24 февраля 7:50
БК ЛеонФрибеты за депозит
logo

Лайв-драйв от БК Leon: фрибет 500 рублей за пари во время трансляций

500 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.7
Мин. коэф.
2 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Забирайте фрибет 500 рублей за ставку в прямом эфире!

Букмекерская контора Leon представила акцию «Лайв-драйв» для поклонников ставок в режиме реального времени. Участникам начисляется фрибет 500 рублей за оформление live-пари через интерфейс видеотрансляции. 

Как получить бонус от Leon 500 рублей в рамках акции Лайв-драйв

Свернуть

Приз будет начислен после корректного выполнения всех шагов:

1. Зарегистрировать игровой аккаунт в компании «Леон».

2. Открыть линию Live и найти событие с возможностью просмотра видео.

3. Включить трансляцию и развернуть экран для удобства.

4. Заключить ставку через встроенный интерфейс видеоплеера.

К участию допускаются пари от 1000 рублей при минимальном кэфе 1.70. В зачет идут ставки с любым итоговым результатом. После соблюдения правил игроку будет зачислен фрибет 500 рублей.

Как отыграть бонус Leon до 500 рублей за ставки во время видеотрансляций

Свернуть

Разделить бонус на несколько пари нельзя. Он используется только для 1 ставки. Разрешены ординары и экспрессы с коэффициентами в пределах 1.70–3.00. Активировать фрибет нужно в течение 2 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 рублей от Leon

Свернуть

Мы внимательно изучили все нюансы и параметры бонусной программы.

Максимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.70

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

2 дня

Срок окончания акции

26.02.2026 (23:59 МСК)

В течение всей акции клиент может воспользоваться предложением лишь 1 раз.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Начисление бонуса не зависит от исхода ставки➖ Промо действует только при заключении пари от 1000 рублей
➕ Предложение рассчитано на пользователей с любым уровнем опыта в ставках 

Заключение

Свернуть

БК «Леон» славится одними из лучших стримов на рынке. Для повышения интереса к просмотру матчей букмекер начисляет фрибет всем участникам акции без привязки к рейтингу или рандомайзеру.

Валентин Васильев

