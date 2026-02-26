Столкновение лиг: КХЛ от БК Leon: фрибеты до 30 000 рублей за ставки на хоккейные встречи

Партнерский проект
БК «Леон» проводит специальную акцию для любителей КХЛ. Беттору нужно накапливать очки за каждую выигрышную ставку на игры лиги. Общий призовой банк турнира составляет 200 000 рублей.
Бонус станет доступен после:
1. Регистрации в БК «Леон».
2. Клика на кнопку «Принять участие» на странице «Столкновение лиг: КХЛ».
3. Размещения ставок на матчи КХЛ.
Букмекерская контора принимает ординары и экспрессы, включая лайв. Чтобы ставка учитывалась, минимальный коэффициент 1 исхода должен быть 1.70. Сумма пари — не менее 500 рублей. Каждая выигрышная ставка приносит 1 очко. Итоговое количество баллов формирует место игрока в рейтинге и размер его награды.
Место
Размер бонуса
1
30 000 ₽
2
25 000 ₽
3
15 000 ₽
4-5
10 000 ₽
6-10
7000 ₽
11-20
5000 ₽
21-40
1000 ₽
41-50
500 ₽
Фрибет действует в течение недели и не подлежит делению. Он не подходит для аутрайтов, так как расчет ставки должен произойти в течение 2 недель после получения. Для использования фрибета можно ставить ординары и экспрессы с суммарным коэффициентом купона от 1.30.
Все детали по фрибету можно найти ниже.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.03.2026 (23:59 МСК)
Рейтинг участников обновляется в онлайн-режиме.
Плюсы
Минусы
|➕ Призовой фонд в 200 000 рублей и фрибеты до 30 000 рублей
|➖ За проигранные ставки очки не добавляются
|➕ Промоакция доступна всем клиентам БК «Леон»
Оборот пари сам по себе не приносит победу в промо. Для начисления очков необходимо выигрывать ставки. Таблица лидеров обновляется в live. Игрок всегда может контролировать прогресс и необходимое количество очков для продвижения.