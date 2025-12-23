БК Винлайн: фрибеты до 10 000 рублей и техника за подписку на Telegram-канал конторы

Участники конкурса должны выполнить ряд простых действий, после которых могут забрать подарок от конторы:

1. Зарегистрироваться в приложении или на сайте Winline.

2. Подписаться на канал компании в Telegram .

3. Поставить реакцию под постом и нажать на «Хочу подарок!».

В последний день розыгрыша бот выберет случайных победителей. Подарок определяется занятым игроком местом.

Место Подарок 1 iPhone 17 Pro Max 2 PlayStation 5 Pro 3 AirPods Max 4 Apple Watch 11 5-10 Фрибет на 10 000 ₽ 11-20 Фрибет на 5000 ₽

Каждому участнику конкурса доступен только 1 приз. Получить технику и фрибет одновременно не удастся.