БК PARI: фрибет 354 рубля за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
В БК PARI проходит еженедельный розыгрыш, созданный специально для подписчиков официального Telegram-канала. Участники своими реакциями на запись собирают общий фонд фрибетов, который позже распределяется между победителями. Чтобы получить шанс на свою часть призового пула, достаточно оформить подписку на канал и подтвердить участие.
Игроку необходимо придерживаться указанной последовательности:
1. Выполнить вход в систему PARI или оформить новый аккаунт.
2. Добавить официальный канал букмекера в Telegram в список своих подписок.
3. Поставить значок 🏅под постом.
4. Включиться в розыгрыш через кнопку «ХОЧУ»
Организаторы распределят с помощью бота 50 наград. Каждая из них представляет собой фрибет номиналом 354 рубля.
Фрибет действителен 1 неделю с момента зачисления. Пользователь волен определять события, коэффициенты и типы ставок самостоятельно.
Стоит обратить внимание на ключевые условия промо.
Максимальный размер бонуса
354 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
09.12.2025 (17:59 МСК)
Игрокам полезно мониторить страницы «Хоккейной бессонницы», TNNS и БСКТБЛ, где организованы похожие розыгрыши.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие не требует внесения средств и заключения пари
|➖ Победители определяются рандомно
|➕ Шанс забрать фрибет доступен раз в 7 дней
Промоакция притягивает внимание бетторов простотой условий. Опытные игроки отлично знают, что запуск конкурса проходит по средам в 18:00. Теоретически выигрыши возможны каждую неделю. Число попыток букмекер не ограничивает.