позиции в такой промоакции. Призов не очень много, но каждый из них значительный. Учет только выигранных ставок помогает несколько выравнивать шансы участников.