23 декабря 20:36
БК ВинлайнФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК Винлайн: фрибеты до 10 000 рублей и техника за подписку на Telegram-канал конторы

10000 ₽
Бонус
13 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Крутой бонус к Рождеству

К Рождеству букмекерская контора Winline планирует завершить свой очередной розыгрыш в соцсетях и раздать игрокам подарки. Условия для бетторов минимальные, поэтому на интересные призы могут рассчитывать даже новички. Контора разыграет между пользователями технику, гаджеты и фрибеты с максимальным номиналом до 10 000 рублей.

Как получить фрибет до 10 000 рублей от БК Винлайн за поддержание активности в Telegram

Свернуть

Участники конкурса должны выполнить ряд простых действий, после которых могут забрать подарок от конторы:

1. Зарегистрироваться в приложении или на сайте Winline.

2. Подписаться на канал компании в Telegram

3. Поставить реакцию под постом и нажать на «Хочу подарок!».

В последний день розыгрыша бот выберет случайных победителей. Подарок определяется занятым игроком местом.

Место

Подарок

1

iPhone 17 Pro Max

2

PlayStation 5 Pro

3

AirPods Max

4

Apple Watch 11

5-10

Фрибет на 10 000 ₽

11-20

Фрибет на 5000 ₽

Каждому участнику конкурса доступен только 1 приз. Получить технику и фрибет одновременно не удастся. 

Как отыграть фрибет до 10 000 рублей от Винлайн за подписку на Telegram-канал

Свернуть

Букмекерская контора не указывает условия отыгрыша фрибета. Однако обычно начисленные бонусы действуют до 30 дней. Их разрешается использовать на ординаре или экспрессе. Кэф должен попадать в диапазон 1.01-10.00. В любом случае победителю сообщат отдельные условия участия. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Винлайн

Свернуть

Все важные аспекты промоакции сведены в таблице  

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

06.01.2026 (23:59 МСК)

Точное время окончания акции не регламентируется. Букмекерская контора указывает только, что определит победителя 6 января. Поэтому все условия лучше выполнить заранее, тем более бетторам предъявляется минимум требований. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Нужна подписка и согласие с участием➖ Предусмотрено только 20 призовых мест
➕ Лояльные условия отыгрыша фрибетов 
➕ Есть возможность получить дорогостоящую технику 
➕ Размеры бонуса — от 5000 до 10 000 ₽ 

Заключение

Свернуть

С учетом количества игроков в Винлайн рассчитывать на победу в этом конкурсе будет проблематично. Однако испытать удачу все-таки стоит, ведь Новый год и Рождество — идеальное время для чудес.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
