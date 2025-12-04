БК PARI и Хоккейная бессонница: фрибет 222 рубля за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Совместная промоакция БК PARI и «Хоккейной бессонницы» позволяет подписчикам выигрывать фрибеты каждую неделю. Для участия нужно быть подписанным на канал и поставить реакцию на пост.
В розыгрыше участвуют только те, кто соблюдает все требования организаторов:
1. Имеют активный аккаунт в БК PARI.
2. Подписаны на страницу «Хоккейная бессонница».
3. Поставили сердечко под публикацией и нажали кнопку «Участвую».
Для каждого из 10 счастливчиков предусмотрен фрибет 222 рубля.
Игрок самостоятельно выбирает, делать ставку на одиночное событие или собирать экспресс, а также определяет коэффициенты. С момента зачисления фрибета у клиента есть 1 неделя на его использование.
Далее приводятся основные аспекты проводимого промо.
Максимальный размер бонуса
222 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
09.12.2025 (19:00 МСК)
Похожие проморозыгрыши выходят в основном канале «Пари» и на страницах по теннису и баскетболу.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Для получения бонуса не нужно делать депозит
|➖ Фрибет имеет сравнительно небольшой размер
|➕ Все клиенты букмекерской конторы имеют право на участие
Одна из стандартных активностей БК PARI в соцсетях. Для участия достаточно подписаться и поставить лайк.