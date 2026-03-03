Ведомости
БК БалтбетФрибеты за депозит
Мартовский лед от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за ставки на хоккейные встречи

от 150 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
В рамках промоакции «Мартовский лед» от БК «Балтбет» пользователям доступен фрибет от 150 рублей за активность в хоккейной линии. На завершение задания отводится 2 дня с момента подключения к предложению.

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет по промо Мартовский лед

Вознаграждение предусмотрено для всех, кто справится с требованиями текущего предложения:

1. Завести игровой профиль в Baltbet, если аккаунт еще не создан.

2. Отметить участие в промо «Мартовский лед».

3. Разместить 5 любых ставок на хоккейные матчи.

Беттору нужно заключать пари от 150 рублей с коэффициентом не ниже 1.60 и выполнить задание в течение 48 часов. Размер бонуса устанавливается отдельно для каждого участника.

Как отыграть бонус от 150 рублей за ставки на хоккейные поединки в БК Балтбет

Акционные бонусы применяются согласно базовым правилам букмекера. Они активны 30 дней. Фрибет подходит для ставок с кэфами от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет

В следующем разделе указаны базовые требования промо, при их соблюдении фрибет будет активирован корректно.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

05.03.2026 (23:59 МСК)

События по киберхоккею исключены из списка подходящих для участия.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Бонус достается каждому клиенту, который соблюдает правила акции, исход пари не имеет значения➖ Только ставки на хоккей идут в зачет
➕ Для участия не требуется крупный депозит 

Заключение

Каждая ставка пользователя не должна быть победной. Нужно только выполнить требование по количеству пари. Бонус начисляется независимо от результатов.

