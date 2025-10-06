Ведомости
БК PARIАкции
logo

Secret affiliates от PARI: 100 000 рублей за привлечение новых игроков

100000 ₽
Бонус
1912 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
100 000 рублей за привлечение игроков в БК PARI

Букмекерская контора PARI запускает беспрецедентную акцию и выдает по 100 000 рублей за привлечение новых игроков. Также клиенты получат 10% от выручки БК. Главное, чтобы привлеченный пользователь стал участником программы PARI Secret.

Как получить бонус на 100 000 рублей от PARI за привлечение игроков

Свернуть

Для участия в программе букмекерской конторы необходимо выполнить несколько действий:

1. Зайти на сайт PARI и перейти в раздел Secret.

2. Пролистнуть страницу до Secret Affiliates и нажать на «Вступить».

3. Заполнить необходимые сведения и подать заявку.

После рассмотрения запроса с вами свяжется менеджер и уточнит остальную информацию. Далее остается привлекать игроков и получать за них выплаты. Букмекерская контора предлагает 3 модели сотрудничества.

Формат

Размер выплат

CPA

От 4500 ₽

RevShare

От 25%

Гибрид

По запросу

БК предоставляет промоматериалы, личный кабинет с расширенной статистикой, персонального менеджера и уникальные условия для топ-партнеров. 

Как отыграть бонус от PARI на 100 000 рублей за привлечение игроков

Свернуть

Выплаты за привлеченных игроков поступают реальными деньгами. Никаких дополнительных отыгрышей не требуется.

Как вывести средства с бонуса PARI за привлечение игроков

Свернуть

Заказать выплату по партнерской программе PARI можно раз в месяц. Букмекерская контора выводит от 10 000 рублей. Вывод возможен на карты, интернет-кошельки и даже криптовалюту.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК PARI

Свернуть

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽ + 10%

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

Бессрочно

Плюсы и минусы

Свернуть

Преимущества 

Недостатки

➕ Можно получить деньги за привлечение игроков➖ Снятие денег доступно раз в месяц
➕ Выплаты не требуют отыгрышей 

Заключение

Свернуть

Программа Secret Affiliates направлена прежде всего на тех, кто умеет привлекать пользователей и рекламировать букмекера. Для большинства обычных клиентов она бесполезна. Однако у конторы довольно хорошие условия и прозрачная статистика, позволяющая формировать уникальные предложения. 

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
