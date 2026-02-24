Лайв-драйв от БК Leon: фрибет 500 рублей за пари во время трансляций

Партнерский проект
Букмекерская контора Leon представила акцию «Лайв-драйв» для поклонников ставок в режиме реального времени. Участникам начисляется фрибет 500 рублей за оформление live-пари через интерфейс видеотрансляции.
Приз будет начислен после корректного выполнения всех шагов:
1. Зарегистрировать игровой аккаунт в компании «Леон».
2. Открыть линию Live и найти событие с возможностью просмотра видео.
3. Включить трансляцию и развернуть экран для удобства.
4. Заключить ставку через встроенный интерфейс видеоплеера.
К участию допускаются пари от 1000 рублей при минимальном кэфе 1.70. В зачет идут ставки с любым итоговым результатом. После соблюдения правил игроку будет зачислен фрибет 500 рублей.
Разделить бонус на несколько пари нельзя. Он используется только для 1 ставки. Разрешены ординары и экспрессы с коэффициентами в пределах 1.70–3.00. Активировать фрибет нужно в течение 2 дней.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.70
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
2 дня
Срок окончания акции
26.02.2026 (23:59 МСК)
В течение всей акции клиент может воспользоваться предложением лишь 1 раз.
Плюсы
Минусы
|➕ Начисление бонуса не зависит от исхода ставки
|➖ Промо действует только при заключении пари от 1000 рублей
|➕ Предложение рассчитано на пользователей с любым уровнем опыта в ставках
БК «Леон» славится одними из лучших стримов на рынке. Для повышения интереса к просмотру матчей букмекер начисляет фрибет всем участникам акции без привязки к рейтингу или рандомайзеру.