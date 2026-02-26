Столкновение лиг: КХЛ от БК Leon: фрибеты до 30 000 рублей за ставки на хоккейные встречи

Фрибет действует в течение недели и не подлежит делению. Он не подходит для аутрайтов, так как расчет ставки должен произойти в течение 2 недель после получения. Для использования фрибета можно ставить ординары и экспрессы с суммарным коэффициентом купона от 1.30.