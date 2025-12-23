БК Винлайн: фрибеты до 10 000 рублей и техника за подписку на Telegram-канал конторы

Партнерский проект
К Рождеству букмекерская контора Winline планирует завершить свой очередной розыгрыш в соцсетях и раздать игрокам подарки. Условия для бетторов минимальные, поэтому на интересные призы могут рассчитывать даже новички. Контора разыграет между пользователями технику, гаджеты и фрибеты с максимальным номиналом до 10 000 рублей.
Участники конкурса должны выполнить ряд простых действий, после которых могут забрать подарок от конторы:
1. Зарегистрироваться в приложении или на сайте Winline.
2. Подписаться на канал компании в Telegram.
3. Поставить реакцию под постом и нажать на «Хочу подарок!».
В последний день розыгрыша бот выберет случайных победителей. Подарок определяется занятым игроком местом.
Место
Подарок
1
iPhone 17 Pro Max
2
PlayStation 5 Pro
3
AirPods Max
4
Apple Watch 11
5-10
Фрибет на 10 000 ₽
11-20
Фрибет на 5000 ₽
Каждому участнику конкурса доступен только 1 приз. Получить технику и фрибет одновременно не удастся.
Букмекерская контора не указывает условия отыгрыша фрибета. Однако обычно начисленные бонусы действуют до 30 дней. Их разрешается использовать на ординаре или экспрессе. Кэф должен попадать в диапазон 1.01-10.00. В любом случае победителю сообщат отдельные условия участия.
Все важные аспекты промоакции сведены в таблице
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
06.01.2026 (23:59 МСК)
Точное время окончания акции не регламентируется. Букмекерская контора указывает только, что определит победителя 6 января. Поэтому все условия лучше выполнить заранее, тем более бетторам предъявляется минимум требований.
Плюсы
Минусы
|➕ Нужна подписка и согласие с участием
|➖ Предусмотрено только 20 призовых мест
|➕ Лояльные условия отыгрыша фрибетов
|➕ Есть возможность получить дорогостоящую технику
|➕ Размеры бонуса — от 5000 до 10 000 ₽
С учетом количества игроков в Винлайн рассчитывать на победу в этом конкурсе будет проблематично. Однако испытать удачу все-таки стоит, ведь Новый год и Рождество — идеальное время для чудес.