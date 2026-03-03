Мартовский лед от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за ставки на хоккейные встречи

Партнерский проект
В рамках промоакции «Мартовский лед» от БК «Балтбет» пользователям доступен фрибет от 150 рублей за активность в хоккейной линии. На завершение задания отводится 2 дня с момента подключения к предложению.
Вознаграждение предусмотрено для всех, кто справится с требованиями текущего предложения:
1. Завести игровой профиль в Baltbet, если аккаунт еще не создан.
2. Отметить участие в промо «Мартовский лед».
3. Разместить 5 любых ставок на хоккейные матчи.
Беттору нужно заключать пари от 150 рублей с коэффициентом не ниже 1.60 и выполнить задание в течение 48 часов. Размер бонуса устанавливается отдельно для каждого участника.
Акционные бонусы применяются согласно базовым правилам букмекера. Они активны 30 дней. Фрибет подходит для ставок с кэфами от 1.40 до 100.00.
В следующем разделе указаны базовые требования промо, при их соблюдении фрибет будет активирован корректно.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
05.03.2026 (23:59 МСК)
События по киберхоккею исключены из списка подходящих для участия.
Плюсы
Минусы
|➕ Бонус достается каждому клиенту, который соблюдает правила акции, исход пари не имеет значения
|➖ Только ставки на хоккей идут в зачет
|➕ Для участия не требуется крупный депозит
Каждая ставка пользователя не должна быть победной. Нужно только выполнить требование по количеству пари. Бонус начисляется независимо от результатов.