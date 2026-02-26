Столкновение лиг: КХЛ от БК Leon: фрибеты до 30 000 рублей за ставки на хоккейные встречи

Ведомости
Следите за прогрессом и побеждайте!

БК «Леон» проводит специальную акцию для любителей КХЛ. Беттору нужно накапливать очки за каждую выигрышную ставку на игры лиги. Общий призовой банк турнира составляет 200 000 рублей.

Как получить бонус Leon до 30 000 рублей за пари на матчи Континентальной хоккейной лиги

Свернуть

Бонус станет доступен после:

1. Регистрации в БК «Леон».

2. Клика на кнопку «Принять участие» на странице «Столкновение лиг: КХЛ». 

3. Размещения ставок на матчи КХЛ. 

Букмекерская контора принимает ординары и экспрессы, включая лайв. Чтобы ставка учитывалась, минимальный коэффициент 1 исхода должен быть 1.70. Сумма пари — не менее 500 рублей. Каждая выигрышная ставка приносит 1 очко. Итоговое количество баллов формирует место игрока в рейтинге и размер его награды.

Место

Размер бонуса

1

30 000 ₽

2

25 000 ₽

3

15 000 ₽

4-5

10 000 ₽

6-10

7000 ₽

11-20

5000 ₽

21-40

1000 ₽

41-50

500 ₽

Как отыграть бонус Leon до 20 000 рублей в рамках промо Столкновение лиг: КХЛ

Свернуть

Фрибет действует в течение недели и не подлежит делению. Он не подходит для аутрайтов, так как расчет ставки должен произойти в течение 2 недель после получения. Для использования фрибета можно ставить ординары и экспрессы с суммарным коэффициентом купона от 1.30.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от Leon

Свернуть

Все детали по фрибету можно найти ниже.

Максимальный размер бонуса

30 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

08.03.2026 (23:59 МСК)

Рейтинг участников обновляется в онлайн-режиме.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Призовой фонд в 200 000 рублей и фрибеты до 30 000 рублей➖ За проигранные ставки очки не добавляются
➕ Промоакция доступна всем клиентам БК «Леон» 

Заключение

Свернуть

Оборот пари сам по себе не приносит победу в промо. Для начисления очков необходимо выигрывать ставки. Таблица лидеров обновляется в live. Игрок всегда может контролировать прогресс и необходимое количество очков для продвижения.

Валентин Васильев

