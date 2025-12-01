БК Winline: AirPods Max и фрибеты до 2000 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
К началу турнира BLAST Slam V БК Winline и Tundra Esports запускают акцию с розыгрышем техники Apple, игровой периферии и бездепозитных бонусов. Принять участие может каждый, кто оформит подписку на канал.
Участник допускается к акции сразу после соблюдения обязательных условий:
1. Авторизоваться или зарегистрироваться в сервисе Winline.
2. Оформить подписку на канал Tundra Esports в Telegram.
3. Оставить реакцию под объявлением конкурса.
4. Подтвердить участие в розыгрыше нажатием кнопки.
Участие не связано с депозитами или оформлением пари. Всего в розыгрыше определят 20 клиентов, которые получат призы.
Место
Приз
1
Наушники Apple AirPods Max
2-4
Игровая мышь Logitech G Pro X Superlight 2
5-7
Беспроводные наушники Logitech G435
8-10
Книга цитат Папича
11-15
Фрибеты по 2000 ₽
16-20
Фрибеты по 1000 ₽
Игровая техника и книга доставляются победителям без необходимости отыгрыша. Фрибеты доступны в течение месяца и подходят для любых видов пари и коэффициентов.
Основная информация об акции собрана ниже.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
08.12.2025 (15:00 МСК)
Результаты конкурса станут известны по окончании решающих игр турнира BLAST Slam V.
Плюсы
Минусы
|➕ Полностью бездепозитное участие
|➖ Победителей всего 20
|➕ Ценные призы: AirPods Max, топовая игровая периферия Logitech, фрибеты
Призы розыгрыша рассчитаны на всех пользователей, а не только на фанатов киберспорта. Условия участия просты, но ожидается высокая конкуренция.