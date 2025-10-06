Secret affiliates от PARI: 100 000 рублей за привлечение новых игроков

Для участия в программе букмекерской конторы необходимо выполнить несколько действий:

1. Зайти на сайт PARI и перейти в раздел Secret.

2. Пролистнуть страницу до Secret Affiliates и нажать на «Вступить».

3. Заполнить необходимые сведения и подать заявку.

После рассмотрения запроса с вами свяжется менеджер и уточнит остальную информацию. Далее остается привлекать игроков и получать за них выплаты. Букмекерская контора предлагает 3 модели сотрудничества.

Формат Размер выплат CPA От 4500 ₽ RevShare От 25% Гибрид По запросу

БК предоставляет промоматериалы, личный кабинет с расширенной статистикой, персонального менеджера и уникальные условия для топ-партнеров.