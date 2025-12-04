Ведомости
4 декабря
БК PARIФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК PARI: фрибет 354 рубля за подписку на Telegram-канал

354 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Реальные выигрыши каждые 7 дней!

В БК PARI проходит еженедельный розыгрыш, созданный специально для подписчиков официального Telegram-канала. Участники своими реакциями на запись собирают общий фонд фрибетов, который позже распределяется между победителями. Чтобы получить шанс на свою часть призового пула, достаточно оформить подписку на канал и подтвердить участие.

Как получить бонус PARI на 354 рубля за участие в тг-розыгрыше

Свернуть

Игроку необходимо придерживаться указанной последовательности:

1. Выполнить вход в систему PARI или оформить новый аккаунт.

2. Добавить официальный канал букмекера в Telegram в список своих подписок.

3. Поставить значок 🏅под постом.

4. Включиться в розыгрыш через кнопку «ХОЧУ»

Организаторы распределят с помощью бота 50 наград. Каждая из них представляет собой фрибет номиналом 354 рубля.

Как отыграть бонус 354 рубля за подписку на тг-канал от БК PARI 

Свернуть

Фрибет действителен 1 неделю с момента зачисления. Пользователь волен определять события, коэффициенты и типы ставок самостоятельно.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

Стоит обратить внимание на ключевые условия промо.

Максимальный размер бонуса

354 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

09.12.2025 (17:59 МСК)

Игрокам полезно мониторить страницы «Хоккейной бессонницы», TNNS и БСКТБЛ, где организованы похожие розыгрыши.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Участие не требует внесения средств и заключения пари➖ Победители определяются рандомно
➕ Шанс забрать фрибет доступен раз в 7 дней 

Заключение

Свернуть

Промоакция притягивает внимание бетторов простотой условий. Опытные игроки отлично знают, что запуск конкурса проходит по средам в 18:00. Теоретически выигрыши возможны каждую неделю. Число попыток букмекер не ограничивает.

Валентин Васильев

