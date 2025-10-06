Secret affiliates от PARI: 100 000 рублей за привлечение новых игроков

Букмекерская контора PARI запускает беспрецедентную акцию и выдает по 100 000 рублей за привлечение новых игроков. Также клиенты получат 10% от выручки БК. Главное, чтобы привлеченный пользователь стал участником программы PARI Secret.
Для участия в программе букмекерской конторы необходимо выполнить несколько действий:
1. Зайти на сайт PARI и перейти в раздел Secret.
2. Пролистнуть страницу до Secret Affiliates и нажать на «Вступить».
3. Заполнить необходимые сведения и подать заявку.
После рассмотрения запроса с вами свяжется менеджер и уточнит остальную информацию. Далее остается привлекать игроков и получать за них выплаты. Букмекерская контора предлагает 3 модели сотрудничества.
Формат
Размер выплат
CPA
От 4500 ₽
RevShare
От 25%
Гибрид
По запросу
БК предоставляет промоматериалы, личный кабинет с расширенной статистикой, персонального менеджера и уникальные условия для топ-партнеров.
Выплаты за привлеченных игроков поступают реальными деньгами. Никаких дополнительных отыгрышей не требуется.
Заказать выплату по партнерской программе PARI можно раз в месяц. Букмекерская контора выводит от 10 000 рублей. Вывод возможен на карты, интернет-кошельки и даже криптовалюту.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽ + 10%
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
Бессрочно
Преимущества
Недостатки
|➕ Можно получить деньги за привлечение игроков
|➖ Снятие денег доступно раз в месяц
|➕ Выплаты не требуют отыгрышей
Программа Secret Affiliates направлена прежде всего на тех, кто умеет привлекать пользователей и рекламировать букмекера. Для большинства обычных клиентов она бесполезна. Однако у конторы довольно хорошие условия и прозрачная статистика, позволяющая формировать уникальные предложения.