28 ноября 15:13
БК БЕТСИТИФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК БЕТСИТИ: фрибеты до 5000 рублей и MacBook Air 13 за подписку на Telegram-канал

5000 ₽
Бонус
33 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Получите свой подарок под елочку от «БЕТСИТИ»!

В официальном Telegram-канале «БЕТСИТИ» стартует праздничный розыгрыш. Среди 50 призов — Apple MacBook, iPhone 17, PlayStation 5 и фрибеты до 5000 рублей. Чтобы претендовать на подарок, достаточно подписаться на канал и нажать кнопку «Приз под елочкой», ставки и пополнения не нужны.

Как получить бонус БК БЕТСИТИ до 5000 рублей и технические новинки

Свернуть

Пройдите несколько шагов и войдите в список претендентов на подарки:

1. Создайте аккаунт в «БЕТСИТИ», если не зарегистрированы.

2. Станьте подписчиком официального Telegram-канала БК.

3. Откройте конкурсный пост и кликните «ПРИЗ ПОД ЕЛОЧКОЙ».

Победителей выберет специальный бот 1 января 2026 года. В игре представлено 50 разнообразных призов.

Место

Приз

Описание

1

Apple MacBook Air 13

Легкий ноутбук с M2, Retina-дисплеем и долгим временем работы

2

Apple iPhone 17

Флагманский смартфон с OLED-дисплеем и продвинутой камерой

3

Sony PlayStation 5 Slim

Мощная игровая консоль с SSD и поддержкой игр в 4K

4-5

Фрибет 5000 ₽

 

6-20

Фрибет 3000 ₽

 

21-30

Фрибет 2500 ₽

 

31-50

Фрибет 1000 ₽

 

Как отыграть бонус БЕТСИТИ до 5000 рублей

Свернуть

Фрибет можно использовать на одиночные и экспресс-ставки. Верхний предел коэффициента установлен на отметке 3.00. Бонус действует 1 месяц и по истечении этого срока становится недействительным.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК БЕТСИТИ

Свернуть

Быстрый обзор важнейших аспектов конкурса.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

01.01.2026 (18:00 МСК)

Конкурс открыт только для жителей Российской Федерации старше 18 лет.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Участвовать достаточно просто➖ Высокая конкуренция
➕  Разнообразные ценные призы: ноутбук, айфон, консоль PS5, фрибеты разного номинала 

Заключение

Свернуть

В призовых слотах ежемесячного конкурса BETCITY снова технические устройства последних моделей и фрибеты на крупные суммы. Выиграть один из подарков к праздникам будет особенно приятно.

Валентин Васильев

